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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 46484649465046514652>
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 20:35

  Zebra написав:
  lapay написав:
  Denik написав:Задам риторичне питання.
А що якшо б дрон вдарив сьогодні не в кримський міст, а в великий нафтовий танкер з "тіньового флоту" в порту Тамань з займанням та затопленням біля причалу?

Тоді може прилетіти в наші зернові термінали, щоб остаточно поховати зернову угоду. Боюсь, що так і буде.

Кримский міст підірвало ФСБ, то був привід не продовжувати зернову угоду.
Як можуть якісь катери підірвати опори, що мають витримувати ледь не ядерний вибух - загадка.


треба зовсім з головую не дружити, шоб валить все на ФСБ :mrgreen:

опори не знищені, направлений вибух знизу підкинув прольоти
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 20:36

  pesikot написав:
  vt313 написав:О, последний довод королей. :D

Смешно ? Сейчас посмеемся вместе :)

Зеленський призначив нового керівника Деснянського району Києва
Президент Володимир Зеленський призначив головою Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Дмитра Ратнікова.

Оп-пачки, на должность главы РДА в Киеве назначает не Кличко, а как я и говорил, из Офиса Президента

Тебе ещё смешно ?
Попутно узнаем, научился ты читать или нет :)


У інтервʼю LB.ua Кличко заявив, що призначення Ратнікова на посаду в 2021 році було пропозицією Офісу президента, а подання від його імені з позитивними характеристиками були протокольними, "надавалися суто процедурно", Кличко мав погоджувати їх номінально.

Таки було подання від голови КМДА (не від КМУ). :D
І після трагедії було подання на звільнення, також від голови КМДА. І воно також задоволене президентом.


Система складна. ресурси діляться між ТГ і ДА. Якось. Скажемо так, обидва винні, там в чомусь.
По Києву, ну почитайте.
https://kyivcity-my.sharepoint.com/:w:/ ... gHPDuqG20g

Якщо є таке саме фінансування від КМУ, то я почитаю.

Формальності є формальностями, але гроші виділяє міська рада. І на конкретні цілі.

Проблема Києва, що міськрада (Кличко) виділяє гроші, а КМДА (Кличко) контролює їх використання.

Ну і по іншим областям, президент призначає по поданню. Не по власному бажанню.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 20:38

  Faceless написав:
  Denik написав:А що якшо б дрон вдарив сьогодні не в кримський міст, а в великий нафтовий танкер з "тіньового флоту" в порту Тамань з займанням та затопленням біля причалу?

Це куди менш пріорітетно для нас, бо не дає відчутних результатів у військовому плані

Це має бути мегапріоритетна ціль для нас тому що нафта це основа економіки РФ. Особливо зараз - коли відмінена "Зернова угода".
Правда є пару проблем.
а) Захід забороняє нам бити по "не території України".
б) Екологічна проблема - весь світ буде різко проти розливу нафти від танкера.
в) Я не знаю наскільки легко потопити танкер десь в відкритому морі. І нафта все-таки достатньо легко перенаправляється в інші порти.

Але знищення транспортних суден - це пріоритетна ціль в усіх війнах. Це робили усі держави при можливості.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 20:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Denik написав: Прогрес відбувається.

Судя по Deepstate особого прогресса нет, точнее ежедневные изменения от минус двух до плюс пяти квадратных километра. При оккупации десятков тысяч квадратных километров, даже не хочу брать в руки калькулятор, чтобы не расстраиваться. Будет ли дальше эта минимальная динамика, тоже не факт. Орки тоже могут пойти в наступление. Почему зациклилась на трёх небольших участках на запорожском, где явно запредельная интенсивность инженерных сооружений и минных полей орков, я не могу объяснить, притом, что запорожский фронт очень широкий.
Окружения Бахмута судя по карте нет , даже намека нет, туда орки нагнали кучу личного состава.
По Сватову тревожно, но мы доказали, что можем обороняться хорошо.
А вообще дал бы губам кое-кому в руководстве, кто в марте-мае разогнали в СМИ и соцсетях обсуждение про лето в Крыму, через сколько дней будем в Мелитополе и Мариуполе. Люди сознательно собирали лайки и вводили в обман, или может по глупости. В результате сильно разочарование у многих.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 20:46

vt313
Как ты читать научился быстро :)

Но брехать не перестал
Теперь буду тебя отучать брехать, если я тебя научил читать

Ну і по іншим областям, президент призначає по поданню. Не по власному бажанню.

Расскажи по какому-такому поданню Атрошенко захотел назначить Чауса ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 20:55

  pesikot написав:vt313
Как ты читать научился быстро :)

Но брехать не перестал
Теперь буду тебя отучать брехать, если я тебя научил читать

Ну і по іншим областям, президент призначає по поданню. Не по власному бажанню.

Расскажи по какому-такому поданню Атрошенко захотел назначить Чауса ?


Стоп. Спочатку перше. Хто дав подання на призначення голови деснянської РДА?
Відповідаєш, підемо далі. Не відповідаєшш, закінчили.

І, якщо віпдповіси, скажи мені, хто такі Атрошенко і Чаус.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 20:57

  trololo написав:
треба зовсім з головую не дружити, шоб валить все на ФСБ :mrgreen:

опори не знищені, направлений вибух знизу підкинув прольоти


Це саме просте, що можна придумати.
Всі інші припущення досить складні.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 20:57

  fler написав:
  maza5 написав:Після першої атаки на кримський міст ми памятаємо яка була ракетна атака по Україні.


І шо? Ракет у них істотно поменшало.))
Якщо не довбати їхню логістику, то війна буде тривати до останнього українця.

так поменшало, але виготовляють 100 шт в місяць.
наприклад Искандер коли входить в зону роботи ППО відстрелює ще 6 ракет (хибні цілі_ M411146/9B899)...тому запаси ракет ППО треба мати в достатній кількості.. Бо за літо накліпають,а воснени знову почнуть..

Востаннє редагувалось maza5 в Пон 17 лип, 2023 21:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 21:07

Треба бути відбитим на всю голову, щоб жахатись самого себе і казати «ой, ми розізлили.. тепер нам покажуть».
Через 18 місяців (які відчуваються по Успіху як півтора року) вже можна нарешті усвідомити, що кацапія використовує ВСЮ зброю і ВСІ методи, які тільки можливі , крім ЯЗ.
Ніякі наші провокації , переходи червоних ліній, чи якісь нові види нашої зброї не спровокують їх використати щось таке досі заховане, чого не було.
Якщо вони щось ще не застосовували, то не з гуманізму, а тому що або не могли, або нікуди, або не було в наявності.
Ракети вони і так накоплюють. Будуть пробувати нові тактики, аби проривати ппо. І це не через міст , якщо досі комусь не дійшло.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 21:07

  maza5 написав:Відмова рф від зернової угоди, дозволить їм активно зосередити військову активність по Одесі.
ПС. Після першої атаки на кримський міст ми памятаємо яка була ракетна атака по Україні.

По югу и так активно прилетало, сомневаюсь, что орки не били по Одессе из за загрузки зерновозов.

И до и после первой атаки на крымский мост по всей Украине прилетало часто и много, с самого начала фигачили шо дурные. Если вспомнить, то обстрелы электростанций начались за месяц до первой атаки на мост. Так что не атаковать мост, чтоб не обстреливали нас такое себе решение, все равно будут поливать по мере накопления ракет.

С целями у них какой-то бардак полный, такое ощущение, что за каждый новый залп отвечает всегда новый человек. Один по электростанциям пуляет, другой по военным аэропортам, третий охотится исключительно за пэтриотами, четвертый по Буданову запускает, остальные лупят "просто туда".
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