RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4654465546564657
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 14:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Буданов из шоу-бизнеса?
Данилов из шоу-бизнеса?

Буданов професійний розвідник. Чмут про нього непогано відзивався. Але часто поводиться як люся.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1263
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 14:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:те, що Мельника потім підняли з до рівня зама Кулеби було демонстративно показано німеччині, что хамство міністра МІД Німеччини для України не прийнятне
що стало потім? Німеччина почала робити роботу над помилками

Мені здаєтсья, що схема трохи інша. Чув, що в армії є така схема здихатися ідіота - відправити на підвищення, бо ж звільнити важко, на пониження без його згоди теж не можна.
Тут та ж схема. Німці не сильно вникали, куди пішов Мельник, пішов, та й хер з ним. Перестав роздавати інтерв'ю, де канцлера шніцелем називає, то й добре.
Прийшов адекватний, почав працювати, домовлятися, шукати підходи, замість роздавати гучні інтервю - і пішов рух.
А Мельник ідіот. Він після того вже повівся на провокацію Маска, що обійшлося Пентагону в пару сот лямів баксів щомісячно. З бюджету допомоги Україні, звісно.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1263
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 14:32

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Буданов из шоу-бизнеса?
Данилов из шоу-бизнеса?

Буданов професійний розвідник. Чмут про нього непогано відзивався. Але часто поводиться як люся.



Буданов так поводиться не з власного бажання (вважаю),
війна триває понад 500 діб і треба свіжий погляд на стан речей(і трошки більше оптимізму), тому що Жданов,Світан, Коваленко вже по 10му колу те саме,
Бутусов бачить тільки недоліки, гарні руські(Каспаров і ко) не мають широкої аудиторії
тому і забирають час у Залужного і Буданова
prodigy
 
Повідомлень: 9895
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3150 раз.
Подякували: 3221 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 4654465546564657
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118410
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 494014
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5877
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.