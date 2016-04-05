Додано: Вів 18 лип, 2023 08:54

freeze написав: В результате сильно разочарование у многих. В результате сильно разочарование у многих.

щоб не було розчарування-не треба сильно очаровуватись (стосується не тільки до жінок)спочатку експерти висловлювались більш обережно в своїх прогнозах, но редакторам каналів (марафону) цього показалось замало і почали лити мед в уха (припускаю, що була вказівка зверху "народу треба більше позитива") , того і "танки дали" і Патріоти-для солдат в окопах це теж спрацювало: ще трохи протримаємось без техніки і снарядів, а потім захід і США нас завалять всім необхіднимна жаль війна це не тільки пропаганда(але пропаганда її важлива складова)-чого ЗСУ наступає на Бердянському і Запорізькому напрямках?тому що там володіє ініціативою, на інших ділянках ініціативою володіє ворог, тому треба не впадати в розпач а тим хто в окопах -тримати стрій, а тим хто на диванах допомагати по силам (або просто мовчати в ганчірку)резерви у ГШ ЗСУ є, і питання про їх використання може бути на напрямках Сватово та інших, де ворог йде в атаки...тут не має жодного песимізму-армія воює так як їй дозволяє супротивник, чим гнобити лс і техніку в кровавих штурмах-краще перемолоти мобіков/штурм зет в оборонінастрій бадьорий і позитивний, але час спливає і війна триватиме ще рік як мінімум з такими темпами допомоги і просування вперед