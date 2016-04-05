Додано: Пон 17 лип, 2023 21:07

Треба бути відбитим на всю голову, щоб жахатись самого себе і казати «ой, ми розізлили.. тепер нам покажуть».

Через 18 місяців (які відчуваються по Успіху як півтора року) вже можна нарешті усвідомити, що кацапія використовує ВСЮ зброю і ВСІ методи, які тільки можливі , крім ЯЗ.

Ніякі наші провокації , переходи червоних ліній, чи якісь нові види нашої зброї не спровокують їх використати щось таке досі заховане, чого не було.

Якщо вони щось ще не застосовували, то не з гуманізму, а тому що або не могли, або нікуди, або не було в наявності.

Ракети вони і так накоплюють. Будуть пробувати нові тактики, аби проривати ппо. І це не через міст , якщо досі комусь не дійшло.