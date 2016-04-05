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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 16 лип, 2023 23:24
vitaliiangel написав: flyman написав:
вот єто поворот... об єтом тєпєрь можно говоріть
Арестович работает на русскую аудиторию. Его там зачем то любят. Я думаю им надоели местные фейсы.
окучує лохторат, мітить в прези?
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Додано: Нед 16 лип, 2023 23:35
flyman написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
вот єто поворот... об єтом тєпєрь можно говоріть
Арестович работает на русскую аудиторию. Его там зачем то любят. Я думаю им надоели местные фейсы.
окучує лохторат, мітить в прези?
метит территорию
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Додано: Пон 17 лип, 2023 00:03
Сколько развелось "патриотов"!
Особенно умиляют прохожие, прохаживающиеся по другим, в т.ч. по тем, кто не может ответить из бана. При этом сами сидят где-то в глубоком тылу.
Ещё и поругивают Долярчика, который уже 16 месяцев на фронте, за то, что он им глаза колет.
На их фоне Долярчик выглядит просто эпическим героем.
А все наши форумные "патриоты" придерживаются слов из песни Высоцкого: "Если Родина в опасности - Значит, всем идти на фронт".барабашов
Готов занять пост директора концлагеря для искренних слушателей, лучше южнее Полярного круга и у моря с морепродуктами
У начальника Березкина -
Ох и гонор, ох и понт!
......
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 17 лип, 2023 00:17, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 17 лип, 2023 00:13
prodigy написав: ЛАД написав:
Очень слегка, но тем не менее. Что-то слышал, где-то читал (понятно, не исторические труды), что-то в школе рассказывали. Нам, конечно, говорили о "войне с белофиннами", но не в такой примитивной форме, как пишет продиджи.
А вообще, у моей двоюродной сестры отец погиб там.
які, нахрен, белофіни у 1939р
У Вас плохо со зрением?
Кавычки Вы в упор не видите?
Из глубокого уважения к Вам посмотрел первую ссылку.
Спасибо. Единственное для меня новое, что был закон о наказании за бегство из Союза. Не знал. Больше ничего нового.
Подозреваю, что в остальных для меня будет так же много нового. А времени займёт много. С Вашего разрешения остальное смотреть не буду. Вы не возражаете?
P.s. "подивіться"
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 17 лип, 2023 00:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 лип, 2023 00:18
ЛАД
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Ещё и поругивают Долярчика
Про омлети встигли почитати? А Детройт?
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Додано: Пон 17 лип, 2023 00:31
vitaliiangel написав:
.........
ЛАД подпевайте
.........
Иногда складывается ощущение, что Вы упорно пытаетесь доказать справедливость и точность определения как-то данного Вам Starikan
"ом.
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Додано: Пон 17 лип, 2023 00:32
Hotab написав:ЛАД
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Ещё и поругивают Долярчика
Про омлети встигли почитати?
Не видел.
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Додано: Пон 17 лип, 2023 00:39
Water написав:
..........
Шось десь чути ви могли, читать- ні, в "Роман газеті" таке не публікували.
........
Вообще-то в первой половине 60-х и чуть позже много чего публиковали. Потом постепенно сошло на нет при Брежневе.
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Додано: Пон 17 лип, 2023 00:48
Вчера рашисты что-то вспомнили о Харькове.
Несколько обстрелов за день. О ночном я писал. Днём и вечером ещё. Было громко. Есть раненые и, вроде, погибшие.
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Додано: Пон 17 лип, 2023 01:29
freeze написав:
но есть много тыловых должностей, где периодически вдыхая из ингалятора живительное лекарство, можно вполне сносно выполнять служебные обязанности. И так по большинству болезней.
Зачем тогда на эти тыловые должности мобилизировать когда можно было просто набрать людей на работу? Деньги теже, затрат на отлов и медкомиссию нет, в стране безработица - дайте людям прозрачные правила и гарантию что они не окажутся в окопах = и о заполнении тыловых должностей можно забыть.
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