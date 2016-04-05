Додано: Нед 16 лип, 2023 21:44

Water написав: ЛАД написав: Очень слегка, но тем не менее. Что-то слышал, где-то читал (понятно, не исторические труды), что-то в школе рассказывали. Нам, конечно, говорили о "войне с белофиннами", но не в такой примитивной форме, как пишет продиджи.

А вообще, у моей двоюродной сестры отец погиб там. Очень слегка, но тем не менее. Что-то слышал, где-то читал (понятно, не исторические труды), что-то в школе рассказывали. Нам, конечно, говорили о "войне с белофиннами", но не в такой примитивной форме, как пишет продиджи.А вообще, у моей двоюродной сестры отец погиб там.

Шось десь чути ви могли, читать- ні, в "Роман газеті" таке не публікували.

То шо загинула людина це звісно трагедія. У мене прадід там воював, поранення, вижив, нічого не розповідав шо там забув радянський саюз, бо сам не знав, був наказ й усе. Шось десь чути ви могли, читать- ні, в "Роман газеті" таке не публікували.То шо загинула людина це звісно трагедія. У мене прадід там воював, поранення, вижив, нічого не розповідав шо там забув радянський саюз, бо сам не знав, був наказ й усе.

У 1986 році головним редактором «Огонька» став Віталій Коротич, з приходом якого в журналі почалося нове життя. У роки перебудови журнал під керівництвом Коротича досяг величезної популярності і справляв помітний вплив на політичне життя країни. Він став знаменитим не тільки в СРСР, але і у всьому світі. Публіцистика «Огонька» стала школою демократії, культовим жанром всієї журналістики стали викриття. У журналі друкувалися стаття Юрія Карякіна «Жданівська родина», відкритий лист слідчих Генпрокуратури СРСР Гдляна і Іванова, репортажі з американської армії Артема Боровика.

в Роман газеті публікували Евтушенко "Ягодные места",це було у 1985р (взяли цей роман на судно "Константин Симонов", і потім передавали по рукамне знаю, чи пам'ятаєте ви Александра Яковлева(идиолога гласности и перестройки)Летом 1985 года Яковлев стал заведующим отделом пропаганды ЦК КПСС. В 1986 году был избран членом ЦК КПСС и стал секретарём ЦК, курировавшим совместно с Е. К. Лигачёвым вопросы идеологии, информации и культуры. Выступал за всемерное развитие связей с западными странами, а также со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока (в частности, и с Израилем[27]).Помимо своих основных обязанностей Яковлев принимал активное участие в разработке и реализации экономических и политических реформ в СССР, сопровождал Горбачёва в ряде иностранных командировок.Способствовал публикации в СССР произведений Набокова, Солженицына, Рыбакова, Приставкина, Дудинцева, выходу на экраны около 30 ранее запрещённых фильмов. Инициатор решения Политбюро ЦК КПСС в мае 1988 года об издании на базе издательства «Правда» и журнала «Вопросы философии» ранее запрещённых трудов русских философов.Все саме цікаве про фінську війну було опубліковано в журналі "Огонек" , на той час головним редактором був Віталій Коротич