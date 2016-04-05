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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4651465246534654>
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 20:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

З Одеси вийшло останнє судно в межах зернової угоди — Reuters

ну що, турки заб'ють на Рашу? чи експорт погіршиться?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 20:45

Shaman Не переживайте все продлят.Бабло побеждает зло.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 20:52

  GALeon написав:Украина изготавливает меньше 10 тыс FPV-дронов в месяц, тогда как русня – 45-50 тыс. Об этом заявила руководитель «Центра поддержки аэроразведки» Берлинская.

Наврядчи така цифра у москалів.
У нас трішечки рух йде у т.ч. антидронове.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 20:59

  ЛАД написав:Очень слегка, но тем не менее. Что-то слышал, где-то читал (понятно, не исторические труды), что-то в школе рассказывали. Нам, конечно, говорили о "войне с белофиннами", но не в такой примитивной форме, как пишет продиджи.
А вообще, у моей двоюродной сестры отец погиб там.

Шось десь чути ви могли, читать- ні, в "Роман газеті" таке не публікували.
То шо загинула людина це звісно трагедія. У мене прадід там воював, поранення, вижив, нічого не розповідав шо там забув радянський саюз, бо сам не знав, був наказ й усе.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 21:04

  antey1969 написав:
  freeze написав:
Без действующей инвалидности получить отсрочку по здоровью очень сложно.
В конце концов человек с ХОБЛ явно не будет штурмовиком, но есть много тыловых должностей, где периодически вдыхая из ингалятора живительное лекарство, можно вполне сносно выполнять служебные обязанности. И так по большинству болезней.

Действующая инвалидность скоро не будет панацеей.
Мужчина, 42 года, АТОшник с восемью ходками, медаль, был комиссован со второй группой инвалидности перед самой войной. В начале даже с теробороной ходил. Но неофициально, вместе с бывшими сослуживцами.
Несколько раз получал повестки на блокпостах. В последний раз, когда он пришел, ему сходу предложили добровольцем в штурмовую бригаду, уже зная что у него группа.. После того как он отказался, дали пол-года отсрочки. Пришлось ему с семьей выехать, хотя никуда не собирался.

так понимаю вы о себе пишете?
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 21:08

  freeze написав:
ЛАД написав:На какую должность он пригодится, даже не знаю. Разве что писарем?

Есть десятки должностей для таких больных от деловода, бухгалтера, начальника склада до зам начальника штаба, начальника группы планирования, КЭС или ЦВС.

а вот Деторойтред, "профессиональный военный, пенсионер до 60ти", обучавшийся военному делу, получавший денежное довольствие из бюджета овер 20 лет до пенсии и сейчас получающий пенсию "за погоны", утверждает что во время войны он "нэ потрибэн"...
это как???
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 21:12

  Shaman написав:ну що, турки заб'ють на Рашу? чи експорт погіршиться?

Вже забили та Ердоган заявив, що пу погодився на продовження.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 21:17

  Прохожий написав:а вот Деторойтред, "профессиональный военный, пенсионер до 60ти", обучавшийся военному делу, получавший денежное довольствие из бюджета овер 20 лет до пенсии и сейчас получающий пенсию "за погоны", утверждает что во время войны он "нэ потрибэн"...
это как???

Я мышляю, что такие вопросы надо задавать не freeze, а detroytred

Ну а про самого detroytred, я уже приводил анекдот, году этак в 2015
Устроился мужик на работу пожарником. Через месяц встречает друга, тот спрашивает как работается.
- Ты знаешь, неплохо. Зарплата приличная, платят вовремя, паек, обмундирование...
Опять же, ребята хорошие подобрались, в шашки играем, в домино... Но б..., как пожар, так хоть увольняйся!
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 21:22

  ЛАД написав:Очень слегка, но тем не менее. Что-то слышал, где-то читал (понятно, не исторические труды), что-то в школе рассказывали. Нам, конечно, говорили о "войне с белофиннами", но не в такой примитивной форме, как пишет продиджи.
А вообще, у моей двоюродной сестры отец погиб там.


які, нахрен, белофіни у 1939р
подивиться цикл відео присвячений війні срср проти Фінляндії (1939, 1941,1944) (може трохи зміниться погляд на срср, хоч дуже сумніваюсь

https://www.youtube.com/watch?v=fwXDU_sCTuM
https://www.youtube.com/watch?v=VutDJNs2mvk&t=411s
https://www.youtube.com/watch?v=XKHvF05UgV0&t=173s
https://www.youtube.com/watch?v=dxie77tBZLc
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 21:28

  ЛАД написав:Очень слегка, но тем не менее. Что-то слышал, где-то читал (понятно, не исторические труды), что-то в школе рассказывали. Нам, конечно, говорили о "войне с белофиннами", но не в такой примитивной форме, как пишет продиджи.
А вообще, у моей двоюродной сестры отец погиб там.

белофины, укрфашисты...
парторг(не в той стране) на своей волне...
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