Denik написав:Біля Василівки село Жереб'янки в сірій зоні. Область орків оточена річками ЗСУ та вузьким проходом південніше Жереб'янок. Самі оркі пишуть про спробу наступу ЗСУ Кам'янське - Верхня Криниця. Насправді сам такий наступ можливий лише, якшо ЗСУ контролюють і південну частину Кам'янське, що ще не відображене на картах. Самі ж орки пишуть, що на Жереб'янки був наступ, але оркі позиції назад не повернули. Далі на схід - орки відійшли аж до Роботиного за яке і тривають бої. Не виключено, що село частково охоплене ЗСУ. Далі на схід в напрямі Пологів - достатньо немалого міста по місцевим міркам ЗСУ взяло під контроль село Дорожнянка, до Пологів - менше 9 км. Далі на Схід - був Времіївський виступ за термінологією орків- тут ЗСУ взяло більше всього території під контроль. З того, про що не повідомлялося - охоплено або навіть перебуває в сірій зоні Приютне, орки не вихвалялися успішно відбитими атаками. Аналогічна ситуація з селами Старомайорське та Урожайне, які або охоплені, або в сірій зоні та частково зайняті ЗСУ. Так само і про Новодонецьке - від орків давно не було якихось даних про відбиті наступи або контроль. Далі - найвеселіше під Бахмутом. Курдюмівка контролюється ЗСУ. За Зеленопілля скоріше за все бої. При просуванні ЗСУ до Андріївки орки лишать Кліщіївку - Бахмут буде охоплений з півдня. Так само є успіх на північ від Бахмуту. При цьому орки спалять всі свої резерви на Донеччині. Тобто ситуація на кінець Липня виглядає як Бахмут в охопленні ЗСУ. На Запоріжжі - лінія оборони орків по Василівці. Мелітополь під стійким вогневим контролем з Хаймарсів. Потрапляння Токмаку під контроль вогнем ствольної артилерії ЗСУ. Бої за Пологи та Новопетрівку. Бід Бахмутом - бої за оточення Бахмуту.
Переглянемо ситуацію за 2 тижні. Біля річки Дніпро ситуація без суттєвих змін. Село Жереб'янки ще не контролюється ЗСУ. Є просування ЗСУ біля Работине. Воно фактично в охопленні. Приютне в охопленні. По Старомайорському орки вихвалялися огнем арти по МРАПам ЗСУ, які каталися по північній околиці. Тобто Старомайорське орками вже не контролюється. Урожайне впаде за Старомайорським бо зі Старомайорського з кулемета та АГСа прострілюється єдина дорога в Урожайне. Про Новодонецьке немає ніякої нової інформації. Під Бахмутом: в Курдюмівці - бойові дії, висоти біля Кліщіївка за ЗСУ. На північ від Бахмута є просування ЗСУ. Прогрес відбувається.
Faceless написав:Це куди менш пріорітетно для нас, бо не дає відчутних результатів у військовому плані
Скорочення експорту нафти орками на третину означає в них або відсутність грошей на війну взагалі, або військовий стан в економіці, їжа по картках та праця за їжу і талони на одяг на підприємствах ВПК.
Faceless написав:Це куди менш пріорітетно для нас, бо не дає відчутних результатів у військовому плані
Скорочення експорту нафти орками на третину означає в них або відсутність грошей на війну взагалі, або військовий стан в економіці, їжа по картках та праця за їжу і талони на одяг на підприємствах ВПК.
Я б на це не розраховував ...
Росіяни розуміють тільки живітельні піздюліни А ось іжу по картках вони схавають в усіх сенсах
Denik написав:Біля Василівки село Жереб'янки в сірій зоні. Область орків оточена річками ЗСУ та вузьким проходом південніше Жереб'янок. Самі оркі пишуть про спробу наступу ЗСУ Кам'янське - Верхня Криниця. Насправді сам такий наступ можливий лише, якшо ЗСУ контролюють і південну частину Кам'янське, що ще не відображене на картах. Самі ж орки пишуть, що на Жереб'янки був наступ, але оркі позиції назад не повернули. Далі на схід - орки відійшли аж до Роботиного за яке і тривають бої. Не виключено, що село частково охоплене ЗСУ. Далі на схід в напрямі Пологів - достатньо немалого міста по місцевим міркам ЗСУ взяло під контроль село Дорожнянка, до Пологів - менше 9 км. Далі на Схід - був Времіївський виступ за термінологією орків- тут ЗСУ взяло більше всього території під контроль. З того, про що не повідомлялося - охоплено або навіть перебуває в сірій зоні Приютне, орки не вихвалялися успішно відбитими атаками. Аналогічна ситуація з селами Старомайорське та Урожайне, які або охоплені, або в сірій зоні та частково зайняті ЗСУ. Так само і про Новодонецьке - від орків давно не було якихось даних про відбиті наступи або контроль. Далі - найвеселіше під Бахмутом. Курдюмівка контролюється ЗСУ. За Зеленопілля скоріше за все бої. При просуванні ЗСУ до Андріївки орки лишать Кліщіївку - Бахмут буде охоплений з півдня. Так само є успіх на північ від Бахмуту. При цьому орки спалять всі свої резерви на Донеччині. Тобто ситуація на кінець Липня виглядає як Бахмут в охопленні ЗСУ. На Запоріжжі - лінія оборони орків по Василівці. Мелітополь під стійким вогневим контролем з Хаймарсів. Потрапляння Токмаку під контроль вогнем ствольної артилерії ЗСУ. Бої за Пологи та Новопетрівку. Бід Бахмутом - бої за оточення Бахмуту.
Переглянемо ситуацію за 2 тижні. Біля річки Дніпро ситуація без суттєвих змін. Село Жереб'янки ще не контролюється ЗСУ. Є просування ЗСУ біля Работине. Воно фактично в охопленні. Приютне в охопленні. По Старомайорському орки вихвалялися огнем арти по МРАПам ЗСУ, які каталися по північній околиці. Тобто Старомайорське орками вже не контролюється. Урожайне впаде за Старомайорським бо зі Старомайорського з кулемета та АГСа прострілюється єдина дорога в Урожайне. Про Новодонецьке немає ніякої нової інформації. Під Бахмутом: в Курдюмівці - бойові дії, висоти біля Кліщіївка за ЗСУ. На північ від Бахмута є просування ЗСУ. Прогрес відбувається.
"На Лимано-Куп'янському напрямку ворог зосередив дуже потужне угрупування - понад 100 тисяч особового складу, понад 900 танків, понад 550 артилерійських систем і 370 реактивних систем залпового вогню", - сказав Череватий. https://www.unian.ua/war/novini-viyna-r ... 31758.html
ПС. Після осінньої мобілізації зібрали вони більше 320 тис, яких тренували на 16 базах, зараз скоріше що почнуть настпупати де зможуть. З білорусі вивели всіх військових рф, а зараз йде насичення вагнерятами, тільки сьогодня більше 100 одиниць техніки заїхало.. Готують "зеків-штурмивиків" яких погонять на заміновані території..
yanyura написав:Что важнее для воюющей страны - закупка дронов или строительство развязки? Ответ, по-моему, однозначен для всех - дроны, кроме тех, кто "пилит" бюджет, тем важнее развязка. Их бы да на передок, чтобы поняли разницу. Эх, мечты, мечты... Несбыточные.
А що, можна так просто купити мільйон снарядів, чи мільйон дронів? Якби можна було, то ми витрачали б мільйон снарядів на місяць, а не сто тисяч. Не в грошах справа, а в виробництві і сировині/комплектуючих. Нема в світі стільки зброї, скільки нам потрібно, щоб швидко перемогти.
З дронами якось дивно вийшло.. Ще з березня 2023була така інфа у рф. Недавно Арестович бахвалился, мол перед наступом ВСУ, полетит просто огромное количество дронов, и русская армия будет разбита. Но чем наносить удар? Такого численного превосходства как было в конце лета, у ВСУ уже нет. По количеству техники не так густо, новейших танков крохи. Авиации немного. И наши укрепления подготовили за несколько месяцев.
Казалось бы, тупик. Но нет, у них есть один козырь. С недавних пор стало известно, что по комплектации дронов, закупщики ВСУ скупили почти весь рынок комплектующих fpv в Китае, по косвенным оценкам на 50 -100 тыс шт. У них уже подготовлены больше тысячи операторов этих моделей. Они массово делают из них камикадзе с кумулятивной гранатой от РПГ -7, либо с осколочной гранатой. И всё это накапливается перед наступлением.
Тогда проявляется сценарий плана ВСУ. По настоящему массовое применение таких дронов, должно закошмарить наши позиции, выбить нам технику. И охотиться вплоть до отдельных бойцов.
Але через 3 міс. виявляється зовсім інша інформація, що тепер рф має теж 50 тис.fpv Оптова вартість комплекта в китаї 250-300 баксів. Та єфективно викорустовує на полі бою. + Орлани/Ланцети (53). Новий завод в рф з виготовлення Шахідів на 6 тис.дронів. а ви кажете , що немає скількі зброї..
Востаннє редагувалось maza5 в Пон 17 лип, 2023 21:00, всього редагувалось 1 раз.