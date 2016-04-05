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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4649465046514652>
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 21:12

  vt313 написав:Стоп. Спочатку перше. Хто дав подання на призначення голови деснянської РДА?
Відповідаєш, підемо далі. Не відповідаєшш, закінчили.

І, якщо віпдповіси, скажи мені, хто такі Атрошенко і Чаус.

От як ти швидко читати навчився :)
А хто призначив ? а, Кличко ?
Може найвеличніший міг не призначити, але призначив

Далі, ти написав
Ну і по іншим областям, президент призначає по поданню. Не по власному бажанню.

Я тебе питаю
Як Атрошенко міг надати подання на призначення Чауса, якщо ти пишешь, що
Ну і по іншим областям, президент призначає по поданню. Не по власному бажанню.

Тому, по якому такому поданню президент призначив Чауса ?
Не знаешь, хто такий Чаус ? тоді не тринди. Заткни свою пельку
Я тебе навчив читати, я тебе намагаюсь навчати не брехати, а далі - сам, все сам

Або вивчай, або заткнись. Не заткнувся - вивчай
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 21:15

  Zebra написав:[
Кримский міст підірвало ФСБ, то був привід не продовжувати зернову угоду.
Як можуть якісь катери підірвати опори, що мають витримувати ледь не ядерний вибух - загадка.

Жаль, но подорванных и разрушенных опор нет. Есть пролеты, которые слетели с опор в результате сильного взрыва. Однин практически полностью слетел, второй со встречным движением смещён.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 21:19

  pesikot написав:Або вивчай, або заткнись. Не заткнувся - вивчай


Залізні аргументи. Закінчили.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 21:21

hume , спробуй попади прямо в опору. Нема таких систем наведення. З такою точністю. Тільки на фарт.
Або закладення вибухівки, але ж там вся ФСБ Криму чергує…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 21:21

  vt313 написав:У інтервʼю LB.ua Кличко заявив, що призначення Ратнікова на посаду в 2021 році було пропозицією Офісу президента, а подання від його імені з позитивними характеристиками були протокольними, "надавалися суто процедурно", Кличко мав погоджувати їх номінально.

Таки було подання від голови КМДА (не від КМУ). :D

таки да, суто процедурно, якщо це було

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №482/2021-рп
Призначити РАТНІКОВА Дмитра Геннадійовича головою Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
11 травня 2021 року

Де тут хоч слово, "згідно подання"

Га ? А це юридичний документ
Знову, пшик зелебобік
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 21:22

У кого больше дронов – тот и победит. Главный человек в стране – инженер – Мария Берлинская

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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 21:23

  vt313 написав:
  pesikot написав:Або вивчай, або заткнись. Не заткнувся - вивчай


Залізні аргументи. Закінчили.

А тобі, довбню любі аргументи - не залізні

Я тобі навів аргументи, давай, бреши тепер

А також про області побреши
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 21:25

  hume написав:
  Zebra написав:[
Кримский міст підірвало ФСБ, то був привід не продовжувати зернову угоду.
Як можуть якісь катери підірвати опори, що мають витримувати ледь не ядерний вибух - загадка.

Жаль, но подорванных и разрушенных опор нет. Есть пролеты, которые слетели с опор в результате сильного взрыва. Однин практически полностью слетел, второй со встречным движением смещён.

когда-то обсуждалось почему они не стреляют по мостам через Днепр, потому что неэффективно, надо слишком много ракет в одну точку нацелить. Два пролёта отремонтируются за неделю.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 17 лип, 2023 21:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 21:25

  freeze написав:А вообще дал бы губам кое-кому в руководстве, кто в марте-мае разогнали в СМИ и соцсетях обсуждение про лето в Крыму, через сколько дней будем в Мелитополе и Мариуполе. Люди сознательно собирали лайки и вводили в обман, или может по глупости. В результате сильно разочарование у многих.

А по губам нужно дать тем, кто пришел из шоу-бизнеса и решил идти тем же путём в любых ситуациях. А именно снимать видосики и делать им рейтинг. Я вообще недоумевал как можно пиарить то, что должно делаться в полной тишине и дезинформации. Мне кажется впервые за всю историю войн наступление готовилось в режиме онлайн с перечислением техники.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 21:27

Оператори ще треба… Крім дронів. Муха ображається, ниє модераторам про харазмент, а насправді оператора підготувати треба і час, і бажано трохи мову щоб знав. І з технологічною технікою вмів. Ну і оператор якоюсь мірою це ризик. Роботу оператора видно далеко технічними засобами. І по ньому полетить. Тобто вони ще є і витратним матеріалом. Але муху , квіточку, ростили не для війни…

потому что неэффективно, надо слишком много ракет в одну точку нацелить. Два пролёта отремонтируются за неделю.


І вони закриті ППО. Точність рашиських ракет і так не дозволяє з 2-3 ракет поцілили хоч одною, бо розліт великий. Треба 10. З цих 10 десь 8-9 зібʼють, а десята не попаде. Ось і вся арифметика.
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