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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4649465046514652>
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 18:10

  vt313 написав:
  Schmit написав:Ну якщо ніхто, то ми приречені.


Чому? Це нормально.
Шукати винних, - такий собі процес. І мало коли призводить до потрібного результату.

Добре. Пропоную і вбивць, насильників, злодіїв, корупціонерів, шпигунів... також не шукати, бо то "такий собі процес...".
Хоча чому ж тоді Червінський за гратами?, то мабуть він у всьому винен. Точно, ну не Баканов же.
До речі, ви знаєте, до чого призводить безкарність?
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 16 лип, 2023 18:15, всього редагувалось 2 разів.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 18:11

  BIGor написав:Це на телемарафоні таке сказали?


Моя приватна думка.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 18:21

  Schmit написав:
  vt313 написав:
  Schmit написав:Ну якщо ніхто, то ми приречені.


Чому? Це нормально.
Шукати винних, - такий собі процес. І мало коли призводить до потрібного результату.

Добре. Пропоную і вбивць, насильників, злодіїв, корупціонерів, шпигунів... також не шукати, бо то "такий собі процес...".
Хоча чому ж тоді Червінський за гратами?, то мабуть він у всьому винен. Точно, ну не Баканов же.
До речі, ви знаєте, до чого призводить безкарність?


Приймаю.

Так по якій справі ви шукаєте винних?
vt313
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 18:22

  antey1969 написав:.....
Есть информация от сотрудников военкоматовских медкомиссий.
Негодным по состоянию здоровья там стать сейчас весьма сложно, особенно рядовому и сержантскому составу. Когда мне озвучили с какими диагнозами берут, был неслабо впечатлен.

Такое есть.
Если есть проблемы со здоровьем, лучше готовиться заранее и приходить на комиссию уже с соответствующими справками.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 18:25

  freeze написав:
Без действующей инвалидности получить отсрочку по здоровью очень сложно.
В конце концов человек с ХОБЛ явно не будет штурмовиком, но есть много тыловых должностей, где периодически вдыхая из ингалятора живительное лекарство, можно вполне сносно выполнять служебные обязанности. И так по большинству болезней.

Действующая инвалидность скоро не будет панацеей.
Мужчина, 42 года, АТОшник с восемью ходками, медаль, был комиссован со второй группой инвалидности перед самой войной. В начале даже с теробороной ходил. Но неофициально, вместе с бывшими сослуживцами.
Несколько раз получал повестки на блокпостах. В последний раз, когда он пришел, ему сходу предложили добровольцем в штурмовую бригаду, уже зная что у него группа.. После того как он отказался, дали пол-года отсрочки. Пришлось ему с семьей выехать, хотя никуда не собирался.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 18:29

  freeze написав:..........
Без действующей инвалидности получить отсрочку по здоровью очень сложно.
В конце концов человек с ХОБЛ явно не будет штурмовиком, но есть много тыловых должностей, где периодически вдыхая из ингалятора живительное лекарство, можно вполне сносно выполнять служебные обязанности. И так по большинству болезней.

С ХОБЛ, например, проблема может быть не в лекарстве.
Человек может вполне обходиться без лекарств, но вот пойти чуть быстрее или идти с небольшим грузом да ещё на небольшой подъём не получается.
На какую должность он пригодится, даже не знаю. Разве что писарем?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 18:30

  antey1969 написав:
  freeze написав:
Без действующей инвалидности получить отсрочку по здоровью очень сложно.
В конце концов человек с ХОБЛ явно не будет штурмовиком, но есть много тыловых должностей, где периодически вдыхая из ингалятора живительное лекарство, можно вполне сносно выполнять служебные обязанности. И так по большинству болезней.

Действующая инвалидность скоро не будет панацеей.
Мужчина, 42 года, АТОшник с восемью ходками, медаль, был комиссован со второй группой инвалидности перед самой войной. В начале даже с теробороной ходил. Но неофициально, вместе с бывшими сослуживцами.
Несколько раз получал повестки на блокпостах. В последний раз, когда он пришел, ему сходу предложили добровольцем в штурмовую бригаду, уже зная что у него группа.. После того как он отказался, дали пол-года отсрочки. Пришлось ему с семьей выехать, хотя никуда не собирался.

И как это поможет?
Или выехал за границу?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 18:31

  vt313 написав:
  Schmit написав:
  vt313 написав:Чому? Це нормально.
Шукати винних, - такий собі процес. І мало коли призводить до потрібного результату.

Добре. Пропоную і вбивць, насильників, злодіїв, корупціонерів, шпигунів... також не шукати, бо то "такий собі процес...".
Хоча чому ж тоді Червінський за гратами?, то мабуть він у всьому винен. Точно, ну не Баканов же.
До речі, ви знаєте, до чого призводить безкарність?


Приймаю.

Так по якій справі ви шукаєте винних?

Не буду повторюватись, все давно озвучено.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 18:33

  ЛАД написав:
  antey1969 написав:
  freeze написав:
Без действующей инвалидности получить отсрочку по здоровью очень сложно.
В конце концов человек с ХОБЛ явно не будет штурмовиком, но есть много тыловых должностей, где периодически вдыхая из ингалятора живительное лекарство, можно вполне сносно выполнять служебные обязанности. И так по большинству болезней.

Действующая инвалидность скоро не будет панацеей.
Мужчина, 42 года, АТОшник с восемью ходками, медаль, был комиссован со второй группой инвалидности перед самой войной. В начале даже с теробороной ходил. Но неофициально, вместе с бывшими сослуживцами.
Несколько раз получал повестки на блокпостах. В последний раз, когда он пришел, ему сходу предложили добровольцем в штурмовую бригаду, уже зная что у него группа.. После того как он отказался, дали пол-года отсрочки. Пришлось ему с семьей выехать, хотя никуда не собирался.

И как это поможет?
Или выехал за границу?

За
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 18:37

  Schmit написав:Не буду повторюватись, все давно озвучено.


Оце типова відповідь. Тільки щось конкретне, то все давно сказано... :D

От навіщо зараз Порошенко починає передвиборну компанію?
vt313
 
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