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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4643464446454646
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 15:55

  flyman написав:Це тому що незаконний ВС є, а стану війни нема.
нет, это потому что с местных бюджетов война не финансируется.
https://bzh.life/gorod/1685961428-stoim ... i-vyrosla/
есть классный канал про киевские дороги транспорт и тд
https://t.me/kyivpassengers
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 16:11

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Це тому що незаконний ВС є, а стану війни нема.
нет, это потому что с местных бюджетов война не финансируется.
https://bzh.life/gorod/1685961428-stoim ... i-vyrosla/
есть классный канал про киевские дороги транспорт и тд
https://t.me/kyivpassengers

те саме, що і ти написав те саме, тільки іншими словами
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 16:36

  vitaliiangel написав:для ЛАДа


ЛАД же вроде с Харькова? там Гурчика надо или Чижа
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 16:49

Соскін каже, що Бахмут закліщать, запаяють і зажарять

Востаннє редагувалось flyman в Пон 17 лип, 2023 16:52, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 16:49

cohan а тут дедушка на стиле. Дай Бог всем так выглядеть.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 16:51

  flyman написав:

«Фронт нерухомий рік, АТО2»(с)
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  #<1 ... 4643464446454646
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