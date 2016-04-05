Додано: Пон 17 лип, 2023 06:33

ЛАД написав: vitaliiangel написав: .........

ЛАД подпевайте

......... .........ЛАД подпевайте.........

Иногда складывается ощущение, что Вы упорно пытаетесь доказать справедливость и точность определения как-то данного Вам Starikan"ом. Иногда складывается ощущение, что Вы упорно пытаетесь доказать справедливость и точность определения как-то данного Вам"ом.

вы ж меня зачем то читаете? тянет на подобный контент? Вы считаете себя всегда априори правым, общаетесь глядя на других свысока, а когда вам показывают пальчиком где ваша ошибка, вы тут же морозитесь и/или обижаетесь. Какая то же мотивация в таком поведении есть? Тут ведь как, или не читайте меня или читая не обижайтесь. Называется саморегуляция. Иначе получается, что вам нравится спорить и обижаться. "подпевайте" это был юмор.ps на мнение Starikan`а можете ссылаться в общении со своим внуком, для меня его мнение - пук в воду. Потому что есть более точные и менее ангажированные метрики.