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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 16 лип, 2023 18:44
vt313 написав: Schmit написав:
Не буду повторюватись, все давно озвучено.
Оце типова відповідь. Тільки щось конкретне, то все давно сказано...
Хочете конкретики - послухайте Бутусова по відповідній темі або бувшого слугу Лероса - той слів взагалі не добирає.
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Schmit
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Додано: Нед 16 лип, 2023 18:55
ЛАД написав:На какую должность он пригодится, даже не знаю. Разве что писарем?
Есть десятки должностей для таких больных от деловода, бухгалтера, начальника склада до зам начальника штаба, начальника группы планирования, КЭС или ЦВС.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 19:12
Schmit написав: vt313 написав: Schmit написав:
Не буду повторюватись, все давно озвучено.
Оце типова відповідь. Тільки щось конкретне, то все давно сказано...
Хочете конкретики - послухайте Бутусова по відповідній темі або бувшого слугу Лероса - той слів взагалі не добирає.
Мені з Вами дискутувати, чи з Бутусовим?
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vt313
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Додано: Нед 16 лип, 2023 19:15
freeze написав:
ЛАД написав:На какую должность он пригодится, даже не знаю. Разве что писарем?
Есть десятки должностей для таких больных от деловода, бухгалтера, начальника склада
до зам начальника штаба, начальника группы планирования, КЭС или ЦВС.
Не розумію, навіщо на такі посади мобілізовувати, відривати від основної роботи на якомусь підприємстві, робити військовими... Підібрати цивільних на такі посади - не варіант?
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Schmit
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Додано: Нед 16 лип, 2023 19:16
Schmit написав: freeze написав:
ЛАД написав:На какую должность он пригодится, даже не знаю. Разве что писарем?
Есть десятки должностей для таких больных от деловода, бухгалтера, начальника склада
до зам начальника штаба, начальника группы планирования, КЭС или ЦВС.
Не розумію, навіщо на такі посади мобілізовувати, робити військовими... Цивільні на таких посадах - не варіант?
і зараз має вийти на сцену Успіх із запрошенням флер/стм з окулярами за 350 євро та омлетами ...
із еміграційної теми про"друзів чоловіка флер":
fler написав: antey1969 написав:
Дошла свежая информация, что народ призывного пола и возраста нелегально сочится через границу с Молдовой. Проводники местные, прайс озвучивать не буду
.
Чому ж? Озвучте, тут всі свої
На початку війни прайс був 500 дол. з людини. Не знаю, як довго трималася та ціна, але друзі мого чоловіка скористалися - виїжджали як на своєму авто, так і без.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 19:25
freeze написав:
ЛАД написав:На какую должность он пригодится, даже не знаю. Разве что писарем?
Есть десятки должностей для таких больных от деловода, бухгалтера, начальника склада до зам начальника штаба, начальника группы планирования, КЭС или ЦВС.
Не знаю всех, но замначштаба побегать, вроде, надо.
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ЛАД
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Додано: Нед 16 лип, 2023 19:25
Тут дискутувати не получиться. Пости будуть вибірково видалені, а ми (або тільки я) - імовіно забанені. Тому така пропозиція.
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Schmit
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Додано: Нед 16 лип, 2023 19:38
Дюрі-бачі написав: prodigy написав:
да, зараз ситуація значно краще ніж рік тому, але ворог якщо і став слабше то лише на 10-15%, орки не припинають атаки на 3 ділянках(тобто ми там в обороні і досі)
Нажаль вони учатся і стають сильніше. Особливо в частині дронів.
Украина изготавливает меньше 10 тыс FPV-дронов в месяц, тогда как русня – 45-50 тыс.
Об этом заявила руководитель «Центра поддержки аэроразведки» Берлинская. Дроны часто играют решающее значение на фронте, поскольку это бюджетный способ разведки, уничтожения пехоты и техники противника. Не так давно мы подписали договоренности с Турцией, согласно которым будем сотрудничать и развивать производство БПЛА в Украине (нам, возможно, предоставят технологии).
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GALeon
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