Житель Изюмщины прошел медкомиссию, но в военкомат не пришел. За уклонение от мобилизации 32-летнего мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы.
По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчину сочли годным по состоянию здоровья на прохождения военной службы.
«Однако, получая боевые повестки для дальнейшего прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения военной службы во время мобилизации, мужчина в РТЦК и СП не появлялся. Таким образом, не имея правовых оснований для отсрочки от призыва, он уклонялся от прохождения военной службы», — отметили правоохранители.
Суд признал виновным мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.
ЛАД написав:Как много умных людей, которые предпочитают мифы истории и реальным фактам. И не хотят видеть объективные причины. а придумывают простые объяснения. Чаще всего происками и действиями врагов. Истинных и/или мнимых.
Надеюсь, это ты говоришь стоя перед зеркалом ...
Тебя послушать, так именно ты всё знаешь, а другие ошибаются Но именно ты, пишешь сюда мифы совестской пропаганды и абсолютно не желаешь слышать о реальности
Чому? Це нормально. Шукати винних, - такий собі процес. І мало коли призводить до потрібного результату.
В 2019 році якась криса при керівництві країни злила операцію по захопленню вагнерівців. Нікого не звинуватили і не посадили. І ця криса сиділа і до 24 лютого 2022, і зараз сидить там же. Цю крису садити не можна, бо
Шукати винних, - такий собі процес
, а от ухилянта від мобілізації - по всій строгості - 3 роки тюрми.
Житель Изюмщины прошел медкомиссию, но в военкомат не пришел. За уклонение от мобилизации 32-летнего мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы.
По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчину сочли годным по состоянию здоровья на прохождения военной службы.
«Однако, получая боевые повестки для дальнейшего прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения военной службы во время мобилизации, мужчина в РТЦК и СП не появлялся. Таким образом, не имея правовых оснований для отсрочки от призыва, он уклонялся от прохождения военной службы», — отметили правоохранители.
Суд признал виновным мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.
Есть информация от сотрудников военкоматовских медкомиссий. Негодным по состоянию здоровья там стать сейчас весьма сложно, особенно рядовому и сержантскому составу. Когда мне озвучили с какими диагнозами берут, был неслабо впечатлен.