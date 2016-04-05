Як і по Москві, одна з задач розтягнути розпорошити ппо.
Фетішні обʼєкти охороняють багатоешелоновано. Послабляючи той самий фронт чи склади.
|
|
|
Додано: Вів 18 лип, 2023 10:57
Як і по Москві, одна з задач розтягнути розпорошити ппо.
Фетішні обʼєкти охороняють багатоешелоновано. Послабляючи той самий фронт чи склади.
Додано: Вів 18 лип, 2023 11:02
beee
така сама ціль як атака москви- послання бункерній молі, що у нас "довгі руки", стережися , *адло
Додано: Вів 18 лип, 2023 11:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 18 лип, 2023 11:08
Один з найбільших світових портових операторів DP World (Dubai Port World) за рішенням Національного агентства із запобігання корупції внесений до списку міжнародних спонсорів війни.
Як повідомляє прес-служба НАЗК, причиною такого рішення стало розширення співпраці компанії з агресором. DP World підписала угоду з російською державною корпорацією "Росатом", яка контролює окуповану ЗАЕС, про розвиток Північного морського шляху.
"Після підписання угоди з "Росатомом" глава уряду Росії Михайло Мішустін заявив, що розвиток Північного морського шляху – це стратегічний проект, який додатково принесе в бюджет Росії близько 20 трлн рублів (224 млрд дол. США). Таким чином, прямо підтверджується вигода держави-терориста від співпраці з DP World... Ці додаткові кошти будуть використані Росією, в тому числі, для фінансування війни проти України", - йдеться в заяві НАЗК.
Протяжність Північного морського шляху складе більше 5,6 тис.км, від Мурманська до Владивостока уздовж узбережжя морів і Північного Льодовитого та Тихого океанів.
У НАЗК також зазначили, що стратегічне співробітництво компаній сприятиме транзиту товарів до Росії в обхід санкцій, враховуючи те, що "Росатом" на системній основі надає послуги російському ВПК, імпортуючи заборонені компоненти для російських танків і авіації. Також по Північному морському шляху можуть переправляти і інші нелегальні вантажі і зброю.
DP World
Компанія DP World спеціалізується на логістиці вантажів, роботі портових терміналів, морських послугах і зонах вільної торгівлі. DP World обробляє 70 млн контейнерів, які щорічно привозять близько 70 тис суден, і працює більш ніж в 69 країнах на всіх континентах.
DP World у 2020 році придбала 51% контейнерного терміналу ТІС у Південному порту, завдяки чому володіє достатньою інформацією про стан галузі морських перевезень в Україні через агресію РФ. Також DP World здійснювала перевалку українського зерна, в тому числі в рамках роботи "зернового коридору".
Додано: Вів 18 лип, 2023 11:12
або союзники бздять або проблеми "голодаючої Африки / нової навали голодних мігрантів" неіснує
|