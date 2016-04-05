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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 11:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Давати відпір росії — злочин?

Ще 23 травня 2019 року Державне Бюро Розслідувань відкрило кримінальне провадження 62019000000000721 за контрнаступ ЗСУ 2014 року, розпочате за заявою... Шуфрича. 🤦‍♂️ Шуфрич, до речі, досі у ВР очолює комітет зі свободи слова і слуги дуже не хочуть його знімати з посади.

Тож, у ДБР досі ❗️ намагаються оголосити державною зрадою і зловживанням владою наказ Президента України Петра Порошенка про контрнаступ. Згідно з заявою Шуфрича, він та Медведчук вже майже домовилися з рфією про мир, аж тут Петро Порошенко прийняв рішення наступати, внаслідок чого у 2014 році 2/3 окупованої території України було звільнено.

📌 Чотири роки ДБР намагаються притягнути Порошенка до відповідальності, називають відстоювання української землі державною зрадою та зловживанням обов'язками Верховного Головнокомандувача. Такого абсурду, як ця справа, ви не побачите навіть в цирку.

❓ Думаєте, з початком повномасштабної війни це ганебисько закрили? Звісно ж ні. Строк розслідування продовжувався Печерським судом до 23.11.2023 р., і навряд ДБР закриє таку справу. От цікаво: Зеленському щось подібне теж відкриють?

Зрив мирних домовленостей з агресором — злочин і держзрада... що тільки не придумає підконтрольне ОП Державне Бюро Розслідувань. З такими справами або в державі скоро закінчаться білі нитки, або горе-слідчі заплутають в них і себе, і замовників цього "розслідування". В таких справах, як кажуть досвідчені слідчі, головне не вийти на самих себе.
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