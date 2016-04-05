hume написав: ЛАД написав:
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Буданов из шоу-бизнеса?
Данилов из шоу-бизнеса?
По поводу Буданова уже говорил. Я не сомневаюсь в его заслугах, но глава военной разведки не должен быть медийным персонажем. Тем более не должен анонсировать хорошие новости. Сомневаюсь, что кто то видел анонс предстоящих событий от главы израильской разведки. Уничтожение серьезных целей само собой обо всём говорит.
Признаюсь, роль Буданова и мне не понятна. Разведка это не тот вид деятельности когда можно светить лицами перед камерами и давать регулярные интервью.
Вероятно он заменил собой арестовича, который для украинцев перестал быть проукраинским после Днепра. А люди привыкли, что их кто-то успокаивает. Это повышает сопротивляемость организма и улучшает стрессоустойчивость.