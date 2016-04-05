Из вашей ссылки видно, что бюджет реконструкции уже не 1,315 млрд. грн., а 1,981 млрд. грн., т.е. суммарно это 58 558 дронов по 34кгрн. Но пусть будет даже 38 676 дронов.
Что важнее для воюющей страны - закупка дронов или строительство развязки? Ответ, по-моему, однозначен для всех - дроны, кроме тех, кто "пилит" бюджет, тем важнее развязка. Их бы да на передок, чтобы поняли разницу. Эх, мечты, мечты... Несбыточные.
Из вашей ссылки видно, что бюджет реконструкции уже не 1,315 млрд. грн., а 1,981 млрд. грн., т.е. суммарно это 58 558 дронов по 34кгрн. Но пусть будет даже 38 676 дронов.
Что важнее для воюющей страны - закупка дронов или строительство развязки? Ответ, по-моему, однозначен для всех - дроны, кроме тех, кто "пилит" бюджет, тем важнее развязка. Их бы да на передок, чтобы поняли разницу. Эх, мечты, мечты... Несбыточные.
кое что объясню... 1й враг Зелен$кого кто? мэр Киева. Эта война не секрет и она еще до 24.02.22 началась. Народ не понимает где чей бюджет, и думает что это Президент ремонтирует стадионы и покупает барабаны.
yanyura написав:vitaliiangel Из вашей ссылки видно, что бюджет реконструкции уже не 1,315 млрд. грн., а 1,981 млрд. грн., т.е. суммарно это 58 558 дронов по 34кгрн. Но пусть будет даже 38 676 дронов. Что важнее для воюющей страны - закупка дронов или строительство развязки? Ответ, по-моему, однозначен для всех - дроны, кроме тех, кто "пилит" бюджет, тем важнее развязка. Их бы да на передок, чтобы поняли разницу. Эх, мечты, мечты... Несбыточные.
Прямое следствие "борьбы с коррупцией путем децентрализации". По результататам очень напоминает "борьбу с коррупционным шахом Ирана путем демократизации". А сколько восторгов было и там, и там!