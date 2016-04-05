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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 лип, 2023 15:55
flyman написав:
Це тому що незаконний ВС є, а стану війни нема.
нет, это потому что с местных бюджетов война не финансируется.https://bzh.life/gorod/1685961428-stoim ... i-vyrosla/
есть классный канал про киевские дороги транспорт и тдhttps://t.me/kyivpassengers
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vitaliiangel
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Додано: Пон 17 лип, 2023 16:11
те саме, що і ти написав те саме, тільки іншими словами
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flyman
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Додано: Пон 17 лип, 2023 16:36
vitaliiangel написав:
для ЛАДа
ЛАД же вроде с Харькова? там Гурчика надо или Чижа
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cohan
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Додано: Пон 17 лип, 2023 16:49
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 17 лип, 2023 16:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 лип, 2023 16:49
cohan а тут дедушка на стиле. Дай Бог всем так выглядеть.
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Додано: Пон 17 лип, 2023 16:51
flyman написав:
«Фронт нерухомий рік, АТО2»(с)
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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