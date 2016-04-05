ЛАД написав:Вчера рашисты что-то вспомнили о Харькове. Несколько обстрелов за день. О ночном я писал. Днём и вечером ещё. Было громко. Есть раненые и, вроде, погибшие.
Они не забывают уже давно. Идут постоянные атаки в сторону Купянска и продолжается его превращение в новый бахмут, пока дистанционно. Об этом обычно молчат в общеукраинских сводках.
О боевых действиях в направлении Купянска я писал вчера или позавчера. А в городе последнее время было относительно тихо. Такого, как вчера не было относительно давно.
К вопросу о гуманитарном кризисе:
«12 июля на окраине города Балаклея трактор наткнулся на взрывоопасный предмет. В результате чего произошел подрыв. Тракторист пострадал. Он был госпитализирован. И 16 июля снова событие произошло с сельскохозяйственной техникой. В окрестностях поселка Андреевка Донецкой громады также произошла детонация взрывоопасного предмета — подрыв трактора в поле. В результате чего тракторист получил ранение. И 16 июля от правоохранителей к нам поступила информация о том, что в частном доме Немышлянского района подорвались двое мужчин. Предварительно разбирая ручную гранату», – рассказал Василенко.
В ГСЧС добавили, всего с начала полномасштабного вторжения произошло 208 подрывов. Погибли 38 человек.
Из вашей ссылки видно, что бюджет реконструкции уже не 1,315 млрд. грн., а 1,981 млрд. грн., т.е. суммарно это 58 558 дронов по 34кгрн. Но пусть будет даже 38 676 дронов.
Что важнее для воюющей страны - закупка дронов или строительство развязки? Ответ, по-моему, однозначен для всех - дроны, кроме тех, кто "пилит" бюджет, тем важнее развязка. Их бы да на передок, чтобы поняли разницу. Эх, мечты, мечты... Несбыточные.
Цього року Міноборони витратить на безпілотники 20 мільярдів гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
hume написав:Так же как и барабаны, музей голодомора и уборка аэропорта.
бджоли проти меду?
Арахамія "Хочу звернутися до очільників міст, чиновників місцевого самоврядування та всіх інших осіб, відповідальних за процедури закупівель у нашій державі, незалежно від політичного забарвлення.
У суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення вашими діями. Пов'язано це з пріоритетами, які ви обираєте під час здійснення закупівель".
Деталі: За його словами, скандали, пов’язані з закупівлею барабанів, люксових овочерізок, витрачанням коштів на ремонти стадіонів та перекладання бруківки "значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати, але ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати оптимістичний погляд на майбутнє".
Барабани, люксові овочерізка закупались районими держ.адміністраціями, які не мають жодного відношення до місцевого самоврядування. Бо підпорядковані обласним держ.адміністрацям, а ті підпорядковані ОП
hume написав:Так же как и барабаны, музей голодомора и уборка аэропорта.
бджоли проти меду?
Арахамія "Хочу звернутися до очільників міст, чиновників місцевого самоврядування та всіх інших осіб, відповідальних за процедури закупівель у нашій державі, незалежно від політичного забарвлення.
У суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення вашими діями. Пов'язано це з пріоритетами, які ви обираєте під час здійснення закупівель".
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Ага, для Зе публики можно пригрозить местной власти которая дерибанит какие то там миллионы на стройках и закупкпх, если посадить не получилось можно хотя бы пригрозить. Само же окружение наполеона интересуется исключительно схемами имеющими намного больше цифр. Интересное чтиво https://www.google.com.ua/amp/s/zn.ua/a ... etsja.html
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия призвал местные власти пересмотреть приоритеты закупок за бюджетные средства на первоочередные нужды и предупредил, что Рада может ограничить их использование на период военного положения.
Об этом народный депутат написал в своем Telegram.
"Хочу обратиться к руководителям городов, чиновникам местного самоуправления и всем другим лицам, ответственным за процедуры закупок в нашем государстве, независимо от политической окраски. В обществе назревает очень серьезное недовольство вашими действиями. Связано это с приоритетами, которые вы выбираете при осуществлении закупок", – написал он.
Арахамия напомнил, что закупки барабанов, овощерезок, реконструкции стадионов и перекладывание брусчатки дестабилизируют общество, во время войны прододлжающее волонтерить и донатить на армию.
По его словам, подобными новостями шокированы и защитники на фронте.
"Мы в парламенте активно обсуждаем идею ограничения распоряжения этими средствами, но останавливает нас только то, что мы знаем: когда мы это сделаем, вы начнете громко кричать о "нападении на децентрализацию", что "власть атакует местное самоуправление" и распространять другие подобные месседжи ", – добавил нардеп.
Свое сообщение он назвал последним предупреждением для местных чиновников.
"Если вы не остановитесь, не прекратите тратить деньги на предметы не первой необходимости, на то, что никак не приближаете нас к победе, то парламент внесет законодательные ограничения на период военного положения. Думайте", – резюмировал он.
yanyura написав:Что важнее для воюющей страны - закупка дронов или строительство развязки? Ответ, по-моему, однозначен для всех - дроны, кроме тех, кто "пилит" бюджет, тем важнее развязка. Их бы да на передок, чтобы поняли разницу. Эх, мечты, мечты... Несбыточные.
А що, можна так просто купити мільйон снарядів, чи мільйон дронів? Якби можна було, то ми витрачали б мільйон снарядів на місяць, а не сто тисяч. Не в грошах справа, а в виробництві і сировині/комплектуючих. Нема в світі стільки зброї, скільки нам потрібно, щоб швидко перемогти.
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия призвал местные власти пересмотреть приоритеты закупок за бюджетные средства на первоочередные нужды и предупредил, что Рада может ограничить их использование на период военного положения.
Об этом народный депутат написал в своем Telegram.
"Хочу обратиться к руководителям городов, чиновникам местного самоуправления и всем другим лицам, ответственным за процедуры закупок в нашем государстве, независимо от политической окраски. В обществе назревает очень серьезное недовольство вашими действиями. Связано это с приоритетами, которые вы выбираете при осуществлении закупок", – написал он.
Арахамия напомнил, что закупки барабанов, овощерезок, реконструкции стадионов и перекладывание брусчатки дестабилизируют общество, во время войны прододлжающее волонтерить и донатить на армию.
По его словам, подобными новостями шокированы и защитники на фронте.
Повторю.
Закупки барабанов, овощерезок проводили районые гос.администрации, которые подчиняются областным гос.администрациям, а те подчиняются Офису Президента А Офис Президента целиком и полностью состоит из зеленых
Районые гос.администрации не имеют никакого отношения к местному самоуправлению и к руководителям городов. А именно их он и упомянул в первую очередь
Поэтому, пусть Арахамия не трындит и не забалтывает проблему.
Закупки барабанов, овощерезок проводили районые гос.администрации, которые подчиняются областным гос.администрациям, а те подчиняются Офису Президента А Офис Президента целиком и полностью состоит из зеленых
Районые гос.администрации не имеют никакого отношения к местному самоуправлению и к руководителям городов. А именно их он и упомянул в первую очередь
Поэтому, пусть Арахамия не трындит и не забалтывает проблему.