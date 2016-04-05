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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4641464246434644
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 23:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

BIGor написав:
  vt313 написав:
  Schmit написав:Ну якщо ніхто, то ми приречені.


Чому? Це нормально.
Шукати винних, - такий собі процес. І мало коли призводить до потрібного результату.

В 2019 році якась криса при керівництві країни злила операцію по захопленню вагнерівців. Нікого не звинуватили і не посадили. І ця криса сиділа і до 24 лютого 2022, і зараз сидить там же. Цю крису садити не можна, бо
Шукати винних, - такий собі процес
, а от ухилянта від мобілізації - по всій строгості - 3 роки тюрми.
Аплодирую. А то иногда кажется, что живёшь в мире абсурда с покер фейсами как в фильме "шоу трумена".
Если бы кто-то ещё без сарказма пояснил, всё таки, почему настолько серьезно взялись за мужиков? Соседка недавно ехала на автобусе через границу, говорит погранцы скорую с мужиком без носа развернули.
Опять же тепловизорами вылавливают. На передке не у всех есть.
Даже не похоже на нашу страну. Ну чтобы так старательно закон прямо выполняли. Ну как закон. Не закон, а что там у них, постанова
Востаннє редагувалось beee в Нед 16 лип, 2023 23:20, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 00:48

Вчера рашисты что-то вспомнили о Харькове.
Несколько обстрелов за день. О ночном я писал. Днём и вечером ещё. Было громко. Есть раненые и, вроде, погибшие.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 01:29

  freeze написав:но есть много тыловых должностей, где периодически вдыхая из ингалятора живительное лекарство, можно вполне сносно выполнять служебные обязанности. И так по большинству болезней.


Зачем тогда на эти тыловые должности мобилизировать когда можно было просто набрать людей на работу? Деньги теже, затрат на отлов и медкомиссию нет, в стране безработица - дайте людям прозрачные правила и гарантию что они не окажутся в окопах = и о заполнении тыловых должностей можно забыть.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 05:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну що там кримський міст?
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 07:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Гауляйтер Криму Аксьонов повідомляє про «ЧП на кримському мосту».
Відомо, що горіла одна з секцій мосту.
Наразі рух транспорту призупинено, а російським туристам обіцяють «сприяння та допомогу».
У Керчі оголошено повітряну тривогу.
Російські пабліки пишуть, що як мінімум один прольот зруйновано, ще один – зійшов з опори.
Щонайменше два великих порвала дорожного полотна на Кримському мості після «ЧП», - радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

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Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 17 лип, 2023 08:17, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 07:21

В США тестируют (https://focus.ua/uk/voennye-novosti/579 ... -kamikadze) новый тип БПЛА MORFIUS, который предназначен для сбития вражеских дронов-камикадзе. Разработанный компанией Lockheed Martin, беспилотник будет подлетать в дронам противника и уничтожать их при помощи электромагнитного импульса. Помимо этого, в США также тестируется альтернативная система противодействия вражеским беспилотникам, основанная на ракетах с лазерным наведением.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 09:47

Це ж просто свято якесь...))

Якщо Кримський міст виведуть з ладу, то в окупантів залишиться один шлях для підтримки угруповання на півдні, повідомили в ISW. Це плюс майже тисяча кілометрів. Логістичному "військовому плечу" – просто кінець.

Через пошкодження покриттів російські туристи тепер зможуть потрапити в Крим лише через Маріуполь. Об'їзна дорога для росіян проходить через місто Чонгар, де наприкінці червня 2023 року також відбулися вибухи. Радник мера Маріуполя сказав, що міст і досі "сумує" через останні події на ньому.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 09:48

  fler написав:Це плюс майже тисяча кілометрів. Логістичному "військовому плечу" – просто кінець.
жд мост не разрушен. основные поставки идут по жд
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