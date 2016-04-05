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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4646464746484649>
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 19:16

  pesikot написав:Может ты вспомнишь особености управление городом Киев

И да, про Житомирщину тоже прокомментируй


По Киеву питання знято? Голова КМДА,- В. Кличко. Так/ні?

А давайте по Житомиру Ви.
Кому належить стадіон і хто об'явив тендер. Якщо такий був. :D
vt313
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 19:22

  vt313 написав:
  pesikot написав:Может ты вспомнишь особености управление городом Киев

И да, про Житомирщину тоже прокомментируй


По Киеву питання знято? Голова КМДА,- В. Кличко. Так/ні?

А давайте по Житомиру Ви.
Кому належить стадіон і хто об'явив тендер. Якщо такий був. :D

Я написав про Житомирщину
Ти не зміг прочитати. Ще й ржешь. Тобі смішно ? Ти дурник ?

Тому, про Кличко і КМДА, я писати не буду, доти, поки ти, дурник, не навчишься читати :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 19:30

  pesikot написав:
  vt313 написав:
  pesikot написав:Может ты вспомнишь особености управление городом Киев

И да, про Житомирщину тоже прокомментируй


По Киеву питання знято? Голова КМДА,- В. Кличко. Так/ні?

А давайте по Житомиру Ви.
Кому належить стадіон і хто об'явив тендер. Якщо такий був. :D

Я написав про Житомирщину
Ти не зміг прочитати. Ще й ржешь. Тобі смішно ? Ти дурник ?

Тому, про Кличко і КМДА, я писати не буду, доти, поки ти, дурник, не навчишься читати :)


О, последний довод королей. :D
vt313
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 19:36

это так и должно быть? святая простота

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 19:40

  vt313 написав:О, последний довод королей. :D

Смешно ? Сейчас посмеемся вместе :)

Зеленський призначив нового керівника Деснянського району Києва
Президент Володимир Зеленський призначив головою Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Дмитра Ратнікова.

Оп-пачки, на должность главы РДА в Киеве назначает не Кличко, а как я и говорил, из Офиса Президента

Тебе ещё смешно ?
Попутно узнаем, научился ты читать или нет :)
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 17 лип, 2023 19:42, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 19:40

  vt313 написав:
  pesikot написав:Может ты вспомнишь особености управление городом Киев

И да, про Житомирщину тоже прокомментируй


По Киеву питання знято? Голова КМДА,- В. Кличко. Так/ні?

А давайте по Житомиру Ви.
Кому належить стадіон і хто об'явив тендер. Якщо такий був. :D

купував хто барабани, якого району міста, і хто там в більшості, га? там ще вони з плакатами виходили.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 19:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Задам риторичне питання.
А що якшо б дрон вдарив сьогодні не в кримський міст, а в великий нафтовий танкер з "тіньового флоту" в порту Тамань з займанням та затопленням біля причалу?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 19:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:А що якшо б дрон вдарив сьогодні не в кримський міст, а в великий нафтовий танкер з "тіньового флоту" в порту Тамань з займанням та затопленням біля причалу?

Це куди менш пріорітетно для нас, бо не дає відчутних результатів у військовому плані
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 19:50

vitaliiangel
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