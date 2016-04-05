Вчера рашисты что-то вспомнили о Харькове.
Несколько обстрелов за день. О ночном я писал. Днём и вечером ещё. Было громко. Есть раненые и, вроде, погибшие.
|
|
|
Додано: Пон 17 лип, 2023 00:48
Вчера рашисты что-то вспомнили о Харькове.
Несколько обстрелов за день. О ночном я писал. Днём и вечером ещё. Было громко. Есть раненые и, вроде, погибшие.
Додано: Пон 17 лип, 2023 01:29
Зачем тогда на эти тыловые должности мобилизировать когда можно было просто набрать людей на работу? Деньги теже, затрат на отлов и медкомиссию нет, в стране безработица - дайте людям прозрачные правила и гарантию что они не окажутся в окопах = и о заполнении тыловых должностей можно забыть.
Додано: Пон 17 лип, 2023 05:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну що там кримський міст?
Додано: Пон 17 лип, 2023 07:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Гауляйтер Криму Аксьонов повідомляє про «ЧП на кримському мосту».
Відомо, що горіла одна з секцій мосту.
Наразі рух транспорту призупинено, а російським туристам обіцяють «сприяння та допомогу».
У Керчі оголошено повітряну тривогу.
Російські пабліки пишуть, що як мінімум один прольот зруйновано, ще один – зійшов з опори.
Щонайменше два великих порвала дорожного полотна на Кримському мості після «ЧП», - радник мера Маріуполя Петро Андрющенко
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 17 лип, 2023 08:17, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Пон 17 лип, 2023 07:21
Додано: Пон 17 лип, 2023 09:47
Це ж просто свято якесь...))
Якщо Кримський міст виведуть з ладу, то в окупантів залишиться один шлях для підтримки угруповання на півдні, повідомили в ISW. Це плюс майже тисяча кілометрів. Логістичному "військовому плечу" – просто кінець.
Через пошкодження покриттів російські туристи тепер зможуть потрапити в Крим лише через Маріуполь. Об'їзна дорога для росіян проходить через місто Чонгар, де наприкінці червня 2023 року також відбулися вибухи. Радник мера Маріуполя сказав, що міст і досі "сумує" через останні події на ньому.
Додано: Пон 17 лип, 2023 09:48
Додано: Пон 17 лип, 2023 10:59
Антоновський теж спочатку лагодили... сподіваюсь, що це наші почали розминатись, хто ж без розминки приступає до основних вправ)))
Додано: Пон 17 лип, 2023 11:34
|