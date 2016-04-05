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Додано: Пон 17 лип, 2023 05:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну що там кримський міст?
Додано: Пон 17 лип, 2023 06:12
Не спорьте с людьми, которые не понимают смысла прочитанного текста.
Я делаю скидку на то, что люди в Украине под обстрелами и нервы не позволяют сосредоточиться.
Додано: Пон 17 лип, 2023 06:33
вы ж меня зачем то читаете? тянет на подобный контент? Вы считаете себя всегда априори правым, общаетесь глядя на других свысока, а когда вам показывают пальчиком где ваша ошибка, вы тут же морозитесь и/или обижаетесь. Какая то же мотивация в таком поведении есть? Тут ведь как, или не читайте меня или читая не обижайтесь. Называется саморегуляция. Иначе получается, что вам нравится спорить и обижаться. "подпевайте" это был юмор.
ps на мнение Starikan`а можете ссылаться в общении со своим внуком, для меня его мнение - пук в воду. Потому что есть более точные и менее ангажированные метрики.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 17 лип, 2023 07:44, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 17 лип, 2023 07:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Напевне не встиг:
І приємні новини (це Вам за сьогоднішний Харків підари):
Гауляйтер Криму Аксьонов повідомляє про «ЧП на кримському мосту».
Відомо, що горіла одна з секцій мосту.
Наразі рух транспорту призупинено, а російським туристам обіцяють «сприяння та допомогу».
У Керчі оголошено повітряну тривогу.
Російські пабліки пишуть, що як мінімум один прольот зруйновано, ще один – зійшов з опори.
Щонайменше два великих порвала дорожного полотна на Кримському мості після «ЧП», - радник мера Маріуполя Петро Андрющенко
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 17 лип, 2023 07:27, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 17 лип, 2023 07:21
Додано: Пон 17 лип, 2023 07:29
ЛАД ,
Вы как-то сильно скатываетесь в софистику при ответе на конкретные вопросы. Если перед войной не было денег (с ваших слов) на производство оружия и техники, то сейчас , когда часть экономики разрушена а социалка наполовину от западных доноров, где деньги на производство собственного оружия, которые вы требуете? Очевидно только тогда, когда эти деньги дадут доноры (или сами построят нам завод). . Или что?
Додано: Пон 17 лип, 2023 07:33
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