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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4651465246534654>
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 22:19

  vitaliiangel написав:
  hume написав:Есть пролеты, которые слетели
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Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 22:20

  Faceless написав:
  Denik написав:А що якшо б дрон вдарив сьогодні не в кримський міст, а в великий нафтовий танкер з "тіньового флоту" в порту Тамань з займанням та затопленням біля причалу?

Це куди менш пріорітетно для нас, бо не дає відчутних результатів у військовому плані

в військовому сенсі може й не приорітетно, а от показати, що в гру - Чорне море небезпечне для судноплавства можна грати вдвох - це було би цікаво - якщо наші технічні можливості дозволяють. зерно вони ж теж через Ростов вантажать
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 22:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересно под чьими флагами передвигаются танкеры и сухогрузы?
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 22:29

говорит в Николаеве, когда ударили по зданию ОДА погибло больше 100 людей
нифуя себе
https://youtu.be/S9QDhhhIl_w?t=273
спорный чувак. Муха тебе наверное понравится.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 17 лип, 2023 22:37, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 22:37

  vitaliiangel написав:Schmit говорит в Николаеве, когда ударили по зданию ОДА погибло больше 100 людей

нифуя себе

https://youtu.be/S9QDhhhIl_w?t=273

Какой смысл замалчивать количество жертв в гражданском объекте?
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 22:38

  vitaliiangel написав:Schmit говорит в Николаеве, когда ударили по зданию ОДА погибло больше 100 людей
нифуя себе

Не чула про таке. Чула про 35. Вибух стався вранці, десь о 8-30, а робочий день з 9-00. Навряд чи нарід вже прийшов на роботу у такій кількості. А багато хто працювали дистанційно.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 22:39

  hume написав:Какой смысл замалчивать количество жертв в гражданском объекте?
ну типа все ж знали (даже я ) что из Херсона туда много чего достаёт и тем не менее концентрировали людей в одном здании. По Николаеву постоянно лупили. Наверное, людей не надо было собирать в одном месте.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 17 лип, 2023 22:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 22:40

  vitaliiangel написав:Schmit говорит в Николаеве, когда ударили по зданию ОДА погибло больше 100 людей

нифуя себе

https://youtu.be/S9QDhhhIl_w?t=273

Офіційно - 37. Де правда? - хз, під час війни брешуть усі.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 22:43

  vitaliiangel написав:говорит в Николаеве, когда ударили по зданию ОДА погибло больше 100 людей
нифуя себе
https://youtu.be/S9QDhhhIl_w?t=273
спорный чувак. Муха тебе наверное понравится.

Частично посмотрел, очень спорный.
Особенно "зачем нужны такие удары, мы можем испортить настроение путину и отдыхающим", особенно порадовало "и это всё на что мы с союзниками способны?"
То есть человек явно не понимает сложность операции. Если мост не является военным объектом тогда непонятно как в Крым доставляется оружие. Не знаю кто это, но он сломался
Востаннє редагувалось hume в Пон 17 лип, 2023 22:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 22:45

  hume написав:
  freeze написав:А вообще дал бы губам кое-кому в руководстве, кто в марте-мае разогнали в СМИ и соцсетях обсуждение про лето в Крыму, через сколько дней будем в Мелитополе и Мариуполе. Люди сознательно собирали лайки и вводили в обман, или может по глупости. В результате сильно разочарование у многих.

А по губам нужно дать тем, кто пришел из шоу-бизнеса и решил идти тем же путём в любых ситуациях. А именно снимать видосики и делать им рейтинг. Я вообще недоумевал как можно пиарить то, что должно делаться в полной тишине и дезинформации. Мне кажется впервые за всю историю войн наступление готовилось в режиме онлайн с перечислением техники.

Буданов из шоу-бизнеса?
Данилов из шоу-бизнеса?
ЛАД
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