Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия призвал местные власти пересмотреть приоритеты закупок за бюджетные средства на первоочередные нужды и предупредил, что Рада может ограничить их использование на период военного положения.



Об этом народный депутат написал в своем Telegram.



"Хочу обратиться к руководителям городов, чиновникам местного самоуправления и всем другим лицам, ответственным за процедуры закупок в нашем государстве, независимо от политической окраски. В обществе назревает очень серьезное недовольство вашими действиями. Связано это с приоритетами, которые вы выбираете при осуществлении закупок", – написал он.



Арахамия напомнил, что закупки барабанов, овощерезок, реконструкции стадионов и перекладывание брусчатки дестабилизируют общество, во время войны прододлжающее волонтерить и донатить на армию.



По его словам, подобными новостями шокированы и защитники на фронте.



"Мы в парламенте активно обсуждаем идею ограничения распоряжения этими средствами, но останавливает нас только то, что мы знаем: когда мы это сделаем, вы начнете громко кричать о "нападении на децентрализацию", что "власть атакует местное самоуправление" и распространять другие подобные месседжи ", – добавил нардеп.



Свое сообщение он назвал последним предупреждением для местных чиновников.



"Если вы не остановитесь, не прекратите тратить деньги на предметы не первой необходимости, на то, что никак не приближаете нас к победе, то парламент внесет законодательные ограничения на период военного положения. Думайте", – резюмировал он.