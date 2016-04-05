ЛАД написав:[ Буданов из шоу-бизнеса? Данилов из шоу-бизнеса?
По поводу Буданова уже говорил. Я не сомневаюсь в его заслугах, но глава военной разведки не должен быть медийным персонажем. Тем более не должен анонсировать хорошие новости. Сомневаюсь, что кто то видел анонс предстоящих событий от главы израильской разведки. Уничтожение серьезных целей само собой обо всём говорит.
Признаюсь, роль Буданова и мне не понятна. Разведка это не тот вид деятельности когда можно светить лицами перед камерами и давать регулярные интервью.
Вероятно он заменил собой арестовича, который для украинцев перестал быть проукраинским после Днепра. А люди привыкли, что их кто-то успокаивает. Это повышает сопротивляемость организма и улучшает стрессоустойчивость.
yanyura написав:Я ни слова не написал ни про снаряды, ни про оружие, только про дроны, и максимальное количество, которое можно было купить за "выпилянные" деньги не "мільйон", а менее 60 тысяч. К дронам-камикадзе прикрепляется головная часть РПГ, либо Ф-1, либо ВОГ-25/ВОГ-25П, в зависимости от цели.
Практически на любом ТГ-канале, ведущем сборы на нужды конкретного подразделения ВСУ постоянно собираются деньги на дроны. Чаще на DJI MAVIC. Не нашел, сколько выпускается этих дронов, но на начавшемся в 2021-м строительстве завода DJI в Ужгороде планировалось выпускать 40 тыс. дронов в месяц (аграрных, весом без аккум. 21,1 кг, вес Мавика менее 800 г).
Ну а "самодельных" выпускается достаточно много, даже на ОЛХ продается, к примеру:
Снаряд і простенький дрон коштують приблизно однаково, тому я навів цей приклад. Різниця тільки в тому, що снарядів випускаєтья більше, хоча і не достатньо, дрони так само швидко вигрібаються з ринку, як і снаряди. І снарядів немає у вільному продажу, а то б волонтери збирали б і на снаряди. Суть мого поста була в тому, що проблема недорогого озброєння, такого, як снаряди чи дрони, не в грошах, а у виробництві. Згортання цивільних проектів не допоможе вирішити цю проблему, і не потрібно.
Schmit написав:Ви не вловлюєте суті. Мова йде про те, що тішитись поки що нема чому, бо залізничне сполучення не перервано зовсім, а автомобільне по одній гілці можливо відновлять вже завтра. І якщо удари по мосту не продовжаться (до повного переривання сполучення) то це не має військового змісту. А що має військовий зміст? - обійти мінні поля по території рфії.
Автор видео очень много додумывает. Он не знает количество погибших в Николаевской ода, но их больше 100, или 102 или 109.
А ще нам розповідають про більші втрати у москалів - 1:5 чи то 1:7. І це у наступі на заздалегідь підготовлені лінії оборони, по промислово замінованій території, без нормальної авіації. І віримо ж.
hume написав:Бить по мосту как это сделали ЗСУ не стоит, это может расстроить отдыхающих.
По факту тільки цього поки що і досягли. Снаряди як возили залізницею, так і продовжують. Чекаємо на падіння залізничних прольотів, тоді можна буде потішитись.
thenewepic написав:Ці блогери і на 1% не володіють реальною інформацією про те, що відбувається і які у нас справи і плани, але багато патякають.
Позитивні блогери точно знають більше. Там тільки перемоги, щодня ривки і прориви.