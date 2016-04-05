Буданов професійний розвідник. Чмут про нього непогано відзивався. Але часто поводиться як люся.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 14:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 18 лип, 2023 14:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мені здаєтсья, що схема трохи інша. Чув, що в армії є така схема здихатися ідіота - відправити на підвищення, бо ж звільнити важко, на пониження без його згоди теж не можна.
Тут та ж схема. Німці не сильно вникали, куди пішов Мельник, пішов, та й хер з ним. Перестав роздавати інтерв'ю, де канцлера шніцелем називає, то й добре.
Прийшов адекватний, почав працювати, домовлятися, шукати підходи, замість роздавати гучні інтервю - і пішов рух.
А Мельник ідіот. Він після того вже повівся на провокацію Маска, що обійшлося Пентагону в пару сот лямів баксів щомісячно. З бюджету допомоги Україні, звісно.
Додано: Вів 18 лип, 2023 14:32
Буданов так поводиться не з власного бажання (вважаю),
війна триває понад 500 діб і треба свіжий погляд на стан речей(і трошки більше оптимізму), тому що Жданов,Світан, Коваленко вже по 10му колу те саме,
Бутусов бачить тільки недоліки, гарні руські(Каспаров і ко) не мають широкої аудиторії
тому і забирають час у Залужного і Буданова
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