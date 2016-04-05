freeze написав:А вообще дал бы губам кое-кому в руководстве, кто в марте-мае разогнали в СМИ и соцсетях обсуждение про лето в Крыму, через сколько дней будем в Мелитополе и Мариуполе. Люди сознательно собирали лайки и вводили в обман, или может по глупости. В результате сильно разочарование у многих.
А по губам нужно дать тем, кто пришел из шоу-бизнеса и решил идти тем же путём в любых ситуациях. А именно снимать видосики и делать им рейтинг.
И как в одной голове помещается вот это ??? А также же поддержка, с твоей стороны, всего того, что эти шоу-бизы делают
Hotab написав:І вони закриті ППО. Точність рашиських ракет і так не дозволяє з 2-3 ракет поцілили хоч одною, бо розліт великий. Треба 10. З цих 10 десь 8-9 зібʼють, а десята не попаде. Ось і вся арифметика
а у них что с пво? или мост слишком близко чтобы успеть сбить ракету. Там подлетное время 10-15 минут?
Hotab написав:hume , спробуй попади прямо в опору. Нема таких систем наведення. З такою точністю. Тільки на фарт. Або закладення вибухівки, але ж там вся ФСБ Криму чергує…
Как показывает практика разрушить мост без прямого минирования довольно сложно. Я сомневаюсь, что даже при прямом попадании дроном в опору можно основательно разрушить эту самую опору. А вот сместить взрывной волной лежащие пролеты, как показала практика, можно. Операция довольно успешная, презентованные шойгу картинки с охраной моста не помогли
Hotab написав:І вони закриті ППО. Точність рашиських ракет і так не дозволяє з 2-3 ракет поцілили хоч одною, бо розліт великий. Треба 10. З цих 10 десь 8-9 зібʼють, а десята не попаде. Ось і вся арифметика
а у них что с пво? или мост слишком близко чтобы успеть сбить ракету. Там подлетное время 10-15 минут?
Наше немного лучше. Хоть и количество it leaves a lot to be desired.. Ну и западные ракеты поточнее и менее заметные.
yanyura написав:Что важнее для воюющей страны - закупка дронов или строительство развязки? Ответ, по-моему, однозначен для всех - дроны, кроме тех, кто "пилит" бюджет, тем важнее развязка. Их бы да на передок, чтобы поняли разницу. Эх, мечты, мечты... Несбыточные.
А що, можна так просто купити мільйон снарядів, чи мільйон дронів? Якби можна було, то ми витрачали б мільйон снарядів на місяць, а не сто тисяч. Не в грошах справа, а в виробництві і сировині/комплектуючих. Нема в світі стільки зброї, скільки нам потрібно, щоб швидко перемогти.
Умеете же вы перекручивать!
Опыт не пропьешь! (с)
Я ни слова не написал ни про снаряды, ни про оружие, только про дроны, и максимальное количество, которое можно было купить за "выпилянные" деньги не "мільйон", а менее 60 тысяч. К дронам-камикадзе прикрепляется головная часть РПГ, либо Ф-1, либо ВОГ-25/ВОГ-25П, в зависимости от цели.
Практически на любом ТГ-канале, ведущем сборы на нужды конкретного подразделения ВСУ постоянно собираются деньги на дроны. Чаще на DJI MAVIC. Не нашел, сколько выпускается этих дронов, но на начавшемся в 2021-м строительстве завода DJI в Ужгороде планировалось выпускать 40 тыс. дронов в месяц (аграрных, весом без аккум. 21,1 кг, вес Мавика менее 800 г).
Ну а "самодельных" выпускается достаточно много, даже на ОЛХ продается, к примеру:
Дрон-камикадзе до 2 кг 20 000 грн.
ОПИС Изготовляем дроны-камикадзе с грузоподъемностью до 2 кг Могут опускаться в землю на расстоянии более 9 км без потери связи и видео. Радио ELRS 915 Видео на выбор 5,8 или 1,2 (на 1,2 будет 23000) Устанавливаем функцию ухода от РЭБ Каждый Дрон тестируем на дальность и грузо подъемность. Так же изготавливаем рабочие станции для удаленной работы пилота.
pesikot написав:[ И как в одной голове помещается вот это ??? А также же поддержка, с твоей стороны, всего того, что эти шоу-бизы делают
Где ты видел мою поддержку? Или как ты любишь говорить, приведи цитату. Ты постоянно мне пытаешься приписать росийские нарративы, поддержку зе и тому подобное. Или ты из тех кто сам придумает и сделает выводы? При этом ты откровенно агрессивное существо и пытаешься спорить на этом форуме просто со всеми, чьё мнение идёт вразрез с твоим.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что одну часть автомобильного пролета Крымского моста в сторону Керчи придется демонтировать полностью, так как она полностью разрушена. А вторая часть пролета, по его словам, "сместилась на 70-80 см от своего проектного положения", и "ее сейчас укрепляют" (!). В полночь "попробуют запустить по ней реверсивное движение легковушек" (!)
vitaliiangel написав: Два пролёта отремонтируются за неделю.
На совєщаніі з пу сьогодні казали про таке: - один путь ж/д часті моста імєєт незначітєльниє поврєждєнія; - одно прольотноє строєніє автодорожной часті моста разрушено і нє подлєжит восстановлєнію; - двіженіє легкових авто по мосту может буть частічно возобновлєно к концу суток; - двустороннєє двіженіє по одной сторонє моста планіруєтся запустіть 15 сєнтября, а по второй сторонє - в ноябрє. Пишуть також, що планують встановити якийсь тимчасовий міст довжиною 250 м.