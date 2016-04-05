|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 17 лип, 2023 19:16
pesikot написав:
Может ты вспомнишь особености управление городом Киев
И да, про Житомирщину тоже прокомментируй
По Киеву питання знято? Голова КМДА,- В. Кличко. Так/ні?
А давайте по Житомиру Ви.
Кому належить стадіон і хто об'явив тендер. Якщо такий був.
-
vt313
-
-
- Повідомлень: 239
- З нами з: 14.01.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 лип, 2023 19:22
vt313 написав: pesikot написав:
Может ты вспомнишь особености управление городом Киев
И да, про Житомирщину тоже прокомментируй
По Киеву питання знято? Голова КМДА,- В. Кличко. Так/ні?
А давайте по Житомиру Ви.
Кому належить стадіон і хто об'явив тендер. Якщо такий був.
Я написав про Житомирщину
Ти не зміг прочитати. Ще й ржешь. Тобі смішно ? Ти дурник ?
Тому, про Кличко і КМДА, я писати не буду, доти, поки ти, дурник, не навчишься читати
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8174
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 526 раз.
- Подякували: 1237 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Пон 17 лип, 2023 19:30
pesikot написав: vt313 написав: pesikot написав:
Может ты вспомнишь особености управление городом Киев
И да, про Житомирщину тоже прокомментируй
По Киеву питання знято? Голова КМДА,- В. Кличко. Так/ні?
А давайте по Житомиру Ви.
Кому належить стадіон і хто об'явив тендер. Якщо такий був.
Я написав про Житомирщину
Ти не зміг прочитати. Ще й ржешь. Тобі смішно ? Ти дурник ?
Тому, про Кличко і КМДА, я писати не буду, доти, поки ти, дурник, не навчишься читати
О, последний довод королей.
-
vt313
-
-
- Повідомлень: 239
- З нами з: 14.01.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 лип, 2023 19:36
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18386
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2173 раз.
- Подякували: 3112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 лип, 2023 19:40
vt313 написав:
О, последний довод королей.
Смешно ? Сейчас посмеемся вместе Зеленський призначив нового керівника Деснянського району Києва
Президент Володимир Зеленський призначив головою Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Дмитра Ратнікова.
Оп-пачки, на должность главы РДА в Киеве назначает не Кличко, а как я и говорил, из Офиса Президента
Тебе ещё смешно ?
Попутно узнаем, научился ты читать или нет
Востаннє редагувалось pesikot
в Пон 17 лип, 2023 19:42, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8174
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 526 раз.
- Подякували: 1237 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Пон 17 лип, 2023 19:40
vt313 написав: pesikot написав:
Может ты вспомнишь особености управление городом Киев
И да, про Житомирщину тоже прокомментируй
По Киеву питання знято? Голова КМДА,- В. Кличко. Так/ні?
А давайте по Житомиру Ви.
Кому належить стадіон і хто об'явив тендер. Якщо такий був.
купував хто барабани, якого району міста, і хто там в більшості, га? там ще вони з плакатами виходили.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 31940
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1518 раз.
- Подякували: 2675 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 17 лип, 2023 19:40
Задам риторичне питання.
А що якшо б дрон вдарив сьогодні не в кримський міст, а в великий нафтовий танкер з "тіньового флоту" в порту Тамань з займанням та затопленням біля причалу?
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 2175
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 556 раз.
- Подякували: 1055 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 17 лип, 2023 19:49
Denik написав:
А що якшо б дрон вдарив сьогодні не в кримський міст, а в великий нафтовий танкер з "тіньового флоту" в порту Тамань з займанням та затопленням біля причалу?
Це куди менш пріорітетно для нас, бо не дає відчутних результатів у військовому плані
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33429
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1392 раз.
- Подякували: 7787 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Пон 17 лип, 2023 19:50
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18386
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2173 раз.
- Подякували: 3112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 лип, 2023 19:55
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 3710
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|118403
|
|
|6076
|493956
|
|
|1
|5876
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|