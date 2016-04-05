Starikan написав: ЛАД написав:
Вчера рашисты что-то вспомнили о Харькове.
Несколько обстрелов за день. О ночном я писал. Днём и вечером ещё. Было громко. Есть раненые и, вроде, погибшие.
Они не забывают уже давно.
Идут постоянные атаки в сторону Купянска и продолжается его превращение в новый бахмут, пока дистанционно. Об этом обычно молчат в общеукраинских сводках.
По моему мнению, ситуация обостряется в Харьковской области. Но и в Сумской области до затишья как до Киева рачки (с). Складывается впечатление, что руские готовят контрнаступление с августа 2023 года.
Ожидаем пика обострения на август-сентябрь месяцы. Что-то готовит кремль, регулярными вбросами прикрывая готовящийся контрудар. Вон и на форуме прокремлевские людишки уже не стесняясь вовсю льют грязь на ОП под видом благовидных намерений. Совпадение? Не думаю (с).