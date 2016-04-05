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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 лип, 2023 21:32
hume написав:
А по губам нужно дать тем, кто пришел из шоу-бизнеса и решил идти тем же путём в любых ситуациях. А именно снимать видосики и делать им рейтинг
freeze написав:
А вообще дал бы губам кое-кому в руководстве, кто в марте-мае разогнали в СМИ и соцсетях обсуждение про лето в Крыму, через сколько дней будем в Мелитополе и Мариуполе. Люди сознательно собирали лайки и вводили в обман, или может по глупости. В результате сильно разочарование у многих.
.
И как в одной голове помещается вот это ???
А также же поддержка, с твоей стороны, всего того, что эти шоу-бизы делают
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Додано: Пон 17 лип, 2023 21:43
Hotab написав:
І вони закриті ППО. Точність рашиських ракет і так не дозволяє з 2-3 ракет поцілили хоч одною, бо розліт великий. Треба 10. З цих 10 десь 8-9 зібʼють, а десята не попаде. Ось і вся арифметика
а у них что с пво?
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