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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4649465046514652
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 21:32

  hume написав:
  freeze написав:А вообще дал бы губам кое-кому в руководстве, кто в марте-мае разогнали в СМИ и соцсетях обсуждение про лето в Крыму, через сколько дней будем в Мелитополе и Мариуполе. Люди сознательно собирали лайки и вводили в обман, или может по глупости. В результате сильно разочарование у многих.

А по губам нужно дать тем, кто пришел из шоу-бизнеса и решил идти тем же путём в любых ситуациях. А именно снимать видосики и делать им рейтинг.

И как в одной голове помещается вот это ???
А также же поддержка, с твоей стороны, всего того, что эти шоу-бизы делают
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 21:43

  Hotab написав:І вони закриті ППО. Точність рашиських ракет і так не дозволяє з 2-3 ракет поцілили хоч одною, бо розліт великий. Треба 10. З цих 10 десь 8-9 зібʼють, а десята не попаде. Ось і вся арифметика
а у них что с пво?
vitaliiangel
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