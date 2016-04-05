Denik написав:А що якшо б дрон вдарив сьогодні не в кримський міст, а в великий нафтовий танкер з "тіньового флоту" в порту Тамань з займанням та затопленням біля причалу?
Це куди менш пріорітетно для нас, бо не дає відчутних результатів у військовому плані
в військовому сенсі може й не приорітетно, а от показати, що в гру - Чорне море небезпечне для судноплавства можна грати вдвох - це було би цікаво - якщо наші технічні можливості дозволяють. зерно вони ж теж через Ростов вантажать
hume написав:Какой смысл замалчивать количество жертв в гражданском объекте?
ну типа все ж знали (даже я ) что из Херсона туда много чего достаёт и тем не менее концентрировали людей в одном здании. По Николаеву постоянно лупили. Наверное, людей не надо было собирать в одном месте.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 17 лип, 2023 22:43, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel написав:говорит в Николаеве, когда ударили по зданию ОДА погибло больше 100 людей нифуя себе https://youtu.be/S9QDhhhIl_w?t=273 спорный чувак. Муха тебе наверное понравится.
Частично посмотрел, очень спорный. Особенно "зачем нужны такие удары, мы можем испортить настроение путину и отдыхающим", особенно порадовало "и это всё на что мы с союзниками способны?" То есть человек явно не понимает сложность операции. Если мост не является военным объектом тогда непонятно как в Крым доставляется оружие. Не знаю кто это, но он сломался
Востаннє редагувалось hume в Пон 17 лип, 2023 22:47, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:А вообще дал бы губам кое-кому в руководстве, кто в марте-мае разогнали в СМИ и соцсетях обсуждение про лето в Крыму, через сколько дней будем в Мелитополе и Мариуполе. Люди сознательно собирали лайки и вводили в обман, или может по глупости. В результате сильно разочарование у многих.
А по губам нужно дать тем, кто пришел из шоу-бизнеса и решил идти тем же путём в любых ситуациях. А именно снимать видосики и делать им рейтинг. Я вообще недоумевал как можно пиарить то, что должно делаться в полной тишине и дезинформации. Мне кажется впервые за всю историю войн наступление готовилось в режиме онлайн с перечислением техники.