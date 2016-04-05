Додано: Пон 17 лип, 2023 21:54

lapay написав: yanyura написав: Что важнее для воюющей страны - закупка дронов или строительство развязки? Ответ, по-моему, однозначен для всех - дроны, кроме тех, кто "пилит" бюджет, тем важнее развязка. Их бы да на передок, чтобы поняли разницу. Эх, мечты, мечты... Несбыточные. Что важнее для воюющей страны - закупка дронов или строительство развязки? Ответ, по-моему, однозначен для всех - дроны, кроме тех, кто "пилит" бюджет, тем важнее развязка. Их бы да на передок, чтобы поняли разницу. Эх, мечты, мечты... Несбыточные.

А що, можна так просто купити мільйон снарядів, чи мільйон дронів? Якби можна було, то ми витрачали б мільйон снарядів на місяць, а не сто тисяч.

Не в грошах справа, а в виробництві і сировині/комплектуючих. Нема в світі стільки зброї, скільки нам потрібно, щоб швидко перемогти. А що, можна так просто купити мільйон снарядів, чи мільйон дронів? Якби можна було, то ми витрачали б мільйон снарядів на місяць, а не сто тисяч.Не в грошах справа, а в виробництві і сировині/комплектуючих. Нема в світі стільки зброї, скільки нам потрібно, щоб швидко перемогти.

Опыт не пропьешь! (с)

ни про снаряды, ни про оружие

только про дроны

40 тыс. дронов в месяц

Дрон-камикадзе до 2 кг

20 000 грн.



ОПИС

Изготовляем дроны-камикадзе с грузоподъемностью до 2 кг

Могут опускаться в землю на расстоянии более 9 км без потери связи и видео.

Радио ELRS 915

Видео на выбор 5,8 или 1,2 (на 1,2 будет 23000)

Устанавливаем функцию ухода от РЭБ

Каждый Дрон тестируем на дальность и грузо подъемность.

Так же изготавливаем рабочие станции для удаленной работы пилота.

Умеете же вы перекручивать!Я ни слова не написал, и максимальное количество, которое можно было купить за "выпилянные" деньги не "мільйон", а менее 60 тысяч.К дронам-камикадзе прикрепляется головная часть РПГ, либо Ф-1, либо ВОГ-25/ВОГ-25П, в зависимости от цели.Практически на любом ТГ-канале, ведущем сборы на нужды конкретного подразделения ВСУ постоянно собираются деньги на дроны. Чаще на DJI MAVIC. Не нашел, сколько выпускается этих дронов, но на начавшемся в 2021-м строительстве завода DJI в Ужгороде планировалось выпускать(аграрных, весом без аккум. 21,1 кг, вес Мавика менее 800 г).Ну а "самодельных" выпускается достаточно много, даже на ОЛХ продается, к примеру: