ЛАД написав:Очень слегка, но тем не менее. Что-то слышал, где-то читал (понятно, не исторические труды), что-то в школе рассказывали. Нам, конечно, говорили о "войне с белофиннами", но не в такой примитивной форме, как пишет продиджи. А вообще, у моей двоюродной сестры отец погиб там.
Шось десь чути ви могли, читать- ні, в "Роман газеті" таке не публікували. То шо загинула людина це звісно трагедія. У мене прадід там воював, поранення, вижив, нічого не розповідав шо там забув радянський саюз, бо сам не знав, був наказ й усе.
freeze написав: Без действующей инвалидности получить отсрочку по здоровью очень сложно. В конце концов человек с ХОБЛ явно не будет штурмовиком, но есть много тыловых должностей, где периодически вдыхая из ингалятора живительное лекарство, можно вполне сносно выполнять служебные обязанности. И так по большинству болезней.
Действующая инвалидность скоро не будет панацеей. Мужчина, 42 года, АТОшник с восемью ходками, медаль, был комиссован со второй группой инвалидности перед самой войной. В начале даже с теробороной ходил. Но неофициально, вместе с бывшими сослуживцами. Несколько раз получал повестки на блокпостах. В последний раз, когда он пришел, ему сходу предложили добровольцем в штурмовую бригаду, уже зная что у него группа.. После того как он отказался, дали пол-года отсрочки. Пришлось ему с семьей выехать, хотя никуда не собирался.
ЛАД написав:На какую должность он пригодится, даже не знаю. Разве что писарем?
Есть десятки должностей для таких больных от деловода, бухгалтера, начальника склада до зам начальника штаба, начальника группы планирования, КЭС или ЦВС.
а вот Деторойтред, "профессиональный военный, пенсионер до 60ти", обучавшийся военному делу, получавший денежное довольствие из бюджета овер 20 лет до пенсии и сейчас получающий пенсию "за погоны", утверждает что во время войны он "нэ потрибэн"... это как???
Прохожий написав:а вот Деторойтред, "профессиональный военный, пенсионер до 60ти", обучавшийся военному делу, получавший денежное довольствие из бюджета овер 20 лет до пенсии и сейчас получающий пенсию "за погоны", утверждает что во время войны он "нэ потрибэн"... это как???
Я мышляю, что такие вопросы надо задавать не freeze, а detroytred
Ну а про самого detroytred, я уже приводил анекдот, году этак в 2015
Устроился мужик на работу пожарником. Через месяц встречает друга, тот спрашивает как работается. - Ты знаешь, неплохо. Зарплата приличная, платят вовремя, паек, обмундирование... Опять же, ребята хорошие подобрались, в шашки играем, в домино... Но б..., как пожар, так хоть увольняйся!
ЛАД написав:Очень слегка, но тем не менее. Что-то слышал, где-то читал (понятно, не исторические труды), что-то в школе рассказывали. Нам, конечно, говорили о "войне с белофиннами", но не в такой примитивной форме, как пишет продиджи. А вообще, у моей двоюродной сестры отец погиб там.
які, нахрен, белофіни у 1939р подивиться цикл відео присвячений війні срср проти Фінляндії (1939, 1941,1944) (може трохи зміниться погляд на срср, хоч дуже сумніваюсь
ЛАД написав:Очень слегка, но тем не менее. Что-то слышал, где-то читал (понятно, не исторические труды), что-то в школе рассказывали. Нам, конечно, говорили о "войне с белофиннами", но не в такой примитивной форме, как пишет продиджи. А вообще, у моей двоюродной сестры отец погиб там.
белофины, укрфашисты... парторг(не в той стране) на своей волне...