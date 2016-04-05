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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4652465346544655
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 23:24

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:вот єто поворот... об єтом тєпєрь можно говоріть
Арестович работает на русскую аудиторию. Его там зачем то любят. Я думаю им надоели местные фейсы.

окучує лохторат, мітить в прези?
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 23:35

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:вот єто поворот... об єтом тєпєрь можно говоріть
Арестович работает на русскую аудиторию. Его там зачем то любят. Я думаю им надоели местные фейсы.

окучує лохторат, мітить в прези?

метит территорию
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 00:03

Сколько развелось "патриотов"!
Особенно умиляют прохожие, прохаживающиеся по другим, в т.ч. по тем, кто не может ответить из бана. При этом сами сидят где-то в глубоком тылу.
Ещё и поругивают Долярчика, который уже 16 месяцев на фронте, за то, что он им глаза колет.
На их фоне Долярчик выглядит просто эпическим героем.
А все наши форумные "патриоты" придерживаются слов из песни Высоцкого: "Если Родина в опасности - Значит, всем идти на фронт".

барабашов
Готов занять пост директора концлагеря для искренних слушателей, лучше южнее Полярного круга и у моря с морепродуктами


У начальника Березкина -
Ох и гонор, ох и понт!
......
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 17 лип, 2023 00:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 00:13

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Очень слегка, но тем не менее. Что-то слышал, где-то читал (понятно, не исторические труды), что-то в школе рассказывали. Нам, конечно, говорили о "войне с белофиннами", но не в такой примитивной форме, как пишет продиджи.
А вообще, у моей двоюродной сестры отец погиб там.


які, нахрен, белофіни у 1939р

У Вас плохо со зрением? :cry:
Кавычки Вы в упор не видите?

подивиться цикл відео присвячений війні срср проти Фінляндії (1939, 1941,1944) (може трохи зміниться погляд на срср, хоч дуже сумніваюсь

https://www.youtube.com/watch?v=fwXDU_sCTuM
https://www.youtube.com/watch?v=VutDJNs2mvk&t=411s
https://www.youtube.com/watch?v=XKHvF05UgV0&t=173s
https://www.youtube.com/watch?v=dxie77tBZLc

Из глубокого уважения к Вам посмотрел первую ссылку.
Спасибо. Единственное для меня новое, что был закон о наказании за бегство из Союза. Не знал. Больше ничего нового.
Подозреваю, что в остальных для меня будет так же много нового. А времени займёт много. С Вашего разрешения остальное смотреть не буду. Вы не возражаете?

P.s. "подивіться"
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 17 лип, 2023 00:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 00:18

ЛАД ,


Ещё и поругивают Долярчика


Про омлети встигли почитати? А Детройт?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 00:31

  vitaliiangel написав:.........
ЛАД подпевайте
.........

Иногда складывается ощущение, что Вы упорно пытаетесь доказать справедливость и точность определения как-то данного Вам Starikan"ом.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 00:32

  Hotab написав:ЛАД ,

Ещё и поругивают Долярчика

Про омлети встигли почитати?

Не видел.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 00:39

  Water написав:..........
Шось десь чути ви могли, читать- ні, в "Роман газеті" таке не публікували.
........

Вообще-то в первой половине 60-х и чуть позже много чего публиковали. Потом постепенно сошло на нет при Брежневе.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 00:48

Вчера рашисты что-то вспомнили о Харькове.
Несколько обстрелов за день. О ночном я писал. Днём и вечером ещё. Было громко. Есть раненые и, вроде, погибшие.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 01:29

  freeze написав:но есть много тыловых должностей, где периодически вдыхая из ингалятора живительное лекарство, можно вполне сносно выполнять служебные обязанности. И так по большинству болезней.


Зачем тогда на эти тыловые должности мобилизировать когда можно было просто набрать людей на работу? Деньги теже, затрат на отлов и медкомиссию нет, в стране безработица - дайте людям прозрачные правила и гарантию что они не окажутся в окопах = и о заполнении тыловых должностей можно забыть.
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