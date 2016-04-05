Чому? Це нормально. Шукати винних, - такий собі процес. І мало коли призводить до потрібного результату.
В 2019 році якась криса при керівництві країни злила операцію по захопленню вагнерівців. Нікого не звинуватили і не посадили. І ця криса сиділа і до 24 лютого 2022, і зараз сидить там же. Цю крису садити не можна, бо
Шукати винних, - такий собі процес
, а от ухилянта від мобілізації - по всій строгості - 3 роки тюрми.
Аплодирую. А то иногда кажется, что живёшь в мире абсурда с покер фейсами как в фильме "шоу трумена". Если бы кто-то ещё без сарказма пояснил, всё таки, почему настолько серьезно взялись за мужиков? Соседка недавно ехала на автобусе через границу, говорит погранцы скорую с мужиком без носа развернули. Опять же тепловизорами вылавливают. На передке не у всех есть. Даже не похоже на нашу страну. Ну чтобы так старательно закон прямо выполняли. Ну как закон. Не закон, а что там у них, постанова
Востаннє редагувалось beee в Нед 16 лип, 2023 23:20, всього редагувалось 4 разів.
freeze написав:но есть много тыловых должностей, где периодически вдыхая из ингалятора живительное лекарство, можно вполне сносно выполнять служебные обязанности. И так по большинству болезней.
Зачем тогда на эти тыловые должности мобилизировать когда можно было просто набрать людей на работу? Деньги теже, затрат на отлов и медкомиссию нет, в стране безработица - дайте людям прозрачные правила и гарантию что они не окажутся в окопах = и о заполнении тыловых должностей можно забыть.
Гауляйтер Криму Аксьонов повідомляє про «ЧП на кримському мосту». Відомо, що горіла одна з секцій мосту. Наразі рух транспорту призупинено, а російським туристам обіцяють «сприяння та допомогу». У Керчі оголошено повітряну тривогу. Російські пабліки пишуть, що як мінімум один прольот зруйновано, ще один – зійшов з опори. Щонайменше два великих порвала дорожного полотна на Кримському мості після «ЧП», - радник мера Маріуполя Петро Андрющенко
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 17 лип, 2023 08:17, всього редагувалось 4 разів.
В США тестируют (https://focus.ua/uk/voennye-novosti/579 ... -kamikadze) новый тип БПЛА MORFIUS, который предназначен для сбития вражеских дронов-камикадзе. Разработанный компанией Lockheed Martin, беспилотник будет подлетать в дронам противника и уничтожать их при помощи электромагнитного импульса. Помимо этого, в США также тестируется альтернативная система противодействия вражеским беспилотникам, основанная на ракетах с лазерным наведением.
Якщо Кримський міст виведуть з ладу, то в окупантів залишиться один шлях для підтримки угруповання на півдні, повідомили в ISW. Це плюс майже тисяча кілометрів. Логістичному "військовому плечу" – просто кінець.
Через пошкодження покриттів російські туристи тепер зможуть потрапити в Крим лише через Маріуполь. Об'їзна дорога для росіян проходить через місто Чонгар, де наприкінці червня 2023 року також відбулися вибухи. Радник мера Маріуполя сказав, що міст і досі "сумує" через останні події на ньому.