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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 46454646464746484649>
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 18:04

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия призвал местные власти пересмотреть приоритеты закупок за бюджетные средства на первоочередные нужды и предупредил, что Рада может ограничить их использование на период военного положения.

Об этом народный депутат написал в своем Telegram.

"Хочу обратиться к руководителям городов, чиновникам местного самоуправления и всем другим лицам, ответственным за процедуры закупок в нашем государстве, независимо от политической окраски. В обществе назревает очень серьезное недовольство вашими действиями. Связано это с приоритетами, которые вы выбираете при осуществлении закупок", – написал он.

Арахамия напомнил, что закупки барабанов, овощерезок, реконструкции стадионов и перекладывание брусчатки дестабилизируют общество, во время войны прододлжающее волонтерить и донатить на армию.

По его словам, подобными новостями шокированы и защитники на фронте.

"Мы в парламенте активно обсуждаем идею ограничения распоряжения этими средствами, но останавливает нас только то, что мы знаем: когда мы это сделаем, вы начнете громко кричать о "нападении на децентрализацию", что "власть атакует местное самоуправление" и распространять другие подобные месседжи ", – добавил нардеп.

Свое сообщение он назвал последним предупреждением для местных чиновников.

"Если вы не остановитесь, не прекратите тратить деньги на предметы не первой необходимости, на то, что никак не приближаете нас к победе, то парламент внесет законодательные ограничения на период военного положения. Думайте", – резюмировал он.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 18:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Что важнее для воюющей страны - закупка дронов или строительство развязки? Ответ, по-моему, однозначен для всех - дроны, кроме тех, кто "пилит" бюджет, тем важнее развязка. Их бы да на передок, чтобы поняли разницу. Эх, мечты, мечты... Несбыточные.

А що, можна так просто купити мільйон снарядів, чи мільйон дронів? Якби можна було, то ми витрачали б мільйон снарядів на місяць, а не сто тисяч.
Не в грошах справа, а в виробництві і сировині/комплектуючих. Нема в світі стільки зброї, скільки нам потрібно, щоб швидко перемогти.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 18:29

  vitaliiangel написав:
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия призвал местные власти пересмотреть приоритеты закупок за бюджетные средства на первоочередные нужды и предупредил, что Рада может ограничить их использование на период военного положения.

Об этом народный депутат написал в своем Telegram.

"Хочу обратиться к руководителям городов, чиновникам местного самоуправления и всем другим лицам, ответственным за процедуры закупок в нашем государстве, независимо от политической окраски. В обществе назревает очень серьезное недовольство вашими действиями. Связано это с приоритетами, которые вы выбираете при осуществлении закупок", – написал он.

Арахамия напомнил, что закупки барабанов, овощерезок, реконструкции стадионов и перекладывание брусчатки дестабилизируют общество, во время войны прододлжающее волонтерить и донатить на армию.

По его словам, подобными новостями шокированы и защитники на фронте.


Повторю.

Закупки барабанов, овощерезок проводили районые гос.администрации, которые подчиняются областным гос.администрациям, а те подчиняются Офису Президента
А Офис Президента целиком и полностью состоит из зеленых

Районые гос.администрации не имеют никакого отношения к местному самоуправлению и к руководителям городов. А именно их он и упомянул в первую очередь

Поэтому, пусть Арахамия не трындит и не забалтывает проблему.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 18:34

  pesikot написав:Повторю.

Закупки барабанов, овощерезок проводили районые гос.администрации, которые подчиняются областным гос.администрациям, а те подчиняются Офису Президента
А Офис Президента целиком и полностью состоит из зеленых

Районые гос.администрации не имеют никакого отношения к местному самоуправлению и к руководителям городов. А именно их он и упомянул в первую очередь

Поэтому, пусть Арахамия не трындит и не забалтывает проблему.


И напомніть, відразу, хто очолює КМДА? :D
vt313
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 18:38

  lapay написав:
  yanyura написав:Что важнее для воюющей страны - закупка дронов или строительство развязки? Ответ, по-моему, однозначен для всех - дроны, кроме тех, кто "пилит" бюджет, тем важнее развязка. Их бы да на передок, чтобы поняли разницу. Эх, мечты, мечты... Несбыточные.

А що, можна так просто купити мільйон снарядів, чи мільйон дронів? Якби можна було, то ми витрачали б мільйон снарядів на місяць, а не сто тисяч.
Не в грошах справа, а в виробництві і сировині/комплектуючих. Нема в світі стільки зброї, скільки нам потрібно, щоб швидко перемогти.

Надо лишь подправить гуглокарты и русские бегущие из Крыма сами разминируют нам территорию :)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 18:39

  vitaliiangel написав:
реконструкции стадионов

Майже 50 млн: на Житомирщині реконструкцію стадіону в Олевську записали до наслідків збройної агресії
Цікаве те, що власник фірми яка виконує реконструкцію стадіону в Олевську, є багаторічним помічником Богуслаєва. Так, так того самого Богуслаєва президента "Мотор Січ", , якого затримала СБУ за співпрацю з ворогом, і якій запропонував щоб його видали росії в обмін на українських полонених.

На реконструкцію стадіону у місті Олевськ на Житомирщині, планують виділити ще 44,6 мільйона гривень із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Це зазначене у переліку проєктів, які запропоновано Житомирській ОВА реалізовувати за рахунок коштів Фонду.

Это что, местные власти ???
Или те, кого назначили из ОП

Мало того, что воруют откровенно.
Так ещё переводят стрелки на руководителей городов и местное самоуправление
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 18:52

  yanyura написав:
Кому війна, а кому мати рідна! (с)

Та дійсно
ДЕТАЛІ ЖАХАЮТЬ: друзі ВЛАДИ отримали МІЛЬЙОНИ на комедії, СБУ на порозі скандалу | ПолітПросвіта

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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 18:57

  vt313 написав:
  pesikot написав:Повторю.

Закупки барабанов, овощерезок проводили районые гос.администрации, которые подчиняются областным гос.администрациям, а те подчиняются Офису Президента
А Офис Президента целиком и полностью состоит из зеленых

Районые гос.администрации не имеют никакого отношения к местному самоуправлению и к руководителям городов. А именно их он и упомянул в первую очередь

Поэтому, пусть Арахамия не трындит и не забалтывает проблему.


И напомніть, відразу, хто очолює КМДА? :D

Может ты вспомнишь особености управление городом Киев

И да, про Житомирщину тоже прокомментируй
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 19:08

  Starikan написав:
  yanyura написав:vitaliiangel
Из вашей ссылки видно, что бюджет реконструкции уже не 1,315 млрд. грн., а 1,981 млрд. грн., т.е. суммарно это 58 558 дронов по 34кгрн. Но пусть будет даже 38 676 дронов.
Что важнее для воюющей страны - закупка дронов или строительство развязки? Ответ, по-моему, однозначен для всех - дроны, кроме тех, кто "пилит" бюджет, тем важнее развязка. Их бы да на передок, чтобы поняли разницу. Эх, мечты, мечты... Несбыточные.

Прямое следствие "борьбы с коррупцией путем децентрализации"./quote]
Прямое следствие непонимания происходящего

Госпидя ... вы вроде умный человек, а несёте такую дурь, что просто невозможно слушать

Сейчас в Киеве любыми способами копают под Кличко, чтобы его сместить
Как уже сместили в Чернигове Атрошенко и в Ривном мэра, по правовому беспределу
Сместили мэров, которые были законоизбранны жителями этих городов

А сместить их хотят по той простой причине, что ... они хотят проводить независимую политику. Не хотят слушать приказы из ОПы

И это началось давно, ещё до 24.02.2022. На войну зелебобики это списать не смогут

При этом, кто говорит о коррупции других ?
Те кто сам, во время войны ворует так, как никогда не воровали

И всегда найдутся полезные дурачки, которые под предлогом "борьба с коррупцией" поддержат борьбу с неугодными нынешней власти

У меня всё :)

PS. вы сейчас находитесь в стране, где децентрализации - основа политической жизни
Но видимо у вас, как в том анекдоте "Да мы в ту Америку не ходим"
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 19:15

Росіяни зібрали на Лимано-Куп'янському напрямку понад 100 тисяч солдатів - Череватий



Загарбники перейшли у наступ на Куп'янському напрямку - Сирський


"З метою зупинити наступальні дії наших військ в районі Бахмута ворог активно перекидає на цей напрямок додаткові сили і засоби, основу яких складають частини повітряно-десантних військ", - відзначив генерал-полковник.

"Водночас ворог перейшов у наступ на Куп’янському напрямку, поставивши перед собою мету розгромити наші війська в районі Куп’янська і продовжити наступ в глибину наших бойових порядків", - наголосив Сирський.

При цьому, у таких непростих умовах Сирський відвідав бойові бригади українського угруповання і зустрівся з командирами частин для корегування українських планів і вирішення на місці проблемних питань.
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