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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 лип, 2023 19:59
Denik написав:
Задам риторичне питання.
А що якшо б дрон вдарив сьогодні не в кримський міст, а в великий нафтовий танкер з "тіньового флоту" в порту Тамань з займанням та затопленням біля причалу?
Тоді може прилетіти в наші зернові термінали, щоб остаточно поховати зернову угоду. Боюсь, що так і буде.
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Додано: Пон 17 лип, 2023 20:02
Denik написав:
Біля Василівки село Жереб'янки в сірій зоні. Область орків оточена річками ЗСУ та вузьким проходом південніше Жереб'янок. Самі оркі пишуть про спробу наступу ЗСУ Кам'янське - Верхня Криниця. Насправді сам такий наступ можливий лише, якшо ЗСУ контролюють і південну частину Кам'янське, що ще не відображене на картах. Самі ж орки пишуть, що на Жереб'янки був наступ, але оркі позиції назад не повернули.
Далі на схід - орки відійшли аж до Роботиного за яке і тривають бої. Не виключено, що село частково охоплене ЗСУ.
Далі на схід в напрямі Пологів - достатньо немалого міста по місцевим міркам ЗСУ взяло під контроль село Дорожнянка, до Пологів - менше 9 км.
Далі на Схід - був Времіївський виступ за термінологією орків- тут ЗСУ взяло більше всього території під контроль. З того, про що не повідомлялося - охоплено або навіть перебуває в сірій зоні Приютне, орки не вихвалялися успішно відбитими атаками. Аналогічна ситуація з селами Старомайорське та Урожайне, які або охоплені, або в сірій зоні та частково зайняті ЗСУ. Так само і про Новодонецьке - від орків давно не було якихось даних про відбиті наступи або контроль.
Далі - найвеселіше під Бахмутом. Курдюмівка контролюється ЗСУ. За Зеленопілля скоріше за все бої. При просуванні ЗСУ до Андріївки орки лишать Кліщіївку - Бахмут буде охоплений з півдня. Так само є успіх на північ від Бахмуту. При цьому орки спалять всі свої резерви на Донеччині.
Тобто ситуація на кінець Липня виглядає як Бахмут в охопленні ЗСУ. На Запоріжжі - лінія оборони орків по Василівці. Мелітополь під стійким вогневим контролем з Хаймарсів. Потрапляння Токмаку під контроль вогнем ствольної артилерії ЗСУ. Бої за Пологи та Новопетрівку.
Бід Бахмутом - бої за оточення Бахмуту.
Переглянемо ситуацію за 2 тижні.
Біля річки Дніпро ситуація без суттєвих змін. Село Жереб'янки ще не контролюється ЗСУ. Є просування ЗСУ біля Работине. Воно фактично в охопленні. Приютне в охопленні. По Старомайорському орки вихвалялися огнем арти по МРАПам ЗСУ, які каталися по північній околиці. Тобто Старомайорське орками вже не контролюється. Урожайне впаде за Старомайорським бо зі Старомайорського з кулемета та АГСа прострілюється єдина дорога в Урожайне. Про Новодонецьке немає ніякої нової інформації.
Під Бахмутом: в Курдюмівці - бойові дії, висоти біля Кліщіївка за ЗСУ. На північ від Бахмута є просування ЗСУ. Прогрес відбувається.
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Додано: Пон 17 лип, 2023 20:06
Faceless написав:
Це куди менш пріорітетно для нас, бо не дає відчутних результатів у військовому плані
Скорочення експорту нафти орками на третину означає в них або відсутність грошей на війну взагалі, або військовий стан в економіці, їжа по картках та праця за їжу і талони на одяг на підприємствах ВПК.
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Додано: Пон 17 лип, 2023 20:08
lapay написав: Denik написав:
Задам риторичне питання.
А що якшо б дрон вдарив сьогодні не в кримський міст, а в великий нафтовий танкер з "тіньового флоту" в порту Тамань з займанням та затопленням біля причалу?
Тоді може прилетіти в наші зернові термінали, щоб остаточно поховати зернову угоду. Боюсь, що так і буде.
Відмова рф від зернової угоди, дозволить їм активно зосередити військову активність по Одесі.
ПС. Після першої атаки на кримський міст ми памятаємо яка була ракетна атака по Україні.
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Додано: Пон 17 лип, 2023 20:10
Denik написав: Faceless написав:
Це куди менш пріорітетно для нас, бо не дає відчутних результатів у військовому плані
Скорочення експорту нафти орками на третину означає в них або відсутність грошей на війну взагалі, або військовий стан в економіці, їжа по картках та праця за їжу і талони на одяг на підприємствах ВПК.
Я б на це не розраховував ...
Росіяни розуміють тільки живітельні піздюліни
А ось іжу по картках вони схавають в усіх сенсах
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