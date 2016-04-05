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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 46484649465046514652>
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 17:50

  Schmit написав:
  vt313 написав:..........
Ніхто.
Можна там в 90-х пошукати винних, і то навряд чи вийде.

Ну якщо ніхто, то ми приречені.

Вам обязательно надо внутреннего врага?
Внешнего мало?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 17:53

  Schmit написав:Ну якщо ніхто, то ми приречені.


Чому? Це нормально.
Шукати винних, - такий собі процес. І мало коли призводить до потрібного результату.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 17:54

Успіх, для Вас:
Житель Изюмщины прошел медкомиссию, но в военкомат не пришел. За уклонение от мобилизации 32-летнего мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы.

По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчину сочли годным по состоянию здоровья на прохождения военной службы.

«Однако, получая боевые повестки для дальнейшего прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения военной службы во время мобилизации, мужчина в РТЦК и СП не появлялся. Таким образом, не имея правовых оснований для отсрочки от призыва, он уклонялся от прохождения военной службы», — отметили правоохранители.

Суд признал виновным мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.

https://www.objectiv.tv/objectively/2023/07/14/na-3-goda-posadili-32-letnego-uklonista-s-izyumshhiny/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 17:55

  vt313 написав:
  Schmit написав:
Сумно усвідомлювати, як швидко це все здали на початку війни і якою кривавою ціною це тепер доводиться повертати.
А хто винен?


Ніхто.
Можна там в 90-х пошукати винних, і то навряд чи вийде.

Це на телемарафоні таке сказали?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 17:55

  ЛАД написав:Как много умных людей, которые предпочитают мифы истории и реальным фактам.
И не хотят видеть объективные причины. а придумывают простые объяснения. Чаще всего происками и действиями врагов. Истинных и/или мнимых.

Надеюсь, это ты говоришь стоя перед зеркалом ...

Тебя послушать, так именно ты всё знаешь, а другие ошибаются
Но именно ты, пишешь сюда мифы совестской пропаганды и абсолютно не желаешь слышать о реальности

То есть, ты и есть тот самый парторг
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 17:56

Хто всравсь? "Сєвєрний сосєд")))

  Schmit написав:А хто винен?

Кланово-олігахічна система влади.

  Schmit написав:Ну якщо ніхто, то ми приречені.

Дурень завжди шукає винних. Розумний намагається виправити ситуацію, починаючи з себе. Що ви робите для наближення перемоги? Роздмухуєте зраду? Риторичне.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 17:59

  vt313 написав:
  Schmit написав:Ну якщо ніхто, то ми приречені.


Чому? Це нормально.
Шукати винних, - такий собі процес. І мало коли призводить до потрібного результату.

В 2019 році якась криса при керівництві країни злила операцію по захопленню вагнерівців. Нікого не звинуватили і не посадили. І ця криса сиділа і до 24 лютого 2022, і зараз сидить там же. Цю крису садити не можна, бо
Шукати винних, - такий собі процес
, а от ухилянта від мобілізації - по всій строгості - 3 роки тюрми.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 17:59

  ЛАД написав:Успіх, для Вас:
Житель Изюмщины прошел медкомиссию, но в военкомат не пришел. За уклонение от мобилизации 32-летнего мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы.

По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчину сочли годным по состоянию здоровья на прохождения военной службы.

«Однако, получая боевые повестки для дальнейшего прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения военной службы во время мобилизации, мужчина в РТЦК и СП не появлялся. Таким образом, не имея правовых оснований для отсрочки от призыва, он уклонялся от прохождения военной службы», — отметили правоохранители.

Суд признал виновным мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.

https://www.objectiv.tv/objectively/2023/07/14/na-3-goda-posadili-32-letnego-uklonista-s-izyumshhiny/

Есть информация от сотрудников военкоматовских медкомиссий.
Негодным по состоянию здоровья там стать сейчас весьма сложно, особенно рядовому и сержантскому составу. Когда мне озвучили с какими диагнозами берут, был неслабо впечатлен.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 18:07

  Дюрі-бачі написав:
  prodigy написав:да, зараз ситуація значно краще ніж рік тому, але ворог якщо і став слабше то лише на 10-15%, орки не припинають атаки на 3 ділянках(тобто ми там в обороні і досі)

Нажаль вони учатся і стають сильніше. Особливо в частині дронів.

Ми теж не пасемо задніх. Лише одна країна-партнер станом на зараз вже підготувала 18 тисяч наших військових. В частині дронів - на сьогодні у нас їх поки що більше. Вони розвивають потужності для виробництва, ми теж. Крім того, нам ще допомагають партнери - тисячу дронів нещодавно передала якась країна. Це так, "навскідку" пригадалося, а якщо "поритися".. 8)
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 18:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

antey1969 написав:
  ЛАД написав:Успіх, для Вас:
Житель Изюмщины прошел медкомиссию, но в военкомат не пришел. За уклонение от мобилизации 32-летнего мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы.

По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчину сочли годным по состоянию здоровья на прохождения военной службы.

«Однако, получая боевые повестки для дальнейшего прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения военной службы во время мобилизации, мужчина в РТЦК и СП не появлялся. Таким образом, не имея правовых оснований для отсрочки от призыва, он уклонялся от прохождения военной службы», — отметили правоохранители.

Суд признал виновным мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.

https://www.objectiv.tv/objectively/2023/07/14/na-3-goda-posadili-32-letnego-uklonista-s-izyumshhiny/

Есть информация от сотрудников военкоматовских медкомиссий.
Негодным по состоянию здоровья там стать сейчас весьма сложно, особенно рядовому и сержантскому составу. Когда мне озвучили с какими диагнозами берут, был неслабо впечатлен.


Без действующей инвалидности получить отсрочку по здоровью очень сложно.
В конце концов человек с ХОБЛ явно не будет штурмовиком, но есть много тыловых должностей, где периодически вдыхая из ингалятора живительное лекарство, можно вполне сносно выполнять служебные обязанности. И так по большинству болезней.
freeze
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