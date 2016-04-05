Додано: Вів 18 лип, 2023 14:15

ЛАД написав: Остальное у Вас - Ваши личные политические предпочтения и забаганки. Коррупция возникла при Зеленском? Он лично её насаждал и культивировал? Почти 30 лет до него коррупции не было?

Как Зеленский может/должен "комунікувати з суспільством на цю тему"? Он должен выйти и сказать солдатам: "Ребята до конца войны не рассчитывайте на ротацию и, тем более, на демобилизацию"? Откуда у Вас мнение, что наверху ничего не хотят сделать в этом направлении?



А о "весільних дронах". Вы, возможно, не читаете всё подряд из-за нехватки времени.

Но сколько меня здесь клеймили за то, что я написал, что не дело нам только ждать и выпрашивать оружие, надо делать и самим. Пусть даже с угрозами обстрелов. И доказывали, что мы не способны на это. И это высказывали не поклонники Зеленского.

Может, я чего-то не знаю, но я не слышал о странах с высокой безработицей во время войны, угрожающей самому существованию или независимости государства. Остальное у Вас - Ваши личные политические предпочтения и забаганки. Коррупция возникла при Зеленском? Он лично её насаждал и культивировал? Почти 30 лет до него коррупции не было?Как Зеленский может/должен "комунікувати з суспільством на цю тему"? Он должен выйти и сказать солдатам: "Ребята до конца войны не рассчитывайте на ротацию и, тем более, на демобилизацию"? Откуда у Вас мнение, что наверху ничего не хотят сделать в этом направлении?А о "весільних дронах". Вы, возможно, не читаете всё подряд из-за нехватки времени.Но сколько меня здесь клеймили за то, что я написал, что не дело нам только ждать и выпрашивать оружие, надо делать и самим. Пусть даже с угрозами обстрелов. И доказывали, что мы не способны на это. И это высказывали не поклонники Зеленского.Может, я чего-то не знаю, но я не слышал о странах с высокой безработицей во время войны, угрожающей самому существованию или независимости государства.

Не знаю, хто вам таке доводив, але я пару разів писав про просране при Тарані(поставленому поточним клоуном) військове замовлення, а ви розказували, що нічого змінити в принципі було неможливо, бо грошей не було. При чому мова йшла про конкретну номенклатуру, і тоді ще обстрілів не було: ракети до РСЗВ, ПТУРів.Щодо того, що зараз треба розробляти танкии і САУ - то так, наша промисловість не в стані виробляти нічого толкового. Максимум - крупновузлова збірка з західних комплектуючих. З дронами - аналогічно, крупновузлова збірка з китайських комплектуючих - це наш максимум. Чи треба нарощувати? Треба. І випрошувати, і самим робити по максимуму. Але вкладатися треба в те, що дасть найбільший і найшвидший ефект, а не в ДКР з перспективами отримати щось через 5 років.Але наразі альтернативи західному озброєнню і китайським дронам нема і не буде.Далі вже добирати слів не буду. Сьогодні забрав з Нової Пошти Мавік 3. Партію 4 тижні протримали на митниці. Вгадайте, хто начальник митниці, скільки часу він на своїй посаді і який уєбан його туди призначив? Це мої політичні вподобання мене змушують не добирати слів? Чи може втрати у взводі по вині цих уєбанів?