vt313 написав:Стоп. Спочатку перше. Хто дав подання на призначення голови деснянської РДА? Відповідаєш, підемо далі. Не відповідаєшш, закінчили.
І, якщо віпдповіси, скажи мені, хто такі Атрошенко і Чаус.
От як ти швидко читати навчився А хто призначив ? а, Кличко ? Може найвеличніший міг не призначити, але призначив
Далі, ти написав
Ну і по іншим областям, президент призначає по поданню. Не по власному бажанню.
Я тебе питаю Як Атрошенко міг надати подання на призначення Чауса, якщо ти пишешь, що
Ну і по іншим областям, президент призначає по поданню. Не по власному бажанню.
Тому, по якому такому поданню президент призначив Чауса ? Не знаешь, хто такий Чаус ? тоді не тринди. Заткни свою пельку Я тебе навчив читати, я тебе намагаюсь навчати не брехати, а далі - сам, все сам
vt313 написав:У інтервʼю LB.ua Кличко заявив, що призначення Ратнікова на посаду в 2021 році було пропозицією Офісу президента, а подання від його імені з позитивними характеристиками були протокольними, "надавалися суто процедурно", Кличко мав погоджувати їх номінально.
freeze написав:А вообще дал бы губам кое-кому в руководстве, кто в марте-мае разогнали в СМИ и соцсетях обсуждение про лето в Крыму, через сколько дней будем в Мелитополе и Мариуполе. Люди сознательно собирали лайки и вводили в обман, или может по глупости. В результате сильно разочарование у многих.
А по губам нужно дать тем, кто пришел из шоу-бизнеса и решил идти тем же путём в любых ситуациях. А именно снимать видосики и делать им рейтинг. Я вообще недоумевал как можно пиарить то, что должно делаться в полной тишине и дезинформации. Мне кажется впервые за всю историю войн наступление готовилось в режиме онлайн с перечислением техники.
Оператори ще треба… Крім дронів. Муха ображається, ниє модераторам про харазмент, а насправді оператора підготувати треба і час, і бажано трохи мову щоб знав. І з технологічною технікою вмів. Ну і оператор якоюсь мірою це ризик. Роботу оператора видно далеко технічними засобами. І по ньому полетить. Тобто вони ще є і витратним матеріалом. Але муху , квіточку, ростили не для війни…
потому что неэффективно, надо слишком много ракет в одну точку нацелить. Два пролёта отремонтируются за неделю.
І вони закриті ППО. Точність рашиських ракет і так не дозволяє з 2-3 ракет поцілили хоч одною, бо розліт великий. Треба 10. З цих 10 десь 8-9 зібʼють, а десята не попаде. Ось і вся арифметика.