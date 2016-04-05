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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4653465446554656
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 05:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну що там кримський міст?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 06:12

  барабашов написав:Спасибо
Я послушал через блютуз колонку, потанцевал под музон и порыгал
Готов занять пост директора концлагеря для искренних слушателей, лучше южнее Полярного круга и у моря с морепродуктами

Не спорьте с людьми, которые не понимают смысла прочитанного текста.
Я делаю скидку на то, что люди в Украине под обстрелами и нервы не позволяют сосредоточиться.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 06:33

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:.........
ЛАД подпевайте
.........

Иногда складывается ощущение, что Вы упорно пытаетесь доказать справедливость и точность определения как-то данного Вам Starikan"ом.

вы ж меня зачем то читаете? тянет на подобный контент? Вы считаете себя всегда априори правым, общаетесь глядя на других свысока, а когда вам показывают пальчиком где ваша ошибка, вы тут же морозитесь и/или обижаетесь. Какая то же мотивация в таком поведении есть? Тут ведь как, или не читайте меня или читая не обижайтесь. Называется саморегуляция. Иначе получается, что вам нравится спорить и обижаться. "подпевайте" это был юмор.

ps на мнение Starikan`а можете ссылаться в общении со своим внуком, для меня его мнение - пук в воду. Потому что есть более точные и менее ангажированные метрики.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 17 лип, 2023 07:44, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 07:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Про омлети встигли почитати? А Детройт?

Напевне не встиг:
  Успіх написав: .... і ще одна тутешня форумчанки роблять мін...

І приємні новини (це Вам за сьогоднішний Харків підари):
Гауляйтер Криму Аксьонов повідомляє про «ЧП на кримському мосту».
Відомо, що горіла одна з секцій мосту.
Наразі рух транспорту призупинено, а російським туристам обіцяють «сприяння та допомогу».
У Керчі оголошено повітряну тривогу.
Російські пабліки пишуть, що як мінімум один прольот зруйновано, ще один – зійшов з опори.
Щонайменше два великих порвала дорожного полотна на Кримському мості після «ЧП», - радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

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Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 17 лип, 2023 07:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 07:21

В США тестируют (https://focus.ua/uk/voennye-novosti/579 ... -kamikadze) новый тип БПЛА MORFIUS, который предназначен для сбития вражеских дронов-камикадзе. Разработанный компанией Lockheed Martin, беспилотник будет подлетать в дронам противника и уничтожать их при помощи электромагнитного импульса. Помимо этого, в США также тестируется альтернативная система противодействия вражеским беспилотникам, основанная на ракетах с лазерным наведением.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 07:29

ЛАД ,

Вы как-то сильно выборочно вспоминаете, что мои слова, что историю.
не було грошей, потому что 30 лет разрушалась промышленность и рассказывали о великой с/х державе. И мріяли "про садок вишневий коло хати".


Вы как-то сильно скатываетесь в софистику при ответе на конкретные вопросы. Если перед войной не было денег (с ваших слов) на производство оружия и техники, то сейчас , когда часть экономики разрушена а социалка наполовину от западных доноров, где деньги на производство собственного оружия, которые вы требуете? Очевидно только тогда, когда эти деньги дадут доноры (или сами построят нам завод). . Или что?
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 07:33

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:вот єто поворот... об єтом тєпєрь можно говоріть
Арестович работает на русскую аудиторию. Его там зачем то любят. Я думаю им надоели местные фейсы.

окучує лохторат, мітить в прези?

метит территорию
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