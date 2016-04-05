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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4647464846494650>
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 16:37

Faceless
Всё понятно.
Раньше было: "жиды и большевики", теперь "москали и большевики".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 16:48

  ЛАД написав:Тут и на другой ветке как раз спрашивали, чем 90-е отличались от сегодняшней ситуации.

Это только у россиян в 90-е была жесть и они на 90-е надрачивают по полной

Только вот нюанс, 90-е в РФ и сегодняшнюю ситуацию в Украине сделали именно сами россияне
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 16:55

  ЛАД написав:Faceless
Всё понятно.
Раньше было: "жиды и большевики", теперь "москали и большевики".

1 июля 1966 года в колхозах впервые выдали зарплаты деньгами. До этого крестьяне работали за «трудодни», то бишь, как рабы, за еду. Паспорта и право переезжать в другую местность сельское население получило только с 1974 г. А теперь можно послушать про пломбир за 2 копейк
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 17:04

  Ukrainian написав:
  ЛАД написав:Faceless
Всё понятно.
Раньше было: "жиды и большевики", теперь "москали и большевики".

1 июля 1966 года в колхозах впервые выдали зарплаты деньгами. До этого крестьяне работали за «трудодни», то бишь, как рабы, за еду. Паспорта и право переезжать в другую местность сельское население получило только с 1974 г. А теперь можно послушать про пломбир за 2 копейк

ЛАД подпевайте
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 17:18

  Schmit написав:
Сумно усвідомлювати, як швидко це все здали на початку війни і якою кривавою ціною це тепер доводиться повертати.
А хто винен?


Ніхто.
Можна там в 90-х пошукати винних, і то навряд чи вийде.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 17:27

  Schmit написав:
Сумно усвідомлювати, як швидко це все здали на початку війни і якою кривавою ціною це тепер доводиться повертати.
А хто винен?


а на скільки ЗСУ стали потужніше за 16 місяців? ви це враховуєте? 40мрлд допомоги, га?
тоді як до 2022 було 2-2,5млрд за 5 років

в липні 2022 коли ЗСУ залишили Лисичанськ і Сєверодонецьк які панували настрої в соц.сетях? може ще й Краматорськ, а далі треба триматися зубами, тому в нього до Дніпра(міста) лише 180км по прямій

да, зараз ситуація значно краще ніж рік тому, але ворог якщо і став слабше то лише на 10-15%, орки не припинають атаки на 3 ділянках(тобто ми там в обороні і досі)
а наші спроби прориву дають результати дуже скромні, до того і техніку втрачаємо (хоч і менше ніж в червні)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 17:30

Как много умных людей, которые предпочитают мифы истории и реальным фактам.
И не хотят видеть объективные причины. а придумывают простые объяснения. Чаще всего происками и действиями врагов. Истинных и/или мнимых.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 17:41

  vt313 написав:
  Schmit написав:
Сумно усвідомлювати, як швидко це все здали на початку війни і якою кривавою ціною це тепер доводиться повертати.
А хто винен?


Ніхто.
Можна там в 90-х пошукати винних, і то навряд чи вийде.

Ну якщо ніхто, то ми приречені.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 17:47

  prodigy написав:..........
да, зараз ситуація значно краще ніж рік тому, але ворог якщо і став слабше то лише на 10-15%, орки не припинають атаки на 3 ділянках(тобто ми там в обороні і досі)
а наші спроби прориву дають результати дуже скромні, до того і техніку втрачаємо (хоч і менше ніж в червні)

– На Востоке ситуация несколько обострилась. Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении Харьковщины. Мы в обороне, – рассказала Маляр.

Замминистра добавила, что на Купянском направлении идут ожесточенные бои, положения сторон меняются по несколько раз в сутки.

В Бахмуте, по словам Анны Маляр, "мы обстреливаем врага, враг - нас". На Бахмутском направлении ВСУ постепенно двигаются вперед — на южном фланге вокруг Бахмута каждый день продвижение. На северном фланге враг атакует, ВСУ пытаются удержать занятые позиции.

Харьков ночью обстреляли С-300. 4 штуки. 2, вроде, взорвались в воздухе.
Зафиксировано два прилета. В Слободском районе повреждена газовая труба и административное двухэтажное здание. Возник пожар, горел газ из газовой трубы на площади 10 кв.м. Огонь тушили до 04:17.

Вторая ракета попала в промышленную зону Холодногорского района – она упала на землю на территории предприятия. Повреждены 10 автомобилей.

https://www.sq.com.ua/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 17:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:да, зараз ситуація значно краще ніж рік тому, але ворог якщо і став слабше то лише на 10-15%, орки не припинають атаки на 3 ділянках(тобто ми там в обороні і досі)

Нажаль вони учатся і стають сильніше. Особливо в частині дронів.
Дюрі-бачі
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