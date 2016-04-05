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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4644464546464647>
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 15:55

  flyman написав:Це тому що незаконний ВС є, а стану війни нема.
нет, это потому что с местных бюджетов война не финансируется.
https://bzh.life/gorod/1685961428-stoim ... i-vyrosla/
есть классный канал про киевские дороги транспорт и тд
https://t.me/kyivpassengers
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 16:11

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Це тому що незаконний ВС є, а стану війни нема.
нет, это потому что с местных бюджетов война не финансируется.
https://bzh.life/gorod/1685961428-stoim ... i-vyrosla/
есть классный канал про киевские дороги транспорт и тд
https://t.me/kyivpassengers

те саме, що і ти написав те саме, тільки іншими словами
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 16:36

  vitaliiangel написав:для ЛАДа


ЛАД же вроде с Харькова? там Гурчика надо или Чижа
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 16:49

Соскін каже, що Бахмут закліщать, запаяють і зажарять

Востаннє редагувалось flyman в Пон 17 лип, 2023 16:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 16:49

cohan а тут дедушка на стиле. Дай Бог всем так выглядеть.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 16:51

  flyman написав:

«Фронт нерухомий рік, АТО2»(с)
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 17:09

vitaliiangel

Из вашей ссылки видно, что бюджет реконструкции уже не 1,315 млрд. грн., а 1,981 млрд. грн., т.е. суммарно это 58 558 дронов по 34кгрн. Но пусть будет даже 38 676 дронов.

Что важнее для воюющей страны - закупка дронов или строительство развязки? Ответ, по-моему, однозначен для всех - дроны, кроме тех, кто "пилит" бюджет, тем важнее развязка. Их бы да на передок, чтобы поняли разницу. Эх, мечты, мечты... Несбыточные.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 17:12

  ЛАД написав:Вчера рашисты что-то вспомнили о Харькове.
Несколько обстрелов за день. О ночном я писал. Днём и вечером ещё. Было громко. Есть раненые и, вроде, погибшие.

Они не забывают уже давно.
Идут постоянные атаки в сторону Купянска и продолжается его превращение в новый бахмут, пока дистанционно. Об этом обычно молчат в общеукраинских сводках.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 17:16

  yanyura написав:vitaliiangel

Из вашей ссылки видно, что бюджет реконструкции уже не 1,315 млрд. грн., а 1,981 млрд. грн., т.е. суммарно это 58 558 дронов по 34кгрн. Но пусть будет даже 38 676 дронов.

Что важнее для воюющей страны - закупка дронов или строительство развязки? Ответ, по-моему, однозначен для всех - дроны, кроме тех, кто "пилит" бюджет, тем важнее развязка. Их бы да на передок, чтобы поняли разницу. Эх, мечты, мечты... Несбыточные.

кое что объясню... 1й враг Зелен$кого кто? мэр Киева. Эта война не секрет и она еще до 24.02.22 началась. Народ не понимает где чей бюджет, и думает что это Президент ремонтирует стадионы и покупает барабаны.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 17:24

  yanyura написав:vitaliiangel
Из вашей ссылки видно, что бюджет реконструкции уже не 1,315 млрд. грн., а 1,981 млрд. грн., т.е. суммарно это 58 558 дронов по 34кгрн. Но пусть будет даже 38 676 дронов.
Что важнее для воюющей страны - закупка дронов или строительство развязки? Ответ, по-моему, однозначен для всех - дроны, кроме тех, кто "пилит" бюджет, тем важнее развязка. Их бы да на передок, чтобы поняли разницу. Эх, мечты, мечты... Несбыточные.

Прямое следствие "борьбы с коррупцией путем децентрализации".
По результататам очень напоминает "борьбу с коррупционным шахом Ирана путем демократизации".
А сколько восторгов было и там, и там!
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