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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4652465346544655
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 00:15

  vitaliiangel написав:Два пролёта отремонтируются за неделю.


смішно :) за три дня епта
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 00:45

  hume написав:
  ЛАД написав:[
Буданов из шоу-бизнеса?
Данилов из шоу-бизнеса?

По поводу Буданова уже говорил. Я не сомневаюсь в его заслугах, но глава военной разведки не должен быть медийным персонажем. Тем более не должен анонсировать хорошие новости. Сомневаюсь, что кто то видел анонс предстоящих событий от главы израильской разведки. Уничтожение серьезных целей само собой обо всём говорит.

Признаюсь, роль Буданова и мне не понятна. Разведка это не тот вид деятельности когда можно светить лицами перед камерами и давать регулярные интервью.

Вероятно он заменил собой арестовича, который для украинцев перестал быть проукраинским после Днепра. А люди привыкли, что их кто-то успокаивает. Это повышает сопротивляемость организма и улучшает стрессоустойчивость.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 06:35

Державний телеканал Freedom заплатив 10 млн грн за сценарій для новорічного серіалу «Санаторій «Незабудка». Про це повідомив журналіст-розслідувач Богдан Буткевич.

Він звертає увагу, що такі витрати бюджетних коштів відбуваються у той самий час, коли в Офісі президента звинувачують місцеву владу у витрачанні коштів на другорядні потреби під час війни.

https://www.facebook.com/BogdanButkevyc ... 1897248361
vitaliiangel
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