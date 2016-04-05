ЛАД написав:Faceless Всё понятно. Раньше было: "жиды и большевики", теперь "москали и большевики".
1 июля 1966 года в колхозах впервые выдали зарплаты деньгами. До этого крестьяне работали за «трудодни», то бишь, как рабы, за еду. Паспорта и право переезжать в другую местность сельское население получило только с 1974 г. А теперь можно послушать про пломбир за 2 копейк
ЛАД написав:Faceless Всё понятно. Раньше было: "жиды и большевики", теперь "москали и большевики".
1 июля 1966 года в колхозах впервые выдали зарплаты деньгами. До этого крестьяне работали за «трудодни», то бишь, как рабы, за еду. Паспорта и право переезжать в другую местность сельское население получило только с 1974 г. А теперь можно послушать про пломбир за 2 копейк
Schmit написав: Сумно усвідомлювати, як швидко це все здали на початку війни і якою кривавою ціною це тепер доводиться повертати. А хто винен?
а на скільки ЗСУ стали потужніше за 16 місяців? ви це враховуєте? 40мрлд допомоги, га? тоді як до 2022 було 2-2,5млрд за 5 років
в липні 2022 коли ЗСУ залишили Лисичанськ і Сєверодонецьк які панували настрої в соц.сетях? може ще й Краматорськ, а далі треба триматися зубами, тому в нього до Дніпра(міста) лише 180км по прямій
да, зараз ситуація значно краще ніж рік тому, але ворог якщо і став слабше то лише на 10-15%, орки не припинають атаки на 3 ділянках(тобто ми там в обороні і досі) а наші спроби прориву дають результати дуже скромні, до того і техніку втрачаємо (хоч і менше ніж в червні)
Как много умных людей, которые предпочитают мифы истории и реальным фактам. И не хотят видеть объективные причины. а придумывают простые объяснения. Чаще всего происками и действиями врагов. Истинных и/или мнимых.
prodigy написав:.......... да, зараз ситуація значно краще ніж рік тому, але ворог якщо і став слабше то лише на 10-15%, орки не припинають атаки на 3 ділянках(тобто ми там в обороні і досі) а наші спроби прориву дають результати дуже скромні, до того і техніку втрачаємо (хоч і менше ніж в червні)
– На Востоке ситуация несколько обострилась. Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении Харьковщины. Мы в обороне, – рассказала Маляр.
Замминистра добавила, что на Купянском направлении идут ожесточенные бои, положения сторон меняются по несколько раз в сутки.
В Бахмуте, по словам Анны Маляр, "мы обстреливаем врага, враг - нас". На Бахмутском направлении ВСУ постепенно двигаются вперед — на южном фланге вокруг Бахмута каждый день продвижение. На северном фланге враг атакует, ВСУ пытаются удержать занятые позиции.
Харьков ночью обстреляли С-300. 4 штуки. 2, вроде, взорвались в воздухе.
Зафиксировано два прилета. В Слободском районе повреждена газовая труба и административное двухэтажное здание. Возник пожар, горел газ из газовой трубы на площади 10 кв.м. Огонь тушили до 04:17.
Вторая ракета попала в промышленную зону Холодногорского района – она упала на землю на территории предприятия. Повреждены 10 автомобилей.