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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4651465246534654
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 21:30

  pesikot написав:
  Прохожий написав:а вот Деторойтред, "профессиональный военный, пенсионер до 60ти", обучавшийся военному делу, получавший денежное довольствие из бюджета овер 20 лет до пенсии и сейчас получающий пенсию "за погоны", утверждает что во время войны он "нэ потрибэн"...
это как???

Я мышляю, что такие вопросы надо задавать не freeze, а detroytred

Ну а про самого detroytred, я уже приводил анекдот, году этак в 2015
Устроился мужик на работу пожарником. Через месяц встречает друга, тот спрашивает как работается.
- Ты знаешь, неплохо. Зарплата приличная, платят вовремя, паек, обмундирование...
Опять же, ребята хорошие подобрались, в шашки играем, в домино... Но б..., как пожар, так хоть увольняйся!

на подобные вопросы фигурант сразу бежит с соплями к модераторам, мол "старого больного человека отдавшего всю жизнь родине" обижают...
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 21:32

  Прохожий написав:
  pesikot написав:
  Прохожий написав:а вот Деторойтред, "профессиональный военный, пенсионер до 60ти", обучавшийся военному делу, получавший денежное довольствие из бюджета овер 20 лет до пенсии и сейчас получающий пенсию "за погоны", утверждает что во время войны он "нэ потрибэн"...
это как???

Я мышляю, что такие вопросы надо задавать не freeze, а detroytred

Ну а про самого detroytred, я уже приводил анекдот, году этак в 2015
Устроился мужик на работу пожарником. Через месяц встречает друга, тот спрашивает как работается.
- Ты знаешь, неплохо. Зарплата приличная, платят вовремя, паек, обмундирование...
Опять же, ребята хорошие подобрались, в шашки играем, в домино... Но б..., как пожар, так хоть увольняйся!

на подобные вопросы фигурант сразу бежит с соплями к модераторам, мол "стаоого больного человека" обижают...

Нехай detroytred клевещет ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 21:44

  Water написав:
  ЛАД написав:Очень слегка, но тем не менее. Что-то слышал, где-то читал (понятно, не исторические труды), что-то в школе рассказывали. Нам, конечно, говорили о "войне с белофиннами", но не в такой примитивной форме, как пишет продиджи.
А вообще, у моей двоюродной сестры отец погиб там.

Шось десь чути ви могли, читать- ні, в "Роман газеті" таке не публікували.
То шо загинула людина це звісно трагедія. У мене прадід там воював, поранення, вижив, нічого не розповідав шо там забув радянський саюз, бо сам не знав, був наказ й усе.


в Роман газеті публікували Евтушенко "Ягодные места",це було у 1985р (взяли цей роман на судно "Константин Симонов", і потім передавали по рукам
http://www.evtushenko.net/mesta.html

не знаю, чи пам'ятаєте ви Александра Яковлева(идиолога гласности и перестройки)

Летом 1985 года Яковлев стал заведующим отделом пропаганды ЦК КПСС. В 1986 году был избран членом ЦК КПСС и стал секретарём ЦК, курировавшим совместно с Е. К. Лигачёвым вопросы идеологии, информации и культуры. Выступал за всемерное развитие связей с западными странами, а также со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока (в частности, и с Израилем[27]).

Помимо своих основных обязанностей Яковлев принимал активное участие в разработке и реализации экономических и политических реформ в СССР, сопровождал Горбачёва в ряде иностранных командировок.

Способствовал публикации в СССР произведений Набокова, Солженицына, Рыбакова, Приставкина, Дудинцева, выходу на экраны около 30 ранее запрещённых фильмов. Инициатор решения Политбюро ЦК КПСС в мае 1988 года об издании на базе издательства «Правда» и журнала «Вопросы философии» ранее запрещённых трудов русских философов.

Все саме цікаве про фінську війну було опубліковано в журналі "Огонек" , на той час головним редактором був Віталій Коротич
У 1986 році головним редактором «Огонька» став Віталій Коротич, з приходом якого в журналі почалося нове життя. У роки перебудови журнал під керівництвом Коротича досяг величезної популярності і справляв помітний вплив на політичне життя країни. Він став знаменитим не тільки в СРСР, але і у всьому світі. Публіцистика «Огонька» стала школою демократії, культовим жанром всієї журналістики стали викриття. У журналі друкувалися стаття Юрія Карякіна «Жданівська родина», відкритий лист слідчих Генпрокуратури СРСР Гдляна і Іванова, репортажі з американської армії Артема Боровика.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 21:55

  prodigy написав:в Роман газеті публікували Евтушенко "Ягодные места",це було у 1985р

Це вже трішечки інший час, якраз Черненко того, й Горбачов прийшов. "Взгляд" з Ліст'євим.
UPD: Трішечки уточню, Взгляд тоді з Олександром Любімовим, а може й ні... Загуглив, 1987 рік, троє ведучих.
У 1986 році головним редактором «Огонька» став Віталій Коротич

Трішечки інший час, особливо після Чорнобиля.
За Фінляндію "Огоньок" №30 за 1989 рік.
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