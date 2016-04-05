Прохожий написав:а вот Деторойтред, "профессиональный военный, пенсионер до 60ти", обучавшийся военному делу, получавший денежное довольствие из бюджета овер 20 лет до пенсии и сейчас получающий пенсию "за погоны", утверждает что во время войны он "нэ потрибэн"... это как???
Я мышляю, что такие вопросы надо задавать не freeze, а detroytred
Ну а про самого detroytred, я уже приводил анекдот, году этак в 2015
Устроился мужик на работу пожарником. Через месяц встречает друга, тот спрашивает как работается. - Ты знаешь, неплохо. Зарплата приличная, платят вовремя, паек, обмундирование... Опять же, ребята хорошие подобрались, в шашки играем, в домино... Но б..., как пожар, так хоть увольняйся!
на подобные вопросы фигурант сразу бежит с соплями к модераторам, мол "старого больного человека отдавшего всю жизнь родине" обижают...
Прохожий написав:а вот Деторойтред, "профессиональный военный, пенсионер до 60ти", обучавшийся военному делу, получавший денежное довольствие из бюджета овер 20 лет до пенсии и сейчас получающий пенсию "за погоны", утверждает что во время войны он "нэ потрибэн"... это как???
Я мышляю, что такие вопросы надо задавать не freeze, а detroytred
Ну а про самого detroytred, я уже приводил анекдот, году этак в 2015
Устроился мужик на работу пожарником. Через месяц встречает друга, тот спрашивает как работается. - Ты знаешь, неплохо. Зарплата приличная, платят вовремя, паек, обмундирование... Опять же, ребята хорошие подобрались, в шашки играем, в домино... Но б..., как пожар, так хоть увольняйся!
на подобные вопросы фигурант сразу бежит с соплями к модераторам, мол "стаоого больного человека" обижают...
ЛАД написав:Очень слегка, но тем не менее. Что-то слышал, где-то читал (понятно, не исторические труды), что-то в школе рассказывали. Нам, конечно, говорили о "войне с белофиннами", но не в такой примитивной форме, как пишет продиджи. А вообще, у моей двоюродной сестры отец погиб там.
Шось десь чути ви могли, читать- ні, в "Роман газеті" таке не публікували. То шо загинула людина це звісно трагедія. У мене прадід там воював, поранення, вижив, нічого не розповідав шо там забув радянський саюз, бо сам не знав, був наказ й усе.
в Роман газеті публікували Евтушенко "Ягодные места",це було у 1985р (взяли цей роман на судно "Константин Симонов", і потім передавали по рукам http://www.evtushenko.net/mesta.html
не знаю, чи пам'ятаєте ви Александра Яковлева(идиолога гласности и перестройки)
Летом 1985 года Яковлев стал заведующим отделом пропаганды ЦК КПСС. В 1986 году был избран членом ЦК КПСС и стал секретарём ЦК, курировавшим совместно с Е. К. Лигачёвым вопросы идеологии, информации и культуры. Выступал за всемерное развитие связей с западными странами, а также со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока (в частности, и с Израилем[27]).
Помимо своих основных обязанностей Яковлев принимал активное участие в разработке и реализации экономических и политических реформ в СССР, сопровождал Горбачёва в ряде иностранных командировок.
Способствовал публикации в СССР произведений Набокова, Солженицына, Рыбакова, Приставкина, Дудинцева, выходу на экраны около 30 ранее запрещённых фильмов. Инициатор решения Политбюро ЦК КПСС в мае 1988 года об издании на базе издательства «Правда» и журнала «Вопросы философии» ранее запрещённых трудов русских философов.
Все саме цікаве про фінську війну було опубліковано в журналі "Огонек" , на той час головним редактором був Віталій Коротич
У 1986 році головним редактором «Огонька» став Віталій Коротич, з приходом якого в журналі почалося нове життя. У роки перебудови журнал під керівництвом Коротича досяг величезної популярності і справляв помітний вплив на політичне життя країни. Він став знаменитим не тільки в СРСР, але і у всьому світі. Публіцистика «Огонька» стала школою демократії, культовим жанром всієї журналістики стали викриття. У журналі друкувалися стаття Юрія Карякіна «Жданівська родина», відкритий лист слідчих Генпрокуратури СРСР Гдляна і Іванова, репортажі з американської армії Артема Боровика.
ЛАД написав:Faceless Всё понятно. Раньше было: "жиды и большевики", теперь "москали и большевики".
1 июля 1966 года в колхозах впервые выдали зарплаты деньгами. До этого крестьяне работали за «трудодни», то бишь, как рабы, за еду. Паспорта и право переезжать в другую местность сельское население получило только с 1974 г. А теперь можно послушать про пломбир за 2 копейк
ЛАД подпевайте
Спасибо Я послушал через блютуз колонку, потанцевал под музон и порыгал Готов занять пост директора концлагеря для искренних слушателей, лучше южнее Полярного круга и у моря с морепродуктами
ЛАД написав:Faceless Всё понятно. Раньше было: "жиды и большевики", теперь "москали и большевики".
1 июля 1966 года в колхозах впервые выдали зарплаты деньгами. До этого крестьяне работали за «трудодни», то бишь, как рабы, за еду. Паспорта и право переезжать в другую местность сельское население получило только с 1974 г. А теперь можно послушать про пломбир за 2 копейк
Чому? Це нормально. Шукати винних, - такий собі процес. І мало коли призводить до потрібного результату.
В 2019 році якась криса при керівництві країни злила операцію по захопленню вагнерівців. Нікого не звинуватили і не посадили. І ця криса сиділа і до 24 лютого 2022, і зараз сидить там же. Цю крису садити не можна, бо
Шукати винних, - такий собі процес
, а от ухилянта від мобілізації - по всій строгості - 3 роки тюрми.
Аплодирую. А то иногда кажется, что живёшь в мире абсурда с покер фейсами как в фильме "шоу трумена". Если бы кто-то ещё без сарказма пояснил, всё таки, почему настолько серьезно взялись за мужиков? Соседка недавно ехала на автобусе через границу, говорит погранцы скорую с мужиком без носа развернули. Опять же тепловизорами вылавливают. На передке не у всех есть. Даже не похоже на нашу страну. Ну чтобы так старательно закон прямо выполняли. Ну как закон. Не закон, а что там у них, постанова
Востаннє редагувалось beee в Нед 16 лип, 2023 23:20, всього редагувалось 4 разів.