Як і по Москві, одна з задач розтягнути розпорошити ппо.
Фетішні обʼєкти охороняють багатоешелоновано. Послабляючи той самий фронт чи склади.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 10:57
Як і по Москві, одна з задач розтягнути розпорошити ппо.
Фетішні обʼєкти охороняють багатоешелоновано. Послабляючи той самий фронт чи склади.
Додано: Вів 18 лип, 2023 11:02
beee
така сама ціль як атака москви- послання бункерній молі, що у нас "довгі руки", стережися , *адло
Додано: Вів 18 лип, 2023 11:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 18 лип, 2023 11:08
Один з найбільших світових портових операторів DP World (Dubai Port World) за рішенням Національного агентства із запобігання корупції внесений до списку міжнародних спонсорів війни.
Як повідомляє прес-служба НАЗК, причиною такого рішення стало розширення співпраці компанії з агресором. DP World підписала угоду з російською державною корпорацією "Росатом", яка контролює окуповану ЗАЕС, про розвиток Північного морського шляху.
"Після підписання угоди з "Росатомом" глава уряду Росії Михайло Мішустін заявив, що розвиток Північного морського шляху – це стратегічний проект, який додатково принесе в бюджет Росії близько 20 трлн рублів (224 млрд дол. США). Таким чином, прямо підтверджується вигода держави-терориста від співпраці з DP World... Ці додаткові кошти будуть використані Росією, в тому числі, для фінансування війни проти України", - йдеться в заяві НАЗК.
Протяжність Північного морського шляху складе більше 5,6 тис.км, від Мурманська до Владивостока уздовж узбережжя морів і Північного Льодовитого та Тихого океанів.
У НАЗК також зазначили, що стратегічне співробітництво компаній сприятиме транзиту товарів до Росії в обхід санкцій, враховуючи те, що "Росатом" на системній основі надає послуги російському ВПК, імпортуючи заборонені компоненти для російських танків і авіації. Також по Північному морському шляху можуть переправляти і інші нелегальні вантажі і зброю.
DP World
Компанія DP World спеціалізується на логістиці вантажів, роботі портових терміналів, морських послугах і зонах вільної торгівлі. DP World обробляє 70 млн контейнерів, які щорічно привозять близько 70 тис суден, і працює більш ніж в 69 країнах на всіх континентах.
DP World у 2020 році придбала 51% контейнерного терміналу ТІС у Південному порту, завдяки чому володіє достатньою інформацією про стан галузі морських перевезень в Україні через агресію РФ. Також DP World здійснювала перевалку українського зерна, в тому числі в рамках роботи "зернового коридору".
Додано: Вів 18 лип, 2023 11:12
або союзники бздять або проблеми "голодаючої Африки / нової навали голодних мігрантів" неіснує
Додано: Вів 18 лип, 2023 11:29
це додаткові витрати-військові конвої коштують дуже дорого
коли 10 років тому тривала "боротьба з сомалійськими піратами" (до якої долучився і наш "Гетьман Сагайдачний"- то там таки кошти списували "мама не горюй"
-після 2022р доля Українського збіжжя в світовому експорті зменшилась майже у двічі
після припинення зернової угоди збіжжя з півдня і центральної України має два шляхи для експорту: по жд до портів Польші (Гданськ, Гдиня), а також автошляхами/жд до портів Дунаю і далі до Румунії(Констанца) , а потім до Африки/Азії
ціна логістики (багато перевалок) може зменшити долю прибутку суттєво (цифру знають експедитори)
Додано: Вів 18 лип, 2023 11:31
Україна ділиться з союзниками трофейною російською технікою, даючи їм можливість вивчити технічні ноу-хау, що застосовуються росіянами. Про це виданню Sky News розповів глава британського штабу оборони адмірал Тоні Радакін.
Він зазначив, що війна в Україні стала "тривожним дзвінком для нас, щоб ми були швидшими з нашими придбаннями, щоб бути більш сміливими з обладнанням, яке ми впроваджуємо, особливо коли ми знаходимося в технологічній гонці".
Радакін зізнався, що у Британії є група фахівців, яка займається детальним вивченням російської військової техніки, яку передала Україна. Британці з'ясовують, як працює російське обладнання, як йому можна протидіяти, як пробивати броню російських машин, як порушувати російський зв'язок.
Додано: Вів 18 лип, 2023 12:05
Та не брешуть картинки.
Все дуже просто пояснюється - люди дивляться телевізор/проукраїнські канали де зранку до вечора говорять про нашу перемогу та й вірять в це. Також свого роду пропаганда(добре це чи ні - не знаю).
Додано: Вів 18 лип, 2023 13:54
Додано: Вів 18 лип, 2023 14:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не знаю, хто вам таке доводив, але я пару разів писав про просране при Тарані(поставленому поточним клоуном) військове замовлення, а ви розказували, що нічого змінити в принципі було неможливо, бо грошей не було. При чому мова йшла про конкретну номенклатуру, і тоді ще обстрілів не було: ракети до РСЗВ, ПТУРів.
Щодо того, що зараз треба розробляти танкии і САУ - то так, наша промисловість не в стані виробляти нічого толкового. Максимум - крупновузлова збірка з західних комплектуючих. З дронами - аналогічно, крупновузлова збірка з китайських комплектуючих - це наш максимум. Чи треба нарощувати? Треба. І випрошувати, і самим робити по максимуму. Але вкладатися треба в те, що дасть найбільший і найшвидший ефект, а не в ДКР з перспективами отримати щось через 5 років.
Але наразі альтернативи західному озброєнню і китайським дронам нема і не буде.
Далі вже добирати слів не буду. Сьогодні забрав з Нової Пошти Мавік 3. Партію 4 тижні протримали на митниці. Вгадайте, хто начальник митниці, скільки часу він на своїй посаді і який уєбан його туди призначив? Це мої політичні вподобання мене змушують не добирати слів? Чи може втрати у взводі по вині цих уєбанів?
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