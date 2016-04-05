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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 464746484649465046514652>
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 19:59

  Denik написав:Задам риторичне питання.
А що якшо б дрон вдарив сьогодні не в кримський міст, а в великий нафтовий танкер з "тіньового флоту" в порту Тамань з займанням та затопленням біля причалу?

Тоді може прилетіти в наші зернові термінали, щоб остаточно поховати зернову угоду. Боюсь, що так і буде.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 20:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Біля Василівки село Жереб'янки в сірій зоні. Область орків оточена річками ЗСУ та вузьким проходом південніше Жереб'янок. Самі оркі пишуть про спробу наступу ЗСУ Кам'янське - Верхня Криниця. Насправді сам такий наступ можливий лише, якшо ЗСУ контролюють і південну частину Кам'янське, що ще не відображене на картах. Самі ж орки пишуть, що на Жереб'янки був наступ, але оркі позиції назад не повернули.
Далі на схід - орки відійшли аж до Роботиного за яке і тривають бої. Не виключено, що село частково охоплене ЗСУ.
Далі на схід в напрямі Пологів - достатньо немалого міста по місцевим міркам ЗСУ взяло під контроль село Дорожнянка, до Пологів - менше 9 км.
Далі на Схід - був Времіївський виступ за термінологією орків- тут ЗСУ взяло більше всього території під контроль. З того, про що не повідомлялося - охоплено або навіть перебуває в сірій зоні Приютне, орки не вихвалялися успішно відбитими атаками. Аналогічна ситуація з селами Старомайорське та Урожайне, які або охоплені, або в сірій зоні та частково зайняті ЗСУ. Так само і про Новодонецьке - від орків давно не було якихось даних про відбиті наступи або контроль.
Далі - найвеселіше під Бахмутом. Курдюмівка контролюється ЗСУ. За Зеленопілля скоріше за все бої. При просуванні ЗСУ до Андріївки орки лишать Кліщіївку - Бахмут буде охоплений з півдня. Так само є успіх на північ від Бахмуту. При цьому орки спалять всі свої резерви на Донеччині.
Тобто ситуація на кінець Липня виглядає як Бахмут в охопленні ЗСУ. На Запоріжжі - лінія оборони орків по Василівці. Мелітополь під стійким вогневим контролем з Хаймарсів. Потрапляння Токмаку під контроль вогнем ствольної артилерії ЗСУ. Бої за Пологи та Новопетрівку.
Бід Бахмутом - бої за оточення Бахмуту.

Переглянемо ситуацію за 2 тижні.
Біля річки Дніпро ситуація без суттєвих змін. Село Жереб'янки ще не контролюється ЗСУ. Є просування ЗСУ біля Работине. Воно фактично в охопленні. Приютне в охопленні. По Старомайорському орки вихвалялися огнем арти по МРАПам ЗСУ, які каталися по північній околиці. Тобто Старомайорське орками вже не контролюється. Урожайне впаде за Старомайорським бо зі Старомайорського з кулемета та АГСа прострілюється єдина дорога в Урожайне. Про Новодонецьке немає ніякої нової інформації.
Під Бахмутом: в Курдюмівці - бойові дії, висоти біля Кліщіївка за ЗСУ. На північ від Бахмута є просування ЗСУ. Прогрес відбувається.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 20:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Це куди менш пріорітетно для нас, бо не дає відчутних результатів у військовому плані

Скорочення експорту нафти орками на третину означає в них або відсутність грошей на війну взагалі, або військовий стан в економіці, їжа по картках та праця за їжу і талони на одяг на підприємствах ВПК.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 20:08

  lapay написав:
  Denik написав:Задам риторичне питання.
А що якшо б дрон вдарив сьогодні не в кримський міст, а в великий нафтовий танкер з "тіньового флоту" в порту Тамань з займанням та затопленням біля причалу?

Тоді може прилетіти в наші зернові термінали, щоб остаточно поховати зернову угоду. Боюсь, що так і буде.

Відмова рф від зернової угоди, дозволить їм активно зосередити військову активність по Одесі.
ПС. Після першої атаки на кримський міст ми памятаємо яка була ракетна атака по Україні.
maza5
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 20:10

  Denik написав:
  Faceless написав:Це куди менш пріорітетно для нас, бо не дає відчутних результатів у військовому плані

Скорочення експорту нафти орками на третину означає в них або відсутність грошей на війну взагалі, або військовий стан в економіці, їжа по картках та праця за їжу і талони на одяг на підприємствах ВПК.

Я б на це не розраховував ...

Росіяни розуміють тільки живітельні піздюліни
А ось іжу по картках вони схавають в усіх сенсах
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 20:11

  maza5 написав:
  lapay написав:
  Denik написав:Задам риторичне питання.
А що якшо б дрон вдарив сьогодні не в кримський міст, а в великий нафтовий танкер з "тіньового флоту" в порту Тамань з займанням та затопленням біля причалу?

Тоді може прилетіти в наші зернові термінали, щоб остаточно поховати зернову угоду. Боюсь, що так і буде.

Відмова рф від зернової угоди, дозволить їм активно зосередити військову активність по Одесі.
ПС. Після першої атаки на кримський міст ми памятаємо яка була ракетна атака по Україні.

"Не бздо в каністру" (с) ...
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 20:14

  Denik написав:
  Denik написав:Біля Василівки село Жереб'янки в сірій зоні. Область орків оточена річками ЗСУ та вузьким проходом південніше Жереб'янок. Самі оркі пишуть про спробу наступу ЗСУ Кам'янське - Верхня Криниця. Насправді сам такий наступ можливий лише, якшо ЗСУ контролюють і південну частину Кам'янське, що ще не відображене на картах. Самі ж орки пишуть, що на Жереб'янки був наступ, але оркі позиції назад не повернули.
Далі на схід - орки відійшли аж до Роботиного за яке і тривають бої. Не виключено, що село частково охоплене ЗСУ.
Далі на схід в напрямі Пологів - достатньо немалого міста по місцевим міркам ЗСУ взяло під контроль село Дорожнянка, до Пологів - менше 9 км.
Далі на Схід - був Времіївський виступ за термінологією орків- тут ЗСУ взяло більше всього території під контроль. З того, про що не повідомлялося - охоплено або навіть перебуває в сірій зоні Приютне, орки не вихвалялися успішно відбитими атаками. Аналогічна ситуація з селами Старомайорське та Урожайне, які або охоплені, або в сірій зоні та частково зайняті ЗСУ. Так само і про Новодонецьке - від орків давно не було якихось даних про відбиті наступи або контроль.
Далі - найвеселіше під Бахмутом. Курдюмівка контролюється ЗСУ. За Зеленопілля скоріше за все бої. При просуванні ЗСУ до Андріївки орки лишать Кліщіївку - Бахмут буде охоплений з півдня. Так само є успіх на північ від Бахмуту. При цьому орки спалять всі свої резерви на Донеччині.
Тобто ситуація на кінець Липня виглядає як Бахмут в охопленні ЗСУ. На Запоріжжі - лінія оборони орків по Василівці. Мелітополь під стійким вогневим контролем з Хаймарсів. Потрапляння Токмаку під контроль вогнем ствольної артилерії ЗСУ. Бої за Пологи та Новопетрівку.
Бід Бахмутом - бої за оточення Бахмуту.

Переглянемо ситуацію за 2 тижні.
Біля річки Дніпро ситуація без суттєвих змін. Село Жереб'янки ще не контролюється ЗСУ. Є просування ЗСУ біля Работине. Воно фактично в охопленні. Приютне в охопленні. По Старомайорському орки вихвалялися огнем арти по МРАПам ЗСУ, які каталися по північній околиці. Тобто Старомайорське орками вже не контролюється. Урожайне впаде за Старомайорським бо зі Старомайорського з кулемета та АГСа прострілюється єдина дорога в Урожайне. Про Новодонецьке немає ніякої нової інформації.
Під Бахмутом: в Курдюмівці - бойові дії, висоти біля Кліщіївка за ЗСУ. На північ від Бахмута є просування ЗСУ. Прогрес відбувається.


"На Лимано-Куп'янському напрямку ворог зосередив дуже потужне угрупування - понад 100 тисяч особового складу, понад 900 танків, понад 550 артилерійських систем і 370 реактивних систем залпового вогню", - сказав Череватий.
https://www.unian.ua/war/novini-viyna-r ... 31758.html

ПС. Після осінньої мобілізації зібрали вони більше 320 тис, яких тренували на 16 базах, зараз скоріше що почнуть настпупати де зможуть. З білорусі вивели всіх військових рф, а зараз йде насичення вагнерятами, тільки сьогодня більше 100 одиниць техніки заїхало.. Готують "зеків-штурмивиків" яких погонять на заміновані території..
maza5
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 20:16

  lapay написав:
  Denik написав:Задам риторичне питання.
А що якшо б дрон вдарив сьогодні не в кримський міст, а в великий нафтовий танкер з "тіньового флоту" в порту Тамань з займанням та затопленням біля причалу?

Тоді може прилетіти в наші зернові термінали, щоб остаточно поховати зернову угоду. Боюсь, що так і буде.

Кримский міст підірвало ФСБ, то був привід не продовжувати зернову угоду.
Як можуть якісь катери підірвати опори, що мають витримувати ледь не ядерний вибух - загадка.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 20:19

  maza5 написав:Після першої атаки на кримський міст ми памятаємо яка була ракетна атака по Україні.


І шо? Ракет у них істотно поменшало.))
Якщо не довбати їхню логістику, то війна буде тривати до останнього українця.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 20:30

  lapay написав:
  yanyura написав:Что важнее для воюющей страны - закупка дронов или строительство развязки? Ответ, по-моему, однозначен для всех - дроны, кроме тех, кто "пилит" бюджет, тем важнее развязка. Их бы да на передок, чтобы поняли разницу. Эх, мечты, мечты... Несбыточные.

А що, можна так просто купити мільйон снарядів, чи мільйон дронів? Якби можна було, то ми витрачали б мільйон снарядів на місяць, а не сто тисяч.
Не в грошах справа, а в виробництві і сировині/комплектуючих. Нема в світі стільки зброї, скільки нам потрібно, щоб швидко перемогти.

З дронами якось дивно вийшло..
Ще з березня 2023була така інфа у рф.
Недавно Арестович бахвалился, мол перед наступом ВСУ, полетит просто огромное количество дронов, и русская армия будет разбита.
Но чем наносить удар? Такого численного превосходства как было в конце лета, у ВСУ уже нет. По количеству техники не так густо, новейших танков крохи. Авиации немного. И наши укрепления подготовили за несколько месяцев.

Казалось бы, тупик. Но нет, у них есть один козырь. С недавних пор стало известно, что по комплектации дронов, закупщики ВСУ скупили почти весь рынок комплектующих fpv в Китае, по косвенным оценкам на 50 -100 тыс шт. У них уже подготовлены больше тысячи операторов этих моделей. Они массово делают из них камикадзе с кумулятивной гранатой от РПГ -7, либо с осколочной гранатой. И всё это накапливается перед наступлением.

Тогда проявляется сценарий плана ВСУ. По настоящему массовое применение таких дронов, должно закошмарить наши позиции, выбить нам технику. И охотиться вплоть до отдельных бойцов.

Але через 3 міс. виявляється зовсім інша інформація, що тепер рф має теж 50 тис.fpv
Оптова вартість комплекта в китаї 250-300 баксів.
Та єфективно викорустовує на полі бою. + Орлани/Ланцети (53).
Новий завод в рф з виготовлення Шахідів на 6 тис.дронів.
а ви кажете , що немає скількі зброї.. :roll:
Востаннє редагувалось maza5 в Пон 17 лип, 2023 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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