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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4642464346444645
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 11:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Давати відпір росії — злочин?

Ще 23 травня 2019 року Державне Бюро Розслідувань відкрило кримінальне провадження 62019000000000721 за контрнаступ ЗСУ 2014 року, розпочате за заявою... Шуфрича. 🤦‍♂️ Шуфрич, до речі, досі у ВР очолює комітет зі свободи слова і слуги дуже не хочуть його знімати з посади.

Тож, у ДБР досі ❗️ намагаються оголосити державною зрадою і зловживанням владою наказ Президента України Петра Порошенка про контрнаступ. Згідно з заявою Шуфрича, він та Медведчук вже майже домовилися з рфією про мир, аж тут Петро Порошенко прийняв рішення наступати, внаслідок чого у 2014 році 2/3 окупованої території України було звільнено.

📌 Чотири роки ДБР намагаються притягнути Порошенка до відповідальності, називають відстоювання української землі державною зрадою та зловживанням обов'язками Верховного Головнокомандувача. Такого абсурду, як ця справа, ви не побачите навіть в цирку.

❓ Думаєте, з початком повномасштабної війни це ганебисько закрили? Звісно ж ні. Строк розслідування продовжувався Печерським судом до 23.11.2023 р., і навряд ДБР закриє таку справу. От цікаво: Зеленському щось подібне теж відкриють?

Зрив мирних домовленостей з агресором — злочин і держзрада... що тільки не придумає підконтрольне ОП Державне Бюро Розслідувань. З такими справами або в державі скоро закінчаться білі нитки, або горе-слідчі заплутають в них і себе, і замовників цього "розслідування". В таких справах, як кажуть досвідчені слідчі, головне не вийти на самих себе.
@zakrytazona
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 12:56

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 13:03

для ЛАДа
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 13:13

vitaliiangel исполнение на моем уровне))

а это исполнение показали по центральным каналам рф...это 2016год
интересна судьба исполнителей
і яке у них ставлення до того флешмобу на вокзалі українського міста

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 13:14

  fler написав:
  Shaman написав:ну що, турки заб'ють на Рашу? чи експорт погіршиться?

Вже забили та Ердоган заявив, що пу погодився на продовження.


поки що думки різняться

Зернова угода втратила свою чинність через те, що не виконані умови Росії. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу у понеділок, 17 липня.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 13:16

prodigy впечатлило
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 13:22

Кому війна, а кому мати рідна! (с)


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Из комментов:
просто ~192000 FPV дронов, это только по этим суммам. Сука, если даже по одному дрону на одного кацапа - то пол армии перекосить можно. Это даже если не брать в учет то, что одним дроном можно по технике попасть и отправить к кобзону сразу нескольких.

Киевляне, реконструкция этой развязки действительно так необходима сейчас?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 13:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Так же как и барабаны, музей голодомора и уборка аэропорта.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 13:36

  yanyura написав:
Кому війна, а кому мати рідна! (с)


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Из комментов:
просто ~192000 FPV дронов, это только по этим суммам. Сука, если даже по одному дрону на одного кацапа - то пол армии перекосить можно. Это даже если не брать в учет то, что одним дроном можно по технике попасть и отправить к кобзону сразу нескольких.

Киевляне, реконструкция этой развязки действительно так необходима сейчас?

по коменту дрон, который поднимает хотя бы 2кг стоит 34кгрн
https://dron-shop.com.ua/ru-ru/quadcopt ... long-range
то есть на сумму выше можно купить 38676 дронов
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 15:01

  hume написав:Так же как и барабаны, музей голодомора и уборка аэропорта.


бджоли проти меду?

Арахамія "Хочу звернутися до очільників міст, чиновників місцевого самоврядування та всіх інших осіб, відповідальних за процедури закупівель у нашій державі, незалежно від політичного забарвлення.

У суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення вашими діями. Пов'язано це з пріоритетами, які ви обираєте під час здійснення закупівель".

Деталі: За його словами, скандали, пов’язані з закупівлею барабанів, люксових овочерізок, витрачанням коштів на ремонти стадіонів та перекладання бруківки "значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати, але ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати оптимістичний погляд на майбутнє".
Letusrock
 
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