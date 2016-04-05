RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4651465246534654
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 22:46

  Schmit написав:
  vitaliiangel написав:Schmit говорит в Николаеве, когда ударили по зданию ОДА погибло больше 100 людей

нифуя себе

https://youtu.be/S9QDhhhIl_w?t=273

Офіційно - 37. Де правда? - хз, під час війни брешуть усі.

Логичнее предположить завышение числа жертв, если речь идёт о гражданских.
hume
 
Повідомлень: 9057
З нами з: 27.12.12
Подякував: 932 раз.
Подякували: 1829 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 22:47

  hume написав:
  vitaliiangel написав:говорит в Николаеве, когда ударили по зданию ОДА погибло больше 100 людей
нифуя себе
https://youtu.be/S9QDhhhIl_w?t=273
спорный чувак. Муха тебе наверное понравится.

Частично посмотрел, очень спорный.
Особенно "зачем нужны такие удары, мы можем испортить настроение путину и отдыхающим", особенно порадовало "и это всё на что мы с союзниками способны?"
То есть человек явно не понимает сложность операции. Если мост не является военным объектом тогда непонятно как в Крым доставляется оружи. Не знаю кто это, но он сломался

другое удивило, как будто мы чем-то провоцируем русню. А Буча или Мариуполь чем были спровоцированы? По такой логике, надо было сдаться ещё 20.02.2022, чтобы вдруг не спровоцировать. Мда. Эти блогеры ради хайпа такую херню несут.
  hume написав:Логичнее предположить завышение числа жертв, если речь идёт о гражданских
вот он и решил завысить. Для пользы дела.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18395
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2173 раз.
Подякували: 3112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 22:56

  hume написав:
  vitaliiangel написав:говорит в Николаеве, когда ударили по зданию ОДА погибло больше 100 людей
нифуя себе
https://youtu.be/S9QDhhhIl_w?t=273
спорный чувак. Муха тебе наверное понравится.

Частично посмотрел, очень спорный.
Особенно "зачем нужны такие удары, мы можем испортить настроение путину и отдыхающим", особенно порадовало "и это всё на что мы с союзниками способны?"
То есть человек явно не понимает сложность операции. Если мост не является военным объектом тогда непонятно как в Крым доставляется оружи. Не знаю кто это, но он сломался

Ви не вловлюєте суті.
Мова йде про те, що тішитись поки що нема чому, бо залізничне сполучення не перервано зовсім, а автомобільне по одній гілці можливо відновлять вже завтра. І якщо удари по мосту не продовжаться (до повного переривання сполучення) то це не має військового змісту.
А що має військовий зміст? - обійти мінні поля по території рфії.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 17 лип, 2023 22:59, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Повідомлень: 3716
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 22:57

  ЛАД написав:[
Буданов из шоу-бизнеса?
Данилов из шоу-бизнеса?

По поводу Буданова уже говорил. Я не сомневаюсь в его заслугах, но глава военной разведки не должен быть медийным персонажем. Тем более не должен анонсировать хорошие новости. Сомневаюсь, что кто то видел анонс предстоящих событий от главы израильской разведки. Уничтожение серьезных целей само собой обо всём говорит.
hume
 
Повідомлень: 9057
З нами з: 27.12.12
Подякував: 932 раз.
Подякували: 1829 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 23:00

  Schmit написав:Мова йде про те, що тішитись поки що нема чому, б
меня в этой истории радует, что у русни дырявые ̶н̶о̶с̶к̶и пво.
мост это не 17 100 000 км² территории. И даже его прикрыть не могут.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 17 лип, 2023 23:02, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18395
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2173 раз.
Подякували: 3112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 23:02

  vitaliiangel написав:
  Schmit написав:Мова йде про те, що тішитись поки що нема чому, б
меня в этой истории радует, что у русни дырявые ̶н̶о̶с̶к̶и пво.

Проти морських дронів ніяке ПВО не врятує.
Schmit
 
Повідомлень: 3716
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 23:10

У пилота разбившегося в Ейске СУ-25 не сработал спасательный жилет. Он стал тонуть в воде из-за парашюта, который потянуло на дно. По нашей информации, мужчина находился под водой около 10 минут.

Как нам рассказали очевидцы, первый самолёт заложил вираж и вышел на глиссаду. Очевидцы с пляжа говорят, что второй борт отстал от ведущего и появился над ними только спустя 1,5–2 минуты. Дальше ушёл в крутое пике и упал в воду.

Пилот успел катапультироваться в последний момент, но из-за не сработавшего оборудования начал тонуть. Мужчину достали рыбаки. Примерно через 8–10 минут прибыл военный вертолёт, сделал несколько виражей и направился к берегу, сопровождая надувную лодку с людьми в спасательных жилетах. Спасти пилота не удалось.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18395
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2173 раз.
Подякували: 3112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 23:12

  Schmit написав:Ви не вловлюєте суті.
Мова йде про те, що тішитись поки що нема чому, бо залізничне сполучення не перервано зовсім, а автомобільне по одній гілці можливо відновлять вже завтра. І якщо удари по мосту не продовжаться (до повного переривання сполучення) то це не має військового змісту.
А що має військовий зміст? - обійти мінні поля по території рфії.

Автор видео очень много додумывает. Он не знает количество погибших в Николаевской ода, но их больше 100, или 102 или 109. Бить по мосту как это сделали ЗСУ не стоит, это может расстроить отдыхающих. Операция по деокупации Харьковской области была ни с кем не согласована и проводилась на джипах. Объехать минные поля моджно по территории рф сразу в тыл. Где точно не знает можно немножко придумать.
hume
 
Повідомлень: 9057
З нами з: 27.12.12
Подякував: 932 раз.
Подякували: 1829 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4651465246534654
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2805, vitaliiangel і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118405
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 493968
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5876
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1243)
17.07.2023 22:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.