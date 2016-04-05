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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4653465446554656
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 10:57

Як і по Москві, одна з задач розтягнути розпорошити ппо.

Фетішні обʼєкти охороняють багатоешелоновано. Послабляючи той самий фронт чи склади.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 11:02

beee

Бомбардиро́вки Берли́на в 1941 году́ — серия авианалётов на столицу гитлеровской Германии Берлин, совершённых с 7 августа по 5 сентября 1941 года советской авиацией во время Второй мировой войны


така сама ціль як атака москви- послання бункерній молі, що у нас "довгі руки", стережися , *адло
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 11:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Интересно, какая реальная стратегическая польза первого удара по мосту и этого?
Репутационная?


якщо технічно його не можливо вивести з ладу то лишаються тільки символічні удари як на путінське дн
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 11:08

Один з найбільших світових портових операторів DP World (Dubai Port World) за рішенням Національного агентства із запобігання корупції внесений до списку міжнародних спонсорів війни.

Як повідомляє прес-служба НАЗК, причиною такого рішення стало розширення співпраці компанії з агресором. DP World підписала угоду з російською державною корпорацією "Росатом", яка контролює окуповану ЗАЕС, про розвиток Північного морського шляху.

"Після підписання угоди з "Росатомом" глава уряду Росії Михайло Мішустін заявив, що розвиток Північного морського шляху – це стратегічний проект, який додатково принесе в бюджет Росії близько 20 трлн рублів (224 млрд дол. США). Таким чином, прямо підтверджується вигода держави-терориста від співпраці з DP World... Ці додаткові кошти будуть використані Росією, в тому числі, для фінансування війни проти України", - йдеться в заяві НАЗК.

Протяжність Північного морського шляху складе більше 5,6 тис.км, від Мурманська до Владивостока уздовж узбережжя морів і Північного Льодовитого та Тихого океанів.

У НАЗК також зазначили, що стратегічне співробітництво компаній сприятиме транзиту товарів до Росії в обхід санкцій, враховуючи те, що "Росатом" на системній основі надає послуги російському ВПК, імпортуючи заборонені компоненти для російських танків і авіації. Також по Північному морському шляху можуть переправляти і інші нелегальні вантажі і зброю.

DP World
Компанія DP World спеціалізується на логістиці вантажів, роботі портових терміналів, морських послугах і зонах вільної торгівлі. DP World обробляє 70 млн контейнерів, які щорічно привозять близько 70 тис суден, і працює більш ніж в 69 країнах на всіх континентах.

DP World у 2020 році придбала 51% контейнерного терміналу ТІС у Південному порту, завдяки чому володіє достатньою інформацією про стан галузі морських перевезень в Україні через агресію РФ. Також DP World здійснювала перевалку українського зерна, в тому числі в рамках роботи "зернового коридору".
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 11:12

Вивезення української агропродукції сухопутним шляхом буде менш ефективним, ніж морем у рамках зернової угоди. Але варіант супроводу вантажних суден військовими кораблями не розглядається. Про це напередодні заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі Джон Кірбі


або союзники бздять або проблеми "голодаючої Африки / нової навали голодних мігрантів" неіснує
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 11:29

  Letusrock написав:
Вивезення української агропродукції сухопутним шляхом буде менш ефективним, ніж морем у рамках зернової угоди. Але варіант супроводу вантажних суден військовими кораблями не розглядається. Про це напередодні заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі Джон Кірбі


або союзники бздять або проблеми "голодаючої Африки / нової навали голодних мігрантів" неіснує


це додаткові витрати-військові конвої коштують дуже дорого
коли 10 років тому тривала "боротьба з сомалійськими піратами" (до якої долучився і наш "Гетьман Сагайдачний"- то там таки кошти списували "мама не горюй"

-після 2022р доля Українського збіжжя в світовому експорті зменшилась майже у двічі

За даними Державної митної служби України, у 2022/2023 маркетинговому році (з липня 2022 року по 17 березня 2023 року) Україна експортувала 35,403 млн т зернових та зернобобових.


Експорт українських зернових також займає вагоме місце на світовій арені. Україна займає 2 місце (2021р) по експорту зернових культур в світі та 7 – по олійних відповідно. Основну долю серед олійних культур займає соняшник, який майже весь переробляється в середині країни, а екпортується у вигляді олії та шріту.

https://fenix-agro.com/opinion/109

після припинення зернової угоди збіжжя з півдня і центральної України має два шляхи для експорту: по жд до портів Польші (Гданськ, Гдиня), а також автошляхами/жд до портів Дунаю і далі до Румунії(Констанца) , а потім до Африки/Азії

ціна логістики (багато перевалок) може зменшити долю прибутку суттєво (цифру знають експедитори)
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 11:31

Україна ділиться з союзниками трофейною російською технікою, даючи їм можливість вивчити технічні ноу-хау, що застосовуються росіянами. Про це виданню Sky News розповів глава британського штабу оборони адмірал Тоні Радакін.

Він зазначив, що війна в Україні стала "тривожним дзвінком для нас, щоб ми були швидшими з нашими придбаннями, щоб бути більш сміливими з обладнанням, яке ми впроваджуємо, особливо коли ми знаходимося в технологічній гонці".

Радакін зізнався, що у Британії є група фахівців, яка займається детальним вивченням російської військової техніки, яку передала Україна. Британці з'ясовують, як працює російське обладнання, як йому можна протидіяти, як пробивати броню російських машин, як порушувати російський зв'язок.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 12:05

  vitaliiangel написав:Зображення
Зображення

https://iri.org.ua/sites/default/files/ ... 202023.pdf
вижу противоречие между подавленным состоянием со 2й картинки и высокими ожиданиями с 1й. Обычно высокие ожидания присущи тем, у кого и так всё хорошо. (Что можно ожидать из зоны комфорта? Только самое лучшее). Из двух картинок одна брешет. Думаю 1я. Даже в США не наберётся 74% оптимистов.

Та не брешуть картинки.
Все дуже просто пояснюється - люди дивляться телевізор/проукраїнські канали де зранку до вечора говорять про нашу перемогу та й вірять в це. Також свого роду пропаганда(добре це чи ні - не знаю).
andrijk777
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