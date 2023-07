Додано: Вів 18 лип, 2023 09:29

prodigy написав: треба не впадати в розпач а тим хто в окопах -тримати стрій, а тим хто на диванах допомагати по силам (або просто мовчати в ганчірку)

Schmit написав: А ще нам розповідають про більші втрати у москалів - 1:5 чи то 1:7. І це у наступі на заздалегідь підготовлені лінії оборони, по промислово замінованій території, без нормальної авіації.

І віримо ж.

Золоті словаХто шукає зраду, той її знайде. Про Oryx не чули?, of which: destroyed: 7519, damaged: 429, abandoned: 414, captured: 2847, of which: destroyed: 2557, damaged: 277, abandoned: 135, captured: 924Якщо рф втрачає в рази більше техніки, то мабуть логічно, що вони втрачають в рази більше живої сили? Чи ви думаєтє, щоїх м'ясом закидуємо (а не вони нас)?