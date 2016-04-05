vitaliiangel написав:говорит в Николаеве, когда ударили по зданию ОДА погибло больше 100 людей нифуя себе https://youtu.be/S9QDhhhIl_w?t=273 спорный чувак. Муха тебе наверное понравится.
Частично посмотрел, очень спорный. Особенно "зачем нужны такие удары, мы можем испортить настроение путину и отдыхающим", особенно порадовало "и это всё на что мы с союзниками способны?" То есть человек явно не понимает сложность операции. Если мост не является военным объектом тогда непонятно как в Крым доставляется оружи. Не знаю кто это, но он сломался
другое удивило, как будто мы чем-то провоцируем русню. А Буча или Мариуполь чем были спровоцированы? По такой логике, надо было сдаться ещё 20.02.2022, чтобы вдруг не спровоцировать. Мда. Эти блогеры ради хайпа такую херню несут.
hume написав:Логичнее предположить завышение числа жертв, если речь идёт о гражданских
vitaliiangel написав:говорит в Николаеве, когда ударили по зданию ОДА погибло больше 100 людей нифуя себе https://youtu.be/S9QDhhhIl_w?t=273 спорный чувак. Муха тебе наверное понравится.
Частично посмотрел, очень спорный. Особенно "зачем нужны такие удары, мы можем испортить настроение путину и отдыхающим", особенно порадовало "и это всё на что мы с союзниками способны?" То есть человек явно не понимает сложность операции. Если мост не является военным объектом тогда непонятно как в Крым доставляется оружи. Не знаю кто это, но он сломался
Ви не вловлюєте суті. Мова йде про те, що тішитись поки що нема чому, бо залізничне сполучення не перервано зовсім, а автомобільне по одній гілці можливо відновлять вже завтра. І якщо удари по мосту не продовжаться (до повного переривання сполучення) то це не має військового змісту. А що має військовий зміст? - обійти мінні поля по території рфії.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 17 лип, 2023 22:59, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:[ Буданов из шоу-бизнеса? Данилов из шоу-бизнеса?
По поводу Буданова уже говорил. Я не сомневаюсь в его заслугах, но глава военной разведки не должен быть медийным персонажем. Тем более не должен анонсировать хорошие новости. Сомневаюсь, что кто то видел анонс предстоящих событий от главы израильской разведки. Уничтожение серьезных целей само собой обо всём говорит.
У пилота разбившегося в Ейске СУ-25 не сработал спасательный жилет. Он стал тонуть в воде из-за парашюта, который потянуло на дно. По нашей информации, мужчина находился под водой около 10 минут.
Как нам рассказали очевидцы, первый самолёт заложил вираж и вышел на глиссаду. Очевидцы с пляжа говорят, что второй борт отстал от ведущего и появился над ними только спустя 1,5–2 минуты. Дальше ушёл в крутое пике и упал в воду.
Пилот успел катапультироваться в последний момент, но из-за не сработавшего оборудования начал тонуть. Мужчину достали рыбаки. Примерно через 8–10 минут прибыл военный вертолёт, сделал несколько виражей и направился к берегу, сопровождая надувную лодку с людьми в спасательных жилетах. Спасти пилота не удалось.
Schmit написав:Ви не вловлюєте суті. Мова йде про те, що тішитись поки що нема чому, бо залізничне сполучення не перервано зовсім, а автомобільне по одній гілці можливо відновлять вже завтра. І якщо удари по мосту не продовжаться (до повного переривання сполучення) то це не має військового змісту. А що має військовий зміст? - обійти мінні поля по території рфії.
Автор видео очень много додумывает. Он не знает количество погибших в Николаевской ода, но их больше 100, или 102 или 109. Бить по мосту как это сделали ЗСУ не стоит, это может расстроить отдыхающих. Операция по деокупации Харьковской области была ни с кем не согласована и проводилась на джипах. Объехать минные поля моджно по территории рф сразу в тыл. Где точно не знает можно немножко придумать.