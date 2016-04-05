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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 16 лип, 2023 18:10
vt313 написав: Schmit написав:
Ну якщо ніхто, то ми приречені.
Чому? Це нормально.
Шукати винних, - такий собі процес. І мало коли призводить до потрібного результату.
Добре. Пропоную і вбивць, насильників, злодіїв, корупціонерів, шпигунів... також не шукати, бо то "такий собі процес...".
Хоча чому ж тоді Червінський за гратами?, то мабуть він у всьому винен. Точно, ну не Баканов же.
До речі, ви знаєте, до чого призводить безкарність?
Востаннє редагувалось Schmit
в Нед 16 лип, 2023 18:15, всього редагувалось 2 разів.
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Schmit
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Додано: Нед 16 лип, 2023 18:11
BIGor написав:
Це на телемарафоні таке сказали?
Моя приватна думка.
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vt313
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Додано: Нед 16 лип, 2023 18:21
Schmit написав: vt313 написав: Schmit написав:
Ну якщо ніхто, то ми приречені.
Чому? Це нормально.
Шукати винних, - такий собі процес. І мало коли призводить до потрібного результату.
Добре. Пропоную і вбивць, насильників, злодіїв, корупціонерів, шпигунів... також не шукати, бо то "такий собі процес...".
Хоча чому ж тоді Червінський за гратами?, то мабуть він у всьому винен. Точно, ну не Баканов же.
До речі, ви знаєте, до чого призводить безкарність?
Приймаю.
Так по якій справі ви шукаєте винних?
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vt313
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Додано: Нед 16 лип, 2023 18:22
antey1969 написав:
.....
Есть информация от сотрудников военкоматовских медкомиссий.
Негодным по состоянию здоровья там стать сейчас весьма сложно, особенно рядовому и сержантскому составу. Когда мне озвучили с какими диагнозами берут, был неслабо впечатлен.
Такое есть.
Если есть проблемы со здоровьем, лучше готовиться заранее и приходить на комиссию уже с соответствующими справками.
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ЛАД
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Додано: Нед 16 лип, 2023 18:25
freeze написав:
Без действующей инвалидности получить отсрочку по здоровью очень сложно.
В конце концов человек с ХОБЛ явно не будет штурмовиком, но есть много тыловых должностей, где периодически вдыхая из ингалятора живительное лекарство, можно вполне сносно выполнять служебные обязанности. И так по большинству болезней.
Действующая инвалидность скоро не будет панацеей.
Мужчина, 42 года, АТОшник с восемью ходками, медаль, был комиссован со второй группой инвалидности перед самой войной. В начале даже с теробороной ходил. Но неофициально, вместе с бывшими сослуживцами.
Несколько раз получал повестки на блокпостах. В последний раз, когда он пришел, ему сходу предложили добровольцем в штурмовую бригаду, уже зная что у него группа.. После того как он отказался, дали пол-года отсрочки. Пришлось ему с семьей выехать, хотя никуда не собирался.
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antey1969
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Додано: Нед 16 лип, 2023 18:29
freeze написав:
..........
Без действующей инвалидности получить отсрочку по здоровью очень сложно.
В конце концов человек с ХОБЛ явно не будет штурмовиком, но есть много тыловых должностей, где периодически вдыхая из ингалятора живительное лекарство, можно вполне сносно выполнять служебные обязанности. И так по большинству болезней.
С ХОБЛ, например, проблема может быть не в лекарстве.
Человек может вполне обходиться без лекарств, но вот пойти чуть быстрее или идти с небольшим грузом да ещё на небольшой подъём не получается.
На какую должность он пригодится, даже не знаю. Разве что писарем?
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ЛАД
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Додано: Нед 16 лип, 2023 18:30
antey1969 написав: freeze написав:
Без действующей инвалидности получить отсрочку по здоровью очень сложно.
В конце концов человек с ХОБЛ явно не будет штурмовиком, но есть много тыловых должностей, где периодически вдыхая из ингалятора живительное лекарство, можно вполне сносно выполнять служебные обязанности. И так по большинству болезней.
Действующая инвалидность скоро не будет панацеей.
Мужчина, 42 года, АТОшник с восемью ходками, медаль, был комиссован со второй группой инвалидности перед самой войной. В начале даже с теробороной ходил. Но неофициально, вместе с бывшими сослуживцами.
Несколько раз получал повестки на блокпостах. В последний раз, когда он пришел, ему сходу предложили добровольцем в штурмовую бригаду, уже зная что у него группа.. После того как он отказался, дали пол-года отсрочки. Пришлось ему с семьей выехать, хотя никуда не собирался.
И как это поможет?
Или выехал за границу?
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ЛАД
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Додано: Нед 16 лип, 2023 18:31
vt313 написав: Schmit написав: vt313 написав:
Чому? Це нормально.
Шукати винних, - такий собі процес. І мало коли призводить до потрібного результату.
Добре. Пропоную і вбивць, насильників, злодіїв, корупціонерів, шпигунів... також не шукати, бо то "такий собі процес...".
Хоча чому ж тоді Червінський за гратами?, то мабуть він у всьому винен. Точно, ну не Баканов же.
До речі, ви знаєте, до чого призводить безкарність?
Приймаю.
Так по якій справі ви шукаєте винних?
Не буду повторюватись, все давно озвучено.
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Schmit
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Додано: Нед 16 лип, 2023 18:33
ЛАД написав: antey1969 написав: freeze написав:
Без действующей инвалидности получить отсрочку по здоровью очень сложно.
В конце концов человек с ХОБЛ явно не будет штурмовиком, но есть много тыловых должностей, где периодически вдыхая из ингалятора живительное лекарство, можно вполне сносно выполнять служебные обязанности. И так по большинству болезней.
Действующая инвалидность скоро не будет панацеей.
Мужчина, 42 года, АТОшник с восемью ходками, медаль, был комиссован со второй группой инвалидности перед самой войной. В начале даже с теробороной ходил. Но неофициально, вместе с бывшими сослуживцами.
Несколько раз получал повестки на блокпостах. В последний раз, когда он пришел, ему сходу предложили добровольцем в штурмовую бригаду, уже зная что у него группа.. После того как он отказался, дали пол-года отсрочки. Пришлось ему с семьей выехать, хотя никуда не собирался.
И как это поможет?
Или выехал за границу?
За
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antey1969
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Додано: Нед 16 лип, 2023 18:37
Schmit написав:
Не буду повторюватись, все давно озвучено.
Оце типова відповідь. Тільки щось конкретне, то все давно сказано...
От навіщо зараз Порошенко починає передвиборну компанію?
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