Додано: Пон 17 лип, 2023 21:52

vitaliiangel написав: Hotab написав: І вони закриті ППО. Точність рашиських ракет і так не дозволяє з 2-3 ракет поцілили хоч одною, бо розліт великий. Треба 10. З цих 10 десь 8-9 зібʼють, а десята не попаде. Ось і вся арифметика І вони закриті ППО. Точність рашиських ракет і так не дозволяє з 2-3 ракет поцілили хоч одною, бо розліт великий. Треба 10. З цих 10 десь 8-9 зібʼють, а десята не попаде. Ось і вся арифметика а у них что с пво? или мост слишком близко чтобы успеть сбить ракету. Там подлетное время 10-15 минут? а у них что с пво? или мост слишком близко чтобы успеть сбить ракету. Там подлетное время 10-15 минут?

Наше немного лучше. Хоть и количество it leaves a lot to be desired..Ну и западные ракеты поточнее и менее заметные.