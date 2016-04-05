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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4653465446554656>
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 00:15

  vitaliiangel написав:Два пролёта отремонтируются за неделю.


смішно :) за три дня епта
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 00:45

  hume написав:
  ЛАД написав:[
Буданов из шоу-бизнеса?
Данилов из шоу-бизнеса?

По поводу Буданова уже говорил. Я не сомневаюсь в его заслугах, но глава военной разведки не должен быть медийным персонажем. Тем более не должен анонсировать хорошие новости. Сомневаюсь, что кто то видел анонс предстоящих событий от главы израильской разведки. Уничтожение серьезных целей само собой обо всём говорит.

Признаюсь, роль Буданова и мне не понятна. Разведка это не тот вид деятельности когда можно светить лицами перед камерами и давать регулярные интервью.

Вероятно он заменил собой арестовича, который для украинцев перестал быть проукраинским после Днепра. А люди привыкли, что их кто-то успокаивает. Это повышает сопротивляемость организма и улучшает стрессоустойчивость.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 06:35

Державний телеканал Freedom заплатив 10 млн грн за сценарій для новорічного серіалу «Санаторій «Незабудка». Про це повідомив журналіст-розслідувач Богдан Буткевич.

Він звертає увагу, що такі витрати бюджетних коштів відбуваються у той самий час, коли в Офісі президента звинувачують місцеву владу у витрачанні коштів на другорядні потреби під час війни.

https://www.facebook.com/BogdanButkevyc ... 1897248361
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 07:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Я ни слова не написал ни про снаряды, ни про оружие, только про дроны, и максимальное количество, которое можно было купить за "выпилянные" деньги не "мільйон", а менее 60 тысяч.
К дронам-камикадзе прикрепляется головная часть РПГ, либо Ф-1, либо ВОГ-25/ВОГ-25П, в зависимости от цели.

Практически на любом ТГ-канале, ведущем сборы на нужды конкретного подразделения ВСУ постоянно собираются деньги на дроны. Чаще на DJI MAVIC. Не нашел, сколько выпускается этих дронов, но на начавшемся в 2021-м строительстве завода DJI в Ужгороде планировалось выпускать 40 тыс. дронов в месяц (аграрных, весом без аккум. 21,1 кг, вес Мавика менее 800 г).

Ну а "самодельных" выпускается достаточно много, даже на ОЛХ продается, к примеру:

Снаряд і простенький дрон коштують приблизно однаково, тому я навів цей приклад. Різниця тільки в тому, що снарядів випускаєтья більше, хоча і не достатньо, дрони так само швидко вигрібаються з ринку, як і снаряди. І снарядів немає у вільному продажу, а то б волонтери збирали б і на снаряди.
Суть мого поста була в тому, що проблема
недорогого озброєння, такого, як снаряди чи дрони, не в грошах, а у виробництві. Згортання цивільних проектів не допоможе вирішити цю проблему, і не потрібно.

P S. Інформація про завод в Ужгороді була першоквітневим жартом https://infopost.media/faktcheking-yak- ... ku-droniv/
Востаннє редагувалось lapay в Вів 18 лип, 2023 08:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 08:03

  hume написав:
  Schmit написав:Ви не вловлюєте суті.
Мова йде про те, що тішитись поки що нема чому, бо залізничне сполучення не перервано зовсім, а автомобільне по одній гілці можливо відновлять вже завтра. І якщо удари по мосту не продовжаться (до повного переривання сполучення) то це не має військового змісту.
А що має військовий зміст? - обійти мінні поля по території рфії.

Автор видео очень много додумывает. Он не знает количество погибших в Николаевской ода, но их больше 100, или 102 или 109.

А ще нам розповідають про більші втрати у москалів - 1:5 чи то 1:7. І це у наступі на заздалегідь підготовлені лінії оборони, по промислово замінованій території, без нормальної авіації.
І віримо ж.
  hume написав:Бить по мосту как это сделали ЗСУ не стоит, это может расстроить отдыхающих.

По факту тільки цього поки що і досягли. Снаряди як возили залізницею, так і продовжують. Чекаємо на падіння залізничних прольотів, тоді можна буде потішитись.
  thenewepic написав:Ці блогери і на 1% не володіють реальною інформацією про те, що відбувається і які у нас справи і плани, але багато патякають.

Позитивні блогери точно знають більше. Там тільки перемоги, щодня ривки і прориви.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 08:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:В результате сильно разочарование у многих.


щоб не було розчарування-не треба сильно очаровуватись (стосується не тільки до жінок)
спочатку експерти висловлювались більш обережно в своїх прогнозах, но редакторам каналів (марафону) цього показалось замало і почали лити мед в уха (припускаю, що була вказівка зверху "народу треба більше позитива") , того і "танки дали" і Патріоти

-для солдат в окопах це теж спрацювало: ще трохи протримаємось без техніки і снарядів, а потім захід і США нас завалять всім необхідним

на жаль війна це не тільки пропаганда(але пропаганда її важлива складова)
-чого ЗСУ наступає на Бердянському і Запорізькому напрямках?
тому що там володіє ініціативою, на інших ділянках ініціативою володіє ворог, тому треба не впадати в розпач а тим хто в окопах -тримати стрій, а тим хто на диванах допомагати по силам (або просто мовчати в ганчірку)
резерви у ГШ ЗСУ є, і питання про їх використання може бути на напрямках Сватово та інших, де ворог йде в атаки...тут не має жодного песимізму-армія воює так як їй дозволяє супротивник, чим гнобити лс і техніку в кровавих штурмах-краще перемолоти мобіков/штурм зет в обороні

настрій бадьорий і позитивний, але час спливає і війна триватиме ще рік як мінімум з такими темпами допомоги і просування вперед
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 09:06

  hume написав:Интересно под чьими флагами передвигаются танкеры и сухогрузы?


90% мирового флота под удобным флагом
https://www.itfglobal.org/ru/sector/sea ... 0%B3%D0%B8

российские судовладельцы часто используют флаг Кипра
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 09:29

  prodigy написав:треба не впадати в розпач а тим хто в окопах -тримати стрій, а тим хто на диванах допомагати по силам (або просто мовчати в ганчірку)

Золоті слова :!:

  Schmit написав:А ще нам розповідають про більші втрати у москалів - 1:5 чи то 1:7. І це у наступі на заздалегідь підготовлені лінії оборони, по промислово замінованій території, без нормальної авіації.
І віримо ж.

Хто шукає зраду, той її знайде. Про Oryx не чули? :wink:
рф - 11209, of which: destroyed: 7519, damaged: 429, abandoned: 414, captured: 2847
Україна - 3903, of which: destroyed: 2557, damaged: 277, abandoned: 135, captured: 924
https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/a ... pment.html
https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/a ... inian.html

Якщо рф втрачає в рази більше техніки, то мабуть логічно, що вони втрачають в рази більше живої сили? Чи ви думаєтє, що ми їх м'ясом закидуємо (а не вони нас)?
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 09:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:настрій бадьорий і позитивний, але час спливає і війна триватиме ще рік як мінімум з такими темпами допомоги і просування вперед


десь 50-100 сторінок назад хтось робив розрахунок що в подібному темпі потрібно 16 років... але ще є надія на супер обвал фронту чи жест доброї волі
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 09:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:вижу противоречие между подавленным состоянием со 2й картинки и высокими ожиданиями с 1й. Обычно высокие ожидания присущи тем, у кого и так всё хорошо. (Что можно ожидать из зоны комфорта? Только самое лучшее). Из двух картинок одна брешет. Думаю 1я. Даже в США не наберётся 74% оптимистов.


74% це по-любому намальована цифра
Більшість з тих уявних 74% це диванні оптимісти яких війна обходить стороною.
Мами, дружини, діти воюючих переважно не проти щоб війна закінчилась хоч і завтра, не сильно вони хочуть своїх чоловіків гнати на штурм Криму.
Чи це можливо опитування діаспори в Канаді? тоді цілком реальні цифри
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